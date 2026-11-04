సచిన్ ఆల్టైమ్ రికార్డ్ను బ్రేక్ చేసిన విరాట్ - వన్డేల్లో ఛేజింగ్ మాస్టర్గా కింగ్ కోహ్లీ
Virat Breaks Sachin Record : విరాట్ కోహ్లీ తాజాగా మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. వన్డేల్లో సచిన్ నెలకొల్పిన ఒక రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.
Published : November 4, 2026 at 5:15 PM IST
భారత స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించాడు. న్యూజిలాండ్తో తొలి వన్డేలో ఛేజింగ్లో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్తో అతడు ఈ ఘనత సాధించాడు. 51 బంతుల్లోనే 74 పరుగులు చేసిన విరాట్ టీమ్ఇండియా విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ క్రమంలోనే టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ సచిన్ తెందుల్కర్ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. అలాగే వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో మరో కీలక రికార్డును నెలకొల్పాడు.
సచిన్ను అధిగమించిన విరాట్
వన్డే ఫార్మాట్ లక్ష్య ఛేదనలో అత్యధిక పరుగులు బాదిన క్రికెటర్గా విరాట్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇప్పటిదాకా వన్డేల్లో ఛేజింగ్ల్లో విరాట్ 66.54 యావరేజ్తో 8741 పరుగులు చేశాడు. ఈ క్రమంలో 'మాస్టర్ బ్లాస్టర్' సచిన్ తెందుల్కర్ పేరిట ఉన్న రికార్డును కోహ్లీ అధిగమించాడు. సచిన్ 42.33 సగటుతో 8,720 పరుగులు చేశాడు. ఈ మ్యాచ్లో 54 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద సచిన్ రికార్డును విరాట్ బ్రేక్ చేశాడు. ఈ జాబితాలో భారత మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ 6,801 పరుగులతో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. శ్రీలంకకు మాజీ దిగ్గజం సనత్ జయసూర్య 5,742 పరుగులతో నాలుగో స్థానంలో ఉండగా, దక్షిణాఫ్రికా ఆల్ రౌండర్ జాక్వెస్ కలిస్ 5,575 పరుగులతో ఐదో స్థానంలో ఉన్నాడు.
The King leaves to a round of applause after scoring match-winning 74. 👏 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 1st ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/zDOBL4nH6J— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 4, 2026
వన్డేల్లో లక్ష్య ఛేదనలో అత్యధిక పరుగులు
- 8741* - విరాట్ కోహ్లీ - భారత్ (సగటు: 66.54)
- 8720 - సచిన్ తెందుల్కర్- భారత్ (సగటు: 42.23)
- 6801 - రోహిత్ శర్మ - భారత్ (సగటు: 50.75)
- 5742 - సనత్ జయసూర్య - శ్రీలంక (సగటు: 29.44)
- 5575 - జాక్వెస్ కలిస్ - దక్షిణాఫ్రికా (సగటు: 44.95)
13,000 పరుగుల మార్క్
అంతకుముందు విరాట్ మరో కీలక మైలురాయి అందుకున్నాడు. వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో మూడో స్థానంలో (3rd Position) బ్యాటింగ్ చేస్తూ 13,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన మొట్టమొదటి బ్యాటర్గా విరాట్ రికార్డు కొట్టాడు. అతడు తను 12 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద ఈ మైలురాయి అందుకున్నాడు. అతడు 251 ఇన్నింగ్స్ల్లో మాత్రమే ఈ ఘనత సాధించడం గమనార్హం. ఇందులో 48 సెంచరీలు, 70 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ రికార్డుకు దగ్గరగా మరెవరూ లేరు. ఈ జాబితాలో తర్వాతి స్థానంలో ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజ బ్యాటర్ రికీ పాంటింగ్ ఉన్నాడు. మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేసి పాంటింగ్ 12,662 పరుగులు చేశాడు.
Eden Park, graced by a @imVkohli special 💙 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/WTwONltwNw— BCCI (@BCCI) November 4, 2026
వన్డేల్లో మూడో స్థానంలో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన ఆటగాళ్లు
- 13,000 పరుగులు* - విరాట్ కోహ్లీ, భారత్ (సగటు: 61.61)
- 12,662 పరుగులు - రికీ పాంటింగ్, ఆస్ట్రేలియా (సగటు: 42.48)
- 9,747 పరుగులు - కుమార సంగక్కర, శ్రీలంక (సగటు: 44.71)
- 7,774 పరుగులు - జాక్వెస్ కలిస్, దక్షిణాఫ్రికా (సగటు: 45.72)
- 6,504 పరుగులు - కేన్ విలియమ్సన్, న్యూజిలాండ్ (సగటు: 51.61)
1 పరుగు దూరంలో
విరాట్ మరో అరుదైన రికార్డులు 1 పరుగు దూరంలో నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్లో అతడు 74 పరుగుల వద్ద ఔటయ్యాడు. దీంతో న్యూజిలాండ్పై వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన ఆటగాడిగా రికీ పాంటింగ్తో సమంగా అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. ఈ ఇద్దరూ ఇప్పటిదాకా కివీస్పై 1971 పరుగులు చేశాడు. పాంటింగ్ న్యూజిలాండ్పై 50 ఇన్నింగ్స్లలో 1,971 పరుగులు చేయగా, కోహ్లీ 37 ఇన్నింగ్స్లలోనే 1,971 పరుగులు సాధించాడు. అయితే ఈసిరీస్లో మరో నాలుగు మ్యాచ్లు ఉండడంతో విరాట్ తర్వాతి వన్డేలోనే ఈ పాంటింగ్ను అధిగమించే అవకాశం ఉంది.
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