Virat Kohli Spotted At Airport
Virat Kohli Spotted At Airport (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 19, 2026 at 10:03 AM IST

Virat Kohli Spotted At Airport : టీమ్​ఇండియా స్టార్ క్రికెటర్​ విరాట్ కోహ్లీ తన క్రికెట్ టాలెంట్​తోనే కాకుండా తన ఫ్యాషన్ సెన్స్‌తో కూడా అభిమానులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉంటాడు. న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన చివరి వన్డే మ్యాచ్‌లో అద్భుతమైన సెంచరీ సాధించిన విరాట్ కోహ్లీ, కొన్ని గంటలకే ముంబయి ఎయిర్​పోర్ట్​లో సందడి చేశాడు. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్​గా మారాయి.

ఇందౌర్​లో మ్యాచ్ ఆదివారం రాత్రి జరగ్గా, సోమవారం తెల్లవారుజామున ముంబయి ఎయిర్​పోర్ట్​కు చేరుకున్నాడు కోహ్లీ. ఆ సమయం అతడి స్టైలిష్ లుక్​ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. సాధారణంగా లండన్‌లో తన భార్య అనుష్క శర్మ, పిల్లలు వామికా, అకాయ్‌లతో వ్యక్తిగత సమయం గడిపే కోహ్లీ, ఇప్పుడు అక్కడికే వెళ్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఎయిర్​పోర్ట్​లో విరాట్​ వీ నెక్​ వైట్​ షర్ట్​లో కూల్‌గా కనిపించాడు. బ్లాక్ ప్యాంట్​, వైట్ స్కీకర్స్​ వేసుకున్న విరాట్, నేవీ బ్లూ క్యాప్‌తో అతని లుక్‌కు స్పోర్ట్ టచ్ ఇచ్చాడు.

ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, న్యూజిలాండ్‌తో వన్డే సిరీస్‌ను భారత్ చేజార్చుకున్నప్పటికీ, విరాట్ కోహ్లీ ఒంటరి పోరాటంలా వీరోచిత ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. భారత్ 71/4 వద్ద తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్న సమయంలో, 108 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, మూడు సిక్సర్లతో 124 పరుగులు చేసి జట్టుకు మంచి స్కోర్ అందించాడు. నితీష్ కుమార్ రెడ్డితో ఐదో వికెట్‌కు 88 పరుగుల భాగస్వామ్యం, హర్షిత్ రానాతో ఏడో వికెట్‌కు 99 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి పోరాటాన్ని నిలబెట్టాడు. ఈ సెంచరీతో విరాట్ కోహ్లీ ఖాతాలో 85వ అంతర్జాతీయ సెంచరీ చేరింది. అలాగే ఇది అతని 54వ వన్డే సెంచరీగా మరో రికార్డు. భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ 100 అంతర్జాతీయ సెంచరీల రికార్డును అధిగమించే దిశగా విరాట్ ప్రయాణం కొనసాగుతుండటం అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది.

