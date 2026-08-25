సెహ్వాగ్ రిటైర్ అయినా ఆ స్టైల్ మాయం కాలేదు - ఇప్పుడు కొడుకు బ్యాట్లో అదే టచ్!
డీపీఎల్లో తండ్రి షాట్లను గుర్తు చేసిన ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ - అండర్ 19 క్రికెట్లో ఇప్పటికే 297 పరుగుల భారీ ఇన్నింగ్స్ - తండ్రీకొడుకుల షాట్లను పక్కపక్కన పెట్టిన డీపీఎల్
Published : August 25, 2026 at 12:23 PM IST
Aaryavir Sehwag DPL 2026 : వరల్డ్ క్రికెట్లో డ్యాషింగ్ ఓపెనర్లలో సెహ్వాగ్ టాప్ లిస్టులో ఉంటారు. ఆయన బ్యాటింగ్ స్టైల్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. బౌలర్ ఎవరైనా సరే మొదటి నుంచే ఎదురుదాడికి దిగడం, ఆఫ్సైడ్లో బంతి దొరికితే బౌండరీకి పంపడం ఆయన స్టైల్. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి సెహ్వాగ్ రిటైర్ అయి చాలా ఏళ్లు అవుతోంది. అయితే ఇప్పుడు కుమారుడు ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ కూడా కొన్ని షాట్లతో తండ్రిని గుర్తు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్లో వెస్ట్ దిల్లీ లయన్స్ తరఫున ఆడుతున్న ఆర్యవీర్ బ్యాటింగ్కు సంబంధించిన ఓ వీడియో బయటకు వచ్చింది. ఇందులో ఆర్యవీర్ ఆడిన షాట్లను సెహ్వాగ్ పాత షాట్లతో పోలుస్తూ డీపీఎల్ వీడియోను షేర్ చేసింది.
అచ్చం నాన్నలాగే
న్యూ దిల్లీ టైగర్స్తో ఆగస్టు 19న జరిగిన మ్యాచ్లో ఆర్యవీర్ వెస్ట్ దిల్లీ లయన్స్కు ఓపెనర్గా వచ్చారు. 14 బంతుల్లో 22 పరుగులు చేసి నాలుగు ఫోర్లు కొట్టారు. కృష్ణ యాదవ్తో కలిసి తొలి వికెట్కు 41 పరుగులు జోడించారు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో ఆఫ్సైడ్లో ఆర్యవీర్ ఆడిన కొన్ని షాట్లు సెహ్వాగ్ బ్యాటింగ్ను గుర్తు చేశాయి. దీంతో తండ్రి గతంలో ఆడిన షాట్లు, ఇప్పుడు ఆర్యవీర్ ఆడిన షాట్లను పక్కపక్కన పెడుతూ డీపీఎల్ సోషల్ మీడియాలో వీడియో పోస్ట్ చేసింది. అయితే తండ్రితో వస్తున్న పోలికల గురించి ఆర్యవీర్ పెద్దగా ఆలోచించడం లేదని గతంలో చెప్పారు. ఇంట్లో సెహ్వాగ్తో క్రికెట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండటం, బయట మాటలను పట్టించుకోకుండా తన ఆటపై ఫోకస్ పెట్టడం గురించే ఎక్కువగా మాట్లాడతామని తెలిపారు.
The legacy continues to play on! Virender Sehwag 🤝 Aryavir Sehwag. Seeing the iconic fearless swagger, stance, and grit handed down to the next generation is pure poetry for cricket fans. Like father, like son! pic.twitter.com/nJ7mgmOofD— Shaham Aligarian (@shahamalig) August 24, 2026
సెహ్వాగ్ కెరీర్ చూస్తే
1999లో పాకిస్థాన్పై వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేసిన సెహ్వాగ్ భారత్ తరఫున 374 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడారు. మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి 17,253 పరుగులు చేశారు. ఇందులో 38 సెంచరీలు, 72 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా టెస్టుల్లో కూడా దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేయడం సెహ్వాగ్ ప్రత్యేకత. 2004లో పాకిస్థాన్పై ముల్తాన్ టెస్టులో 309 పరుగులు చేసి భారత్ తరఫున తొలి ట్రిపుల్ సెంచరీ నమోదు చేశారు. 2008లో దక్షిణాఫ్రికాపై చెన్నైలో 319 పరుగులు చేశారు. రెండు టెస్ట్ ట్రిపుల్ సెంచరీలు చేసిన అతి కొద్దిమంది బ్యాటర్లలో సెహ్వాగ్ ఒకరు.
297తో అప్పుడే హైలైట్
ఆర్యవీర్ పేరు క్రికెట్లో వినిపించడం మాత్రం ఇప్పుడు మొదలైంది కాదు. 2024 కూచ్ బెహార్ ట్రోఫీలో దిల్లీ అండర్ 19 జట్టు తరఫున మేఘాలయపై 297 పరుగులు చేశారు. 309 బంతులు ఎదుర్కొన్న ఆయన 51 ఫోర్లు, మూడు సిక్సర్లు కొట్టారు. ట్రిపుల్ సెంచరీకి మూడు పరుగుల దూరంలో ఔటయ్యారు. ఆ ఇన్నింగ్స్ తర్వాత సెహ్వాగ్ కూడా తన కుమారుడిని అభినందిస్తూ సరదాగా పోస్ట్ చేశారు. తన టెస్ట్ కెరీర్ బెస్ట్ స్కోరు 319ను దాటితే ఫెరారీ ఇస్తానని గతంలో చెప్పిన మాటను గుర్తు చేస్తూ 23 పరుగుల తేడాతో ఫెరారీ మిస్ అయ్యావంటూ కామెంట్ చేశారు. అండర్ 19 స్థాయిలో భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడిన ఆర్యవీర్ ఇప్పుడు డీపీఎల్లో తన ఆటను కొనసాగిస్తున్నారు.
లేటెస్ట్ మ్యాచ్లో రెండే పరుగులు
అయితే ప్రతి మ్యాచ్లోనూ ఆర్యవీర్కు మంచి స్కోరు రావడం లేదు. సెంట్రల్ దిల్లీ కింగ్స్తో శనివారం జరిగిన మ్యాచ్లో ఆర్యవీర్ 7 బంతుల్లో రెండు పరుగులకే కేశవ్ దబాస్ బౌలింగ్లో బౌల్డ్ అయ్యారు. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన సెంట్రల్ దిల్లీ 20 ఓవర్లలో 232/8 చేసింది. 233 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన వెస్ట్ దిల్లీ తరఫున కృష్ణ యాదవ్ 46 పరుగులు చేయగా, అంకిత్ కుమార్ 30 బంతుల్లో 61 పరుగులు చేశారు. వెస్ట్ దిల్లీ 20 ఓవర్లలో 211/8కే పరిమితమై 21 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. ఆర్యవీర్ కెరీర్ ఇంకా మొదటి దశలోనే ఉంది. కానీ బ్యాటింగ్ స్టైల్ విషయంలో మాత్రం తండ్రి సెహ్వాగ్తో పోలికలు రావడంతో అతనిపై ఫోకస్ పెరుగుతోంది.
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