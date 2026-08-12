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శ్రీలంక సిరీస్ : రెండో టెస్టుకు కూడా సుందర్ డౌటే!

శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్ - సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్​లో కోలుకుంటున్న సుందర్- రెండో మ్యాచ్​కు కూడ డౌటేనట!

Washington Sundar
వాషింగ్టన్ సుందర్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 1:47 PM IST

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Washington Sundar Injury Update : శ్రీలంక పర్యటనలో ఉన్న టీమ్ఇండియాకు వరుస షాకులు తగులుతున్నాయి. ఇప్పటికే పలువురు ఆటగాళ్లు ఈ కీలక సిరీస్​కు దూరం కాగా, స్టార్ ఆల్​రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ అందుబాటులోకి రావడంపై సస్పెన్స్ నెలకొంది. గాయం కారణంగా తొలి టెస్టుకు దూరమైన సుందర్, రెండో మ్యాచ్​లో బరిలోకి దిగేది అనుమానంగా మారింది. అతడు రెండో టెస్టు ప్రారంభంనాటికి కూడా పూర్తిగా కోలుకోవడం కష్టమేనని క్రికెట్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. దీంతో అభిమానుల్లో ఆందోళన మొదలైంది.

"ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వాషింగ్టన్ సుందర్ శ్రీలంకకు వెళ్లే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. అందుకు అనుగుణంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలని జట్టు యాజమాన్యానికి సూచనలు వెళ్లాయి. అతడిని టెస్టు మ్యాచ్‌లో ఆడించే విషయంలో తొందరపడకూడదని బీసీసీఐ వైద్య బృందం భావిస్తోంది. గాయం నుంచి కోలుకున్న తర్వాత ఆటగాళ్లు మళ్లీ గాయపడిన సందర్భాలు గతంలో ఉన్నాయి. అయితే వాషింగ్టన్ పూర్తి ఫిట్‌నెస్ సాధించడం సందిగ్ధంగా ఉంటుందని తెలిసినప్పటికీ, కేవలం రెండో టెస్టు కోసమే అతడిని ఎంపిక చేశారు. ఒకవేళ అతను జట్టుతో కలిస్తే 16వ సభ్యుడిగా ఉంటాడు" అని బీసీసీఐ వర్గాలు పేర్కొన్నట్లు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. ఒకవేళ సుందర్ పూర్తిగా కోలుకొని శ్రీలంకకు వెళ్లినా తుది జట్టులో చోటు దక్కుతుందని కచ్చితంగా చెప్పలేం. ఎందుకంటే, సుదీర్ఘమైన టెస్టు ఫార్మాట్​లో ఎలాంటి ప్రాక్టీస్ లేకుండా ఆటగాడని బరిలోకి దింపడం దాదాపు అసాధ్యం!

కాగా, గతనెల ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో సుందర్ గాయపడ్డాడు. కార్డిఫ్ వేదికగా ఇంగ్లాండ్​తో జరిగిన రెండో వన్డేలో సుందర్​కు తొడ కండరాలు పట్టేశాయి. దీంతో అతడు బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్​లో కోలుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే శ్రీలంకతో తొలి టెస్టుకు అతడిని ఎంపిక చేయలేదు. అయితే రెండో మ్యాచ్​ నాటికి అందుబాటులో ఉంటాడన్న అంచనాలతో సెలక్టర్లు సుందర్ పేరును జట్టులో యాడ్ చేశారు. దీంతో తొలుత అనుకున్న జట్టులో ముగ్గురు ప్లేయర్లకు లేకుండానే టీమ్ఇండియా బరిలోకి దిగనుంది. సుందర్ కంటే ముందు జస్ప్రీత్ బుమ్రా, సాయి సుదర్శన్ కూడా జట్టుకు ఎంపికై సిరీస్​కు దూరమయ్యారు.

శ్రీలంకతో భారత్​ మ్యాచ్​లు

  • తొలి టెస్టు - ఆగస్టు 15 -19 - గాలె
  • రెండో టెస్టు - ఆగస్టు 23 -27- కొలంబొ

శ్రీలంకతో తొలి టెస్టుకు భారత టెస్టు జట్టు
శుభ్‌మన్ గిల్ (కెప్టెన్), కేఎల్ రాహుల్ (వైస్ కెప్టెన్), యశస్వీ జైస్వాల్, రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, మానవ్ సుతార్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్, దేవదత్ పడిక్కల్, సారాంశ్ జైన్, ఆకిబ్ నబీ, సర్ఫరాజ్ ఖాన్

భారత్​తో తొలి టెస్టుకు శ్రీలంక జట్టు : ధనంజయ డి సిల్వా (కెప్టెన్), కమిందు మెండిస్ (వైస్ కెప్టెన్), లహిరు ఉదరా, నిషాన్ మదుష్క, దినేశ్ చండిమల్, పసిందు సూర్యబండార, సోనాల్ దినుషా, నిరోషన్ డిక్వెల్లా (వికెట్ కీపర్), రమేశ్ మెండిస్, ప్రబాత్ జయసూర్య, కేశర నువంత, మిలాన్ రత్నాయకే, అశిత ఫెర్నాండో, లహిరు కుమార, విశ్వ ఫెర్నాండో, దిల్షాన్ మధుశంక

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