'సీతారామ్ జపంతో పాకిస్థాన్ను ఓడించాం!'- తండ్రి సెహ్వాగ్తో ఆర్యవీర్ వీడియో కాల్!
Aryaveer Sehwag Virender Sehwag: పాకిస్థాన్తో ఫైనల్లో ఓత్తిడిని ఎలా ఎదుర్కొన్నది, మ్యాచ్ గురించి మరిన్ని విశేషాలను తన తండ్రి సెహ్వాగ్తో షేర్ చేసుకున్నాడు ఆర్యవీర్. అతడు ఏమన్నాడంటే?
Published : November 15, 2026 at 2:33 PM IST
అండర్ 19 ఆసియా కప్ ఛాంపియన్లుగా నిలిచిన యువ భారత్ గురించే ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. మన కుర్రాళ్లు సాధించిన విజయం అలాంటిది మరి. ఫైనల్లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్పై ఉత్కంఠ పోరులో ఒత్తిడిని జయించి ఆఖరి బంతికి మన కుర్రాళ్లు విజయం అందుకున్నారు. దీంతో దేశమంతా సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ఛేదనలో అద్భుతమైన హాఫ్ సెంచరీతో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్, మ్యాచ్ అనంతరం తండ్రి, మాజీ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్తో వీడియో కాల్లో మాట్లాడాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సెహ్వాగ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశాడు.
మ్యాచ్ సమయంలో ఒత్తిడిని ఎలా ఎదుర్కొన్నది, తదితర విషయాలను ఆర్యవీర్ తన తండ్రితో షేర్ చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆఖరి ఓవర్లో చాలా కంగారు పడినట్లు చెప్పాడు. ఆ సమయంలో 'సీతారామ్, సీతారామ్' అని జపించినట్లు సెహ్వాగ్తో తెలిపాడు. పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్ అద్భుతంగా అనిపించిందని అన్నాడు.
'నాన్న! నేను డగౌట్లో కూర్చొని చాలా కంగారు పడ్డాను. ఆఖరి ఓవర్లో ఏదైనా అద్భుతం జరగాలని కోరుకుంటూ 'సీతారామ్- సీతారామ్' అని జపిస్తూనే ఉన్నాను. ఒక బంతికి మూడు పరుగులు కావాల్సిన టైమ్లో బౌలర్ ఫోర్ కొట్టి మ్యాచ్ను గెలిపించాడు. నిజంగా ఇది అద్భుతంగా అనిపించింది. అంతకుముందు నేను బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు గాయమైంది. దీంతో ఫిజియో చికిత్స అందిస్తున్న సమయంలో, అక్కడ స్టాండ్స్ సుమారు 2 వేల మంది పాకిస్థానీయులు ఉన్నారు. వాళ్లు కూడా 'సెహ్వాగ్, సెహ్వాగ్' అని అరుస్తున్నారు. అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నావన్నారు. ఇది మస్త్ మజానిచ్చింది' అని ఆర్యవీర్ తన తండ్రితో చెప్పాడు. ఇక చివర్లో జట్టు సభ్యులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సెహ్వాగ్ ఫోన్ సంభాషణ ముగించాడు.
"నాన్న! నాకు చాలా కంగారు పడ్డాను. అందుకే నిరంతరం 'సీతారామ్, సీతారామ్' అని జపిస్తూనే ఉన్నాను! 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్'గా నిలవడం నుంచి, ఆ ఉత్కంఠభరితమైన చివరి క్షణాలను గుర్తు చేసుకోవడం వరకు, నా కుమారుడు ఆర్యవీర్తో ప్రత్యేకంగా సంభాషించాను. కొన్ని క్షణాలు అవార్డులు, పరుగులు, ట్రోఫీల కంటే చాలా గొప్పవి. ఒక తండ్రిగా ఈ క్షణాలను ఎప్పటికీ భద్రపరుచుకునే మధుర జ్ఞాపకాలు. ఇంకా బాగా కష్టపడి, నీ ప్రతిభతో ఆకాశమంత ఎత్తుకు ఎదగాలని ఆశిస్తున్నాను. శ్రీ సీతారామ్" అని వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ పోస్టుకు క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చాడు.
కాగా, ఆర్యవీర్ ఈ టోర్నీ ఆసాంతం అద్భుతంగా ఆడాడు. అతడు 5 మ్యాచ్ల్లో 90.25 యావరేజ్తో మొత్తం 361 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 3 హాఫ్ సెంచరీలు, 1 సెంచరీ ఉంది. దీంతో అతడికే ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అవార్డు దక్కింది.
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, పాకిస్థాన్ నిర్దేశించిన 338 పరుగుల లక్ష్యాన్ని టీమ్ఇండియా 9 వికెట్లు కోల్పోయి ఆఖరి బంతికి అందుకుంది. ఓపెనర్లు రాజేశ్ రాయ్చందాని (80 పరుగులు), ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ (58 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. ఆ తర్వాత భారత్ త్వరత్వరగా వికెట్లు కోల్పోయింది. చివర్లో మనల్ చౌహాన్ (47 పరుగులు), మోహిత్ ఉల్వా (49* పరుగులు) ఆద్భుత పోరాటంతో జట్టును గెలిపించారు. అంతకుముందు పాకిస్థాన్ 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 337 పరుగులు చేసింది. ఉస్మాన్ ఖాన్ (107), అబ్దుల్ ఖాదిర్ (80), ఫర్హాన్ (63) రాణించారు.
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