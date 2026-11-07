'బాల్ టాంపరింగ్ గురించి మా అందరికీ తెలుసు'- మాజీ క్రికెటర్ షాకింగ్ కామెంట్స్
Australia Ball Tampering : 2018నాటి శాండ్పేపర్ ఘటనపై ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ ఉస్మాన్ ఖవాజా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. దీంతో ఈ ఘటన మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.
Published : November 7, 2026 at 11:17 AM IST
2018 ఆస్ట్రేలియా బాల్ టాంపరింగ్ వివాదాస్పద ఘటన మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. క్రికెట్ వర్గాల్లో అప్పట్లో తీవ్ర కలకలం రేపిన ఈ ఘటనపై ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ ఉస్మాన్ ఖవాజా తాజాగా కొత్త విషయాలను వెల్లడించాడు. బాల్ టాంపరింగ్కు సంబంధించిన ఘటన జట్టులో అందరికి తెలిసే జరిగిందని బాంబు పేల్చాడు. ఈ మేరకు తన ఆటో బయోగ్రఫీలో పేర్కొన్నాడు. దీనిని 'సిడ్నీ మార్నింగ్ హెరాల్డ్' పత్రిక శనివారం ప్రచురించింది.
కొత్త విషయాలు
ఈ ఘనటపై అప్పట్లో క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా దర్యాప్తు చేసింది. అయితే సిడ్నీ హెరాల్డ్ కథనం ప్రకారం, ఆ దర్యాప్తులో తేలిన విషయాలు కాకుండా కొత్త విషయాలను ఖవాజా వెల్లడించాడు. బంతి ఆకారాన్ని మార్చడం గురించి జట్టులో విస్తృతంగా చర్చలు జరిగాయని ఖవాజా పేర్కొన్నాడు. శాండ్పేపర్తో బంతిని ఎలా గరుకుగా మార్చాలనే దానిపై ఆటగాళ్లందరి మధ్య చర్చ జరిగినట్లు అందులో తెలిపాడు. అంతేకాదు ఆ చర్చలు డ్రెస్సింగ్ రూమ్లోని కొంతమందికే పరిమితం కాలేదని, జట్టులోని అందరు ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బందికి కూడా ఆ విషయం గురించి తెలుసని రాసుకొచ్చాడు. 'అది మేమంతా కలిసే చేశాం' అని ఖవాజా ఆ తన బయోగ్రఫీలో చెప్పినట్లు వార్తాపత్రిక పేర్కొంది.
అప్పుడు బాన్క్రాఫ్ట్ అలా
గతంలో ఇదే ఘనటపై టాంపరింగ్కు పాల్పడిన కామెరూన్ బాన్క్రాఫ్ట్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. 2021లో ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన బాన్క్రాఫ్ట్, నాటి టాంపరింగ్ గురించి బౌలర్లకు కూడా ముందే తెలుసన్నాడు. దీంతో బాన్క్రాఫ్ట్ వ్యాఖ్యలపై ఆ మ్యాచ్లో ఆడిన బౌలర్లు జోష్ హేజిల్వుడ్, పాట్ కమిన్స్, మిచెల్ స్టార్క్, నాథన్ లియన్ అప్పుడే స్పందించారు. ఈ టాంపరింగ్ గురించి తమకేమీ తెలియదని చెప్పారు. దాని గురించి మర్చిపోయి కెరీర్లో ముందుకు సాగాలని కోరారు. ఇప్పుడు ఖవాజా మొత్తం జట్టులోని సభ్యులందరికీ టాంపరింగ్ గురించి తెలుసు అని పేర్కొన్నాడు. మరి ఇంకా దీని గురించి మున్ముందు ఎవరు ఎలాంటి విషయాలు వెల్లడిస్తారో? చూడాలి
🚨 SHOCKING REVELATIONS BY USMAN KHAWAJA IN HIS BOOK. 🤯 - Khawaja claims that everyone in the Australian team knew about the 2018 sandpaper scandal. - He also claims that Australia had been involved in ball tampering even before the incident in which they were caught.🏏 https://t.co/gGflHDZo8Q— Sports Reaction (@Aamirsohail409) November 7, 2026
స్పందించిన క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా
తాజా ఆరోపణలపై క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా స్పందించింది. ఈ ఘటనలో తాము జరిపిన దర్యాప్తును సమర్థించుకుంది. "ఇప్పటివరకు క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియాకు సమర్పించిన సంబంధిత సమాచారాన్నంతా పరిగణనలోకి తీసుకున్నాం. ఈ దర్యాప్తుతో మేం సంతృప్తిగా ఉన్నాము" అని బోర్డు శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. అయితే దీనిపై అదనపు సమాచారం అందించడానికి వ్యక్తులకు ఎల్లప్పుడూ అవకాశం ఉంటుందని నొక్కి చెప్పింది.
ఏం జరిగింది?
2018 మార్చిలో ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జట్టు సౌతాఫ్రికా పర్యటనకు వెళ్లింది. ఆ జట్టుతో నాలుగు టెస్టు సిరీస్లో భాగంగా కేప్ టౌన్లో మూడో మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో మ్యాచ్ మధ్యలో ఆసీస్ ప్లేయర్ కామెరూన్ బాన్క్రాఫ్ట్ బాల్ టాంపరింగ్ చేస్తూ పట్టుబడ్డాడు. జేబులో నుంచి ఉప్పు కాగితాన్ని తీసుకొని దాని గ్రిప్పింగ్ పోయేలా బంతిపై రుద్దాడు. ఇది అక్కడున్న బిగ్ స్క్రీన్పై కనిపించింది. దీంతో ఆసీస్ జట్టుపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. అప్పట్లో ఈ ఘటన క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియాను కుదిపివేసింది. అనంతరం క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా ఈ ఘనటపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపింది. అప్పటి కెప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్, వైస్కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్నర్కు తెలిసే ఈ టాంపరింగ్ జరిగిందని నిర్థరించింది. అయితే ఈ టాంపరింగ్ ముగ్గురు ఆటగాళ్లకు మాత్రమే పరిమితమని, మిగిలిన వాళ్లకు దీనితో సంబంధం లేదని తేల్చింది. అలాగే స్మిత్, వార్నర్ను ఏడిది, బాన్క్రాఫ్ట్ను తొమ్మిదినెలలపాటు నిషేధం విధిస్తూ వేటు వేసింది. కానీ తాజాగా ఖవాజా మాత్రం జట్టులోని అందరికీ తెలిసే ఆ టాంపరింగ్ జరిగిందని పేర్కొనడంతో మళ్లీ ఇది చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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