వరంగల్ను వణికించిన అజయ్ గౌడ్- తొలి ఇన్నింగ్స్ కంప్లీట్
హైదరాబాద్ - వరంగల్ మ్యాచ్- తొలి ఇన్నింగ్స్ కంప్లీట్- మూడు వికెట్లతో రాణించిన అజయ్ దౌవ్ గౌడ్
Hyderabad vs Warangal (Source : ETV Bharat)
Published : July 1, 2026 at 4:08 PM IST
Hyderabad vs Warangal TG 20 : హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్తో ఉప్పల్ మైదానంలో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో వరంగల్ వారియర్స్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి వరంగల్ జట్టు 173 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ అమన్ రావు పేరాల (45 పరుగులు), రిషికేత్ (38 పరుగులు) రాణించారు. మిగత బ్యాటర్లెవరూ పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదు. హైదరాబాద్ బౌలర్లలో అజయ్ గౌడ్ మూడు వికెట్లతో మెరవగా, దేవ్ మెహ్తా, అఖిల్, అశ్విన్, ప్రణవ్ వర్మ, అభిరత్ రెడ్డి తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.