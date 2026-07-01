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వరంగల్​ను వణికించిన అజయ్ గౌడ్- తొలి ఇన్నింగ్స్ కంప్లీట్

హైదరాబాద్ - వరంగల్ మ్యాచ్- తొలి ఇన్నింగ్స్ కంప్లీట్- మూడు వికెట్లతో రాణించిన అజయ్ దౌవ్ గౌడ్

Hyderabad vs Warangal
Hyderabad vs Warangal (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 4:08 PM IST

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Hyderabad vs Warangal TG 20 : హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్​తో ఉప్పల్ మైదానంలో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో వరంగల్ వారియర్స్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి వరంగల్ జట్టు 173 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ అమన్ రావు పేరాల (45 పరుగులు), రిషికేత్ (38 పరుగులు) రాణించారు. మిగత బ్యాటర్లెవరూ పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదు. హైదరాబాద్ బౌలర్లలో అజయ్ గౌడ్ మూడు వికెట్లతో మెరవగా, దేవ్ మెహ్​తా, అఖిల్, అశ్విన్, ప్రణవ్ వర్మ, అభిరత్ రెడ్డి తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

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HYDERABAD VS WARANGAL SCORECARD
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