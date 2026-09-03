VVS లక్ష్మణ్కు కీలక బాధ్యతలు- గంభీర్ స్థానంలో కోచ్గా మాజీ క్రికెటర్
టీమ్ఇండియాలో లక్ష్మణ్కు కీలక బాధ్యతలు అప్పగించిన బీసీసీఐ - గంభీర్ స్థానంలో ఆసియా క్రీడలకు కోచ్గా వెళ్లనున్న మాజీ
Published : September 3, 2026 at 3:57 PM IST
VVS Laxman Head Coach : జపాన్ వేదికగా జరగనున్న 2026 ఆసియా క్రీడలకు భారత్ సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రీడల్లో క్రికెట్ పోటీల్లో భారత్ పతకం సాధిస్తుందన్న అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్ 24న పురుషుల క్రికెట్ మ్యాచ్లు ప్రారంభంకానున్నాయి. ఈ పోటీలకు ఇప్పటికే బీసీసీఐ శ్రేయస్ అయ్యర్ నాయకత్వంలో జట్టును ఎంపిక చేసింది. అయితే రెగ్యులర్ హెడ్కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ మాత్రం ఆసియా క్రీడల కోసం జపాన్కు వెళ్లడం లేదు. అతడి స్థానంలో టీమ్ఇండియాకు వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ కోచ్గా వ్యవహరించనున్నాడు. ఎందుకంటే?
ఈ నెలలోనే భారత పరుషుల క్రికెట్ జట్టు ఆసియా క్రీడలతోపాటు వెస్టిండీస్తో ద్వైపాక్షిక సిరీస్ కూడా ఆడాల్సి ఉంది. ఈ రెండు ఈవెంట్ల తేదీలు క్లాష్ అవుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 24న ఆసియా గేమ్స్ ఉండగా, ఇదేనెల 27న వెస్టిండీస్తో వన్డే సిరీస్ ఆడాల్సి ఉంది. దీంతో భారత క్రికెట్ జట్టును రెండు వేర్వేరు వేదికల్లో బరిలోకి దించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రధాన జట్టు వెస్టిండీస్తో సిరీస్ ఆడుతుంది. మరోవైపు, అయ్యర్ నేతృత్వంలోని జట్టు ఆసియా క్రీడలలో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. అయితే గంభీర్ మాత్రం ఇక్కడ టీమ్ఇండియా మెయిన్ జట్టుతోనే ఉండనున్నాడు. వెస్టిండీస్తో వన్డే సిరీస్ను పర్యవేక్షించనున్నాడు.
VVS Laxman will be the coach for Team India for the 20th Asian Games 2026 to be held from 19th September to 4th October in Aichi-Nagoya, Japan— ANI (@ANI) September 3, 2026
(Visuals of VVS Laxman after BCCI's review meeting held in Mumbai today) pic.twitter.com/ncEwnE6Zyq
అందుకే మాజీ బ్యాటర్ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ ప్రధాన కోచ్గా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నాడు. లక్ష్మణ్తో పాటు సునీల్ జోషి, హృషికేష్ కనిత్కర్, శుభదీప్ ఘోష్ సహాయక సిబ్బందిలో (Support Staff) భాగంగా ఉంటారు. మరోవైపు, జట్టు సహాయక సిబ్బందిలో మరూఫ్ ఫజందర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. అథ్లెటిక్స్ తర్వాత, ఆసియా క్రీడల్లో భారత జట్టులో క్రికెట్లోనే సహాయక సిబ్బంది అత్యధిక సంఖ్యలో ఉండనున్నారు. ఇక ఆసియా క్రీడలలో భారత జట్టు గ్రూప్ దశలో ఆడాల్సిన అవసరం లేదు. టీమ్ఇండియా నేరుగా క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు అర్హత సాధించింది. భారత్తోపాటు పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ కూడా నేరుగా క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు చేరుకున్నాయి.
ఆసియా క్రీడలకు భారత జట్టు : శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), శివమ్ దూబే, తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), నితిశ్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, వరుణ్ చక్రవర్తి, రవి బిష్ణోయ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి, వైభవ్ సూర్యవంశీ