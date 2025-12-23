శ్రీలంకపై 7 వికెట్ల తేడాతో భారత్ ఘన విజయం
రెండో టీ20లో శ్రీలంకపై భారత మహిళల జట్టు అద్భుత విజయం- 5 టీ20ల సిరీస్లో 2-0 ఆధిక్యంలో భారత మహిళా జట్టు
Published : December 23, 2025 at 10:00 PM IST
INDIA SRILANKA T20 : విశాఖపట్నంలో జరిగిన రెండో టీ20లో శ్రీలంకపై 7 వికెట్ల తేడాతో భారత మహిళల జట్టు అద్భుత విజయం సాధించింది. దీనితో 5 టీ20ల సిరీస్లో 2-0 ఆధిక్యంలో భారత మహిళా జట్టు నిలిచింది. ఈ మ్యాచ్లో షఫాలీవర్మ అద్భుతంగా ఆడింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక 9 వికెట్లకు 128 పరుగులు చేయగా, కేవలం 11.5 ఓవర్లలోనే 129 పరుగులు చేసి విజయం సాధించింది.
మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక టీమ్ భారత బౌలర్ల ధాటికి 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 128 పరుగులే చేసింది. వాస్తవానికి టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన శ్రీలంకకు తొలి ఓవర్లోనే గట్టి షాక్ తగిలింది. క్రాంతిగౌడ్ బౌలింగ్లో విష్మి గుణరత్నే బౌలర్కే క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగింది. అయితే ఆ జట్టు కెప్టెన్ చమరి ఆటపట్టు (31; 2 సిక్స్లు, 3 ఫోర్లు) కొట్టి మంచి దూకుడు ప్రదర్శించింది. అయితే స్నేహ్ రాణా వేసి ఆరో ఓవర్లో ఆమె క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్ చేరింది. మరోవైపు వైష్ణవి వేసిన ఎనిమిదో ఓవర్లో హర్షిత హ్యాట్రిక్ ఫోర్లతో కొట్టింది. మొత్తానికి 10 ఓవర్లు ముగిసేటప్పటికి శ్రీలంక రెండు వికెట్ల నష్టానికి 66 పరుగులతో నిలిచింది. తరువాత శ్రీ చరణి బౌలింగ్లో హాసిని పెరీరా క్యాచ్ ఇచ్చి ఔటైంది. దీని తరువాత శ్రీ చరణి బౌలింగ్లోనే హర్షిత (33: 32 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు) రనౌట్ అయ్యింది. 18వ ఓవర్లో నీలాక్షి డిసిల్వా (2) ఔట్ కాగా, ఆ తర్వాతి ఓవర్లో శ్రీచరణి బౌలింగ్లో కవిశా వికెట్ కోల్పోయింది. ఇక చివరి ఓవర్లో అయితే శ్రీలంక ఏకంగా మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఇందులో 2 రనౌట్లు కావడం గమనార్హం. మొత్తానికి ఆ జట్టులో హర్షిత (33), చమరి ఆటపట్టు (31), హాసిని పెరీరా (22) రన్స్ చేశారు. భారత బౌలర్లలో వైష్ణవి శర్మ 2, శ్రీచరణి 2, క్రాంతి గౌడ్, స్నేహ్ రాణా ఒక్కో వికెట్ చొప్పున పడగొట్టారు.
తరువాత బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్ చెలరేగి ఆడింది. ముఖ్యంగా షెఫాలీ వర్మ (69; 34 బంతుల్లో ఒక సిక్స్, 11 ఫోర్లు)తో విజృంభించడంతో 129 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ కేవలం 11.5 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (26), స్మృతి మంధాన (14), హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (10) పరుగులు చొప్పున చేశారు. ఈ విజయంతో భారత్ 2-0 తేడాతో ఆధిక్యంలో నిలిచింది.