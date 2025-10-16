'చేతులెత్తేస్తే మన పని అయిపోయినట్లే!'- ఆస్ట్రేలియాలో దిగిన వెంటనే విరాట్ పోస్ట్
ఆసీస్ సిరీస్ ముంగిట విరాట్ కోహ్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్ట్- సోషల్ మీడియాలో వైరల్
Published : October 16, 2025 at 11:42 AM IST
Virat Kohli Post : టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ బుధవారం ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు బయల్దేరాడు. దిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి టీమ్ఇండియా జట్టుతో కలిసి ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లిన విరాట్ తాజాగా అక్కడికి చేరుకున్నాడు. ఈ టూర్లో మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్లో విరాట్ ఆడనున్నాడు. మరో మూడు రోజుల్లో (అక్టోబర్ 19) ఈ సిరీస్ ప్రారంభంకానుంది. ఇందులో ఆసీస్తో భారత్తో మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ ఆడనుంది. అయితే 2027 వరల్డ్కప్లో ఆడడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న రోహిత్, విరాట్కు ఈ సిరీస్ అత్యంత కీలకం అని పలువురు మాజీ క్రికెటర్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో విరాట్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ఎక్స్లో ఓ సడెన్గా ఓ పోస్ట్ షేర్ చేశాడు. ఆసీస్ చేరుకున్న కొద్ది గంటల్లోనే విరాట్ నుంచి ఈ పోస్ట్ రావడం అందర్నీ షాక్కు గురిచేస్తుంది. వన్డే సిరీస్కు ముంగిట ఇలాంటి పోస్ట్ షేర్ చేయడంతో అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. 'మీరు ఎప్పుడైతే చేతులెత్తేస్తారో, అప్పుడే మనం ఓటమి ఎదురవుతుంది' అంటూ విరాట్ తన పోస్ట్లో రాసుకొచ్చాడు. దీంతో ఇది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ విరాట్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు? ఇప్పుడు ఈ పోస్ట్ ఎందుకు పెట్టాడు? అని నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు.
The only time you truly fail, is when you decide to give up.— Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025
వరల్డ్కప్ కోసమేనా?
అయితే విరాట్ 2027 వరల్డ్కప్ను ఉద్దేశించే ఈ పోస్ట్ షేర్ చేశాడని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మెగా టోర్నీమెంట్లో ఆడడంపై డైలామాలో ఉన్నాడా? లేదా కన్ఫార్మ్గా ఆడాలనుకుంటున్నట్లు పరోక్షంగా చెబుతున్నాడా అనేది స్పష్టత లేదు. ఏదేమైనా విరాట్ వన్డేలకు కూడా గుడ్ బై చెబుతాడు అంటూ ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ పోస్టు మరింత కన్ఫ్యూజన్లోకి నెట్టేస్తుంది. దీంతో అసలు ఈ మాటల వెనుక అర్థం ఏమై ఉంటుందోనని విరాట్ ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు.
కాగా, ఈ ఇద్దరి ఫ్యూచర్, 2027 వరల్డ్కప్లో ఆడడంపై ఇటీవల జట్టు కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ స్పందించాడు. 2027 ప్రపంచకప్ టోర్నీకి ఇంకా రెండున్నరేళ్ల సమయం ఉందని, మనం ప్రస్తుతం గురించే ఆలోచించాలని అన్నాడు. 'రోహిత్, విరాట్ నాణ్యమైన ఆటగాళ్లు. వాళ్ల అనుభవం జట్టుకు కీలకం. అయితే వన్డే వరల్డ్కప్కు ఇంకా టైమ్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం గురించే ఆలోచించాలి. ఆసీస్ సిరీస్లో వాళ్లు అడడం జట్టుకు బలాన్నిస్తుంది. ఈ సిరీస్లో బాగా ఆడతారని ఆశిస్తున్నా. జట్టు కూడా మంచి ప్రదర్శన ఇస్తుందని అనుకుంటున్నా' అని గంభీర్ అన్నాడు.