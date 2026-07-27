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వైభవ్ సూర్యవంశీపై వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ కామెంట్స్ - ఫిట్​నెస్ విషయంలో కీలక సూచన

జింబాబ్వేపై మూడో టీ20లో 81 పరుగులు చేసి అదరగొట్టిన వైభవ్ సూర్యవంశీ - మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో మ్యాన్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అవార్డు సొంతం

VVS Laxman Comments
VVS Laxman Comments (Source: PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 27, 2026 at 12:14 PM IST

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VVS Laxman Suggestion To Vaibhav Sooryavanshi : జింబాబ్వే పర్యటనలో భారత యంగ్ టీమ్ ఘన విజయాన్ని సాధించి సిరీస్‌ను క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. ఈ సిరీస్ విజయంలో కేవలం పదిహేనేళ్ల వయసున్న ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ చూపించిన ఆటతీరు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. చిన్న వయసులోనే ప్రత్యర్థి బౌలర్లను ఎదుర్కొంటూ అతను ఆడిన షాట్లు, చూపించిన పరిణతి క్రికెట్ విశ్లేషకులను సైతం మెప్పించాయి. అయితే ఈ మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత టీమ్ ఇండియా హెడ్ కోచ్ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ ఈ యంగ్ ప్లేయర్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెల్లడించాడు. అతడి టాలెంట్‌ను మెచ్చుకుంటూనే భవిష్యత్తులో అతను దృష్టి పెట్టాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం గురించి హెచ్చరించాడు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

హరారే వేదికగా అదరగొట్టిన సూర్యవంశీ
హరారే వేదికగా జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్‌లో వైభవ్ సూర్యవంశీ 49 బంతుల్లో 81 పరుగులు చేసి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. భారత్ 35 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి సిరీస్‌ను 3-0 తో సొంతం చేసుకుంది. మొత్తం మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో కలిపి 151 పరుగులు చేసిన వైభవ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్‌తో పాటు మ్యాన్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అవార్డును కూడా దక్కించుకున్నాడు. ఈ పర్యటనకు ముందు ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన సిరీస్‌లో తక్కువ పరుగులకే అవుటైనా, ఈ సిరీస్‌లో మాత్రం తన అద్భుతమైన ఫామ్‌తో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించాడు. పదిహేనేళ్ల వయసులోనే అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఈ స్థాయి పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడం నిజంగా ఒక అరుదైన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు.

వైభవ్ టాలెంట్‌పై లక్ష్మణ్ ప్రశంసలు
​జింబాబ్వేతో మ్యాచ్ పూర్తి అయిన తర్వాత మీడియాతో ముచ్చటించిన హెడ్ కోచ్ లక్ష్మణ్ ఈ కుర్రాడి గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు పంచుకున్నాడు. సుమారు రెండున్నర సంవత్సరాల క్రితమే బోర్డు పెద్దలు అతనిలోని నైపుణ్యాన్ని పసిగట్టారని ఆయన వెల్లడించాడు. 2024 అండర్ 19 వరల్డ్ కప్‌కు ముందు విజయవాడలో జరిగిన చతుర్భుజి సిరీస్‌లోనే అతను ఇండియా-బి తరఫున అత్యధిక పరుగులు సాధించినట్లు గుర్తుచేశాడు. ఆ తర్వాత అండర్ 19 వరల్డ్ కప్‌లో 439 పరుగులు చేసి ప్లేయర్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్‌గా నిలిచాడని చెప్పాడు. గత ఆరు నెలల్లో ఒక క్రికెటర్‌గా వైభవ్ సాధించిన ఎదుగుదల, చూపించిన మెచ్యూరిటీ తనను ఎంతగానో ఆకట్టుకుందని లక్ష్మణ్ ప్రశంసించాడు. ఒత్తిడి సమయంలో కూడా ఎంతో ప్రశాంతంగా ఆడుతూ పెద్ద బౌలర్లను సైతం ధీటుగా ఎదుర్కొంటున్నాడని కొనియాడాడు.

ఫిట్‌నెస్‌పై ఫోకస్ పెట్టాలని సూచన
అయితే వైభవ్ కెరీర్‌లో మరింత ఎత్తుకు ఎదగాలంటే తన ఫిట్‌నెస్‌పై మరింత కష్టపడాల్సి ఉందని లక్ష్మణ్ స్పష్టం చేశాడు. ఇంకా పదిహేనేళ్ల వయసులోనే ఉన్న ఈ కుర్రాడు ప్రతీ విషయంలో మెరుగవుతూ ఆడేందుకు నిరంతరం ప్రయత్నిస్తున్నాడని చెప్పాడు. మూడో మ్యాచ్‌లో గాయపడినప్పటికీ మైదానంలోనే ఉండి ఫీల్డింగ్ చేయడానికి సిద్ధపడటం అతనిలోని ఆరాటాన్ని చూపుతోందని లక్ష్మణ్ గుర్తుచేశాడు. అయితే ఫిజియో సూచన మేరకే అతడిని మైదానం బయటకు పంపామని వెల్లడించాడు. ఆటపై అతనికి ఉన్న తపన మంచిదని, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎక్కువ కాలం కొనసాగాలంటే శారీరక దృఢత్వం చాలా అవసరమని లక్ష్మణ్ సూచించాడు.

ఐపీఎల్ ఒత్తిడిని జయించి
ఐపీఎల్ అనుభవం గురించి కూడా లక్ష్మణ్ మాట్లాడాడు. గత ఏడాది రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున మొదటిసారి ఐపీఎల్ ఆడినప్పుడు కూడా వైభవ్ ఒత్తిడిని చాలా చక్కగా ఎదుర్కొన్నాడని చెప్పాడు. కేవలం పద్నాలుగు లేదా పదిహేనేళ్ల వయసులో ఐపీఎల్ ఆడటం అనేది చాలా పెద్ద విషయమని, అక్కడ ఉండే ప్రెషర్‌ను జయించడం తేలిక కాదని అన్నాడు. అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లతో సమానమైన ఒత్తిడి ఉండే ఐపీఎల్‌లోనే వైభవ్ తన సత్తా చాటాడని లక్ష్మణ్ వివరించాడు. అక్కడ వచ్చిన అనుభవమే ఇప్పుడు జాతీయ జట్టు తరఫున ఆడేటప్పుడు అతనికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోందని అభిప్రాయపడ్డాడు.

రికార్డులు తిరగరాసే సత్తా ఉందన్న కోచ్
ఈ మూడో మ్యాచ్‌లో సెంచరీ మిస్ అయినందుకు వైభవ్ కొద్దిగా నిరాశకు గురైనా, భవిష్యత్తులో అతనికి ఎన్నో అవకాశాలు వస్తాయని మేనేజ్‌మెంట్ ధైర్యం చెప్పినట్లు లక్ష్మణ్ తెలిపాడు. వైభవ్‌కు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎన్నో రికార్డులను తిరగరాసే సత్తా ఉందని లక్ష్మణ్ కొనియాడాడు. నేర్చుకోవాలనే తపన అతడిలో ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రోజురోజుకూ తన ఆటను మెరుగుపరుచుకుంటున్నాడని చెప్పాడు.

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