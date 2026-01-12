ETV Bharat / sports

టీమ్​ఇండియాకు మరో షాక్- న్యూజిలాండ్​తో వన్డే సిరీస్​కు వాషింగ్టన్​ దూరం

తొలి మ్యాచ్​లో గాయపడిన వాషింగ్టన్​ సుందర్

Washington Sundar Ruled Out
Washington Sundar Ruled Out (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 11:06 AM IST

Washington Sundar Ruled Out : న్యూజిలాండ్​తో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్​ నుంచి భారత ఆల్​రౌండర్​ వాషింగ్టన్ సుందర్​ వైదొలిగాడు. వడోదరలో జరిగిన తొలి వన్డేలో పక్కటెముకకు గాయం తగలడంతో సిరీస్​ నుంచి దూరమయ్యాడు. ఈ మేరకు బీసీసీఐ అధికారి వెల్లడించారు.

ఆదివారం వడోదర వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన మొదటి వన్డేలో భారత జట్టు నాలుగు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. అయితే, మ్యాచ్‌ మధ్యలో వాషింగ్టన్‌ సుందర్ వెన్నునొప్పితో ఇబ్బంది పడ్డాడు. దీంతో ఈ మ్యాచ్‌లో అతడు కేవలం 5 ఓవర్లపాటే బౌలింగ్‌ వేశాడు. ఆ తర్వాత అతడికి బదులుగా ధ్రువ్‌ జురేల్‌ ఫీల్డింగ్‌ చేశాడు. కానీ, బ్యాటింగ్‌ సమయంలో మాత్రం వాషింగ్టన్‌ క్రీజులోకి వచ్చాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్‌ ఈ మ్యాచ్‌లో ఏడు బంతులు ఎదుర్కొని ఏడు పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. అయితే వికెట్ల మధ్య పరుగు తీసే క్రమంలో ఇబ్బందిగా కనిపించాడు. కేఎల్‌ రాహుల్‌ (29*; 21 బంతుల్లో, 2 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) సమయోచిత ఇన్నింగ్స్‌ ఆడి టీమ్‌ఇండియా విజయం సాధించడంలో తనవంతు పాత్ర పోషించాడు. ప్రస్తుతం భారత్‌ ఈ సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యంలో ఉంది. అయితే పక్కటెముకకు గాయం కావడంతో వన్డే సిరీస్​ నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు బీసీసీఐ వెల్లడించింది.

WASHINGTON SUNDAR INJURY
WASHINGTON SUNDAR RULED OUT

