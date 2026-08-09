'సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ రిహబిలిటేషన్ సెంటర్ మాత్రమే కాదు'- గాయాల బెడదపై లక్ష్మణ్ క్లారిటీ - ఆరోపణలకు చెక్
విమర్శలను గట్టిగా తిప్పికొట్టిన వీవీఎస్ లక్ష్మణ్- పేసర్ బుమ్రా దూరం కావడం వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలు- ఆ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్పై బీసీసీఐ ఆరా
Published : August 9, 2026 at 5:32 PM IST
VVS Laxman on CoE Trolls : భారత క్రికెట్ జట్టును గత కొంతకాలంగా గాయాల బెడద తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. రాబోయే ముఖ్యమైన సిరీస్లు టోర్నీల ముందు జట్టులోని కీలక ఆటగాళ్లు వరుసగా గాయాల బారిన పడుతుండటం కలవరపెడుతోంది. బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో ఆటగాళ్లకు ఇస్తున్న ఫిట్నెస్ పరీక్షలు వారు కోలుకుంటున్న తీరుపై ఎన్నో అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రిహాబిలిటేషన్ సమయాల విషయంలో స్పోర్ట్స్ సైన్స్ విభాగానికి, సెలెక్టర్లకు మధ్య ఉన్న కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్పై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ ఆరోపణల నేపథ్యంలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ హెడ్ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ స్పందించారు. బెంగళూరులో జరిగిన ఒక ప్రెస్ మీట్లో పాల్గొన్న ఆయన ఈ విమర్శలను తిప్పికొట్టారు. అసలు ఈ గాయాల వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలు ఏంటి? సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ లో ఏం జరుగుతుంది? అనేది ఓసారి పరిశీలిస్తే!
ఇది రిహాబ్ సెంటర్ మాత్రమే కాదు
సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ సంస్థను కేవలం గాయపడిన ఆటగాళ్లకు చికిత్స అందించే ఒక సాధారణ రిహాబ్ సెంటర్గా మాత్రమే చూడకూడదని లక్ష్మణ్ అన్నారు. ఆటగాళ్లు తమ కెరీర్ లో అత్యుత్తమ స్థాయికి చేరుకోవడానికి మెరుగైన ప్రదర్శన చేయడానికి ఈ సంస్థ ఎంతో కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుందని ఆయన వివరించారు. ఒక ప్రొఫెషనల్ క్రికెటర్ కెరీర్లో గాయాలు అనేవి చాలా సహజంగా జరిగే పరిణామాలని వాటిని ఎవరూ ఆపలేరని అన్నారు. గాయాలు జరిగినప్పుడు ఆటగాళ్ల పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించడం చాలా అవసరమని లక్ష్మణ్ గుర్తుచేశారు. ఈ వ్యవహారంలో ఎవరినో ఒకరిని నిందించడం వల్ల అసలు సమస్య పరిష్కారం కాదని ఆయన హితవు పలికారు. ఈ విషయంలో ఎవరినో బాధ్యులను చేస్తూ నిందించడం కంటే సరైన మానిటరింగ్ పైనే దృష్టి పెట్టాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
బుమ్రా విషయంలో మారిన అంచనాలు
ప్రస్తుతం జస్ప్రీత్ బుమ్రా, హర్షిత్ రాణా, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి లాంటి కీలక ఆటగాళ్లు ఇక్కడే కోలుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఆగస్టు 15 నుంచి శ్రీలంకతో ప్రారంభం కానున్న అత్యంత కీలకమైన టెస్ట్ సిరీస్కు పేసర్ బుమ్రా దూరం కావడం జట్టుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్ షిప్ సైకిల్లో భారత్ నిలవాలంటే ఈ సిరీస్లో మెరుగైన ప్రదర్శన చేయాల్సిందే. అయితే బుమ్రా మోకాలిలో ఫ్లూయిడ్ చేరడం వల్ల కోలుకోవడానికి మరింత సమయం పడుతోందని తెలుస్తోంది. కనీసం ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్కు అయినా బుమ్రా అందుబాటులో ఉంటాడని సెలెక్టర్లు ఆశించారు. కానీ అది జరగలేదు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై జాతీయ ఎంపిక కమిటీ చైర్మన్ అజిత్ అగార్కర్తో లక్ష్మణ్ ఒక వర్చువల్ మీటింగ్ కూడా నిర్వహించి పరిస్థితులను వివరించాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది.
ఇతర ఆటగాళ్ల గాయాల వెనుక కథ
ఇక ఇతర ఆటగాళ్ల గాయాల విషయానికి వస్తే యువ పేసర్ హర్షిత్ రాణా పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరంగా మారింది. తొడ కండరాల గాయంతో సుమారు నాలుగు నెలల పాటు ఆటకు దూరమైన అతను రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన కొన్ని రోజులకే మళ్లీ అదే గాయంతో వెనుదిరిగాడు. పూర్తిగా కోలుకోకముందే అతనికి క్లియరెన్స్ ఇచ్చారా? అనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు బలంగా తలెత్తుతున్నాయి. అలాగే యువ ఆల్ రౌండర్ నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి తన బౌలింగ్ వేగాన్ని పెంచే ప్రయత్నం చేశాడు. దీనివల్ల అతని తొడ కండరాలపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడి గాయాలపాలయ్యాడు. మరోవైపు బ్యాటర్ సాయి సుదర్శన్ నెట్స్లో బాగానే బ్యాటింగ్ చేస్తున్నా అతని ఎడమ కాలి బొటనవేలి నొప్పి మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. వీరే కాకుండా వాషింగ్టన్ సుందర్, ఆకాశ్ దీప్, హార్దిక్ పాండ్య, వరుణ్ చక్రవర్తి, ప్రిన్స్ యాదవ్ లాంటి వైట్ బాల్ స్పెషలిస్ట్ ఆటగాళ్లు కూడా వేర్వేరు ఫిట్నెస్ సమస్యలతో ఇక్కడే చికిత్స తీసుకుంటున్నారు.
రాజీనామా చేసిన తర్వాత
ఇంతమంది కీలక ఆటగాళ్లు గాయాల బారిన పడుతుండటంతో బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. గాయాల నిర్వహణ రిహాబిలిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అసలు ఎలా సాగుతోందో సమీక్షించడానికి ఆయన లక్ష్మణ్తో సమావేశం కానున్నారు. అయితే స్పోర్ట్స్ సైన్స్ విభాగానికి శాశ్వత హెడ్ లేకపోవడం కూడా ఒక ప్రధాన సమస్యగా మారింది. 2025 ఆరంభంలో నితిన్ పటేల్ రాజీనామా చేసిన తర్వాత ఆ పోస్ట్ ఇంకా ఖాళీగానే ఉండిపోయింది. ప్రస్తుతం ధనుంజయ్ కౌశిక్ ఈ విభాగానికి తాత్కాలిక హెడ్గా వ్యవహరిస్తూ బెంగళూరు ఫెసిలిటీని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఒకేసారి పలువురు ఆటగాళ్ల రిహాబిలిటేషన్ను పర్యవేక్షించాల్సి రావడంతో స్పోర్ట్స్ సైన్స్ టీమ్పై వర్క్లోడ్ కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. సైకియా లక్ష్మణ్ భేటీ తర్వాత భారత క్రికెట్ గాయాల నిర్వహణ వ్యవస్థలో కొన్ని కీలకమైన మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉందని క్రికెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.