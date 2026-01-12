టీమ్ఇండియాకు మరో షాక్- న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్కు వాషింగ్టన్ దూరం
తొలి మ్యాచ్లో గాయపడిన వాషింగ్టన్ సుందర్
Published : January 12, 2026 at 11:06 AM IST
Washington Sundar Ruled Out : న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్ నుంచి భారత ఆల్రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ వైదొలిగాడు. వడోదరలో జరిగిన తొలి వన్డేలో పక్కటెముకకు గాయం తగలడంతో సిరీస్ నుంచి దూరమయ్యాడు. ఈ మేరకు బీసీసీఐ అధికారి వెల్లడించారు.
ఆదివారం వడోదర వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మొదటి వన్డేలో భారత జట్టు నాలుగు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. అయితే, మ్యాచ్ మధ్యలో వాషింగ్టన్ సుందర్ వెన్నునొప్పితో ఇబ్బంది పడ్డాడు. దీంతో ఈ మ్యాచ్లో అతడు కేవలం 5 ఓవర్లపాటే బౌలింగ్ వేశాడు. ఆ తర్వాత అతడికి బదులుగా ధ్రువ్ జురేల్ ఫీల్డింగ్ చేశాడు. కానీ, బ్యాటింగ్ సమయంలో మాత్రం వాషింగ్టన్ క్రీజులోకి వచ్చాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్ ఈ మ్యాచ్లో ఏడు బంతులు ఎదుర్కొని ఏడు పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. అయితే వికెట్ల మధ్య పరుగు తీసే క్రమంలో ఇబ్బందిగా కనిపించాడు. కేఎల్ రాహుల్ (29*; 21 బంతుల్లో, 2 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) సమయోచిత ఇన్నింగ్స్ ఆడి టీమ్ఇండియా విజయం సాధించడంలో తనవంతు పాత్ర పోషించాడు. ప్రస్తుతం భారత్ ఈ సిరీస్లో 1-0 ఆధిక్యంలో ఉంది. అయితే పక్కటెముకకు గాయం కావడంతో వన్డే సిరీస్ నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు బీసీసీఐ వెల్లడించింది.