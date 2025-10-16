ETV Bharat / sports

'చేతులెత్తేస్తే మన పని అయిపోయినట్లే!'- ఆస్ట్రేలియాలో దిగిన వెంటనే విరాట్ పోస్ట్

ఆసీస్​ సిరీస్ ముంగిట విరాట్ కోహ్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్ట్- సోషల్ మీడియాలో వైరల్

Virat Kohli Post
Virat Kohli Post (Source : Getty Images)
Virat Kohli Post : టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ బుధవారం ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు బయల్దేరాడు. దిల్లీ ఎయిర్​పోర్ట్​ నుంచి టీమ్ఇండియా జట్టుతో కలిసి ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లిన విరాట్ తాజాగా అక్కడికి చేరుకున్నాడు. ఈ టూర్​లో మూడు మ్యాచ్​ల వన్డే సిరీస్​లో విరాట్ ఆడనున్నాడు. మరో మూడు రోజుల్లో (అక్టోబర్ 19) ఈ సిరీస్ ప్రారంభంకానుంది. ఇందులో ఆసీస్​తో భారత్​తో మూడు మ్యాచ్​ల వన్డే సిరీస్​ ఆడనుంది. అయితే 2027 వరల్డ్​కప్​లో ఆడడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న రోహిత్, విరాట్​కు ఈ సిరీస్​ అత్యంత కీలకం అని పలువురు మాజీ క్రికెటర్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఈ క్రమంలో విరాట్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్​ ఎక్స్​లో ఓ సడెన్​గా ఓ పోస్ట్ షేర్ చేశాడు. ఆసీస్ చేరుకున్న కొద్ది గంటల్లోనే విరాట్ నుంచి ఈ పోస్ట్ రావడం అందర్నీ షాక్​కు గురిచేస్తుంది. వన్డే సిరీస్​కు ముంగిట ఇలాంటి పోస్ట్ షేర్ చేయడంతో అందరూ కన్​ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. 'మీరు ఎప్పుడైతే చేతులెత్తేస్తారో, అప్పుడే మనం ఓటమి ఎదురవుతుంది' అంటూ విరాట్ తన పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చాడు. దీంతో ఇది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ విరాట్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు? ఇప్పుడు ఈ పోస్ట్ ఎందుకు పెట్టాడు? అని నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు.

వరల్డ్​కప్​ కోసమేనా?
అయితే విరాట్ 2027 వరల్డ్​కప్​ను ఉద్దేశించే ఈ పోస్ట్ షేర్ చేశాడని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మెగా టోర్నీమెంట్​లో ఆడడంపై డైలామాలో ఉన్నాడా? లేదా కన్ఫార్మ్​గా ఆడాలనుకుంటున్నట్లు పరోక్షంగా చెబుతున్నాడా అనేది స్పష్టత లేదు. ఏదేమైనా విరాట్ వన్డేలకు కూడా గుడ్ బై చెబుతాడు అంటూ ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ పోస్టు మరింత కన్​ఫ్యూజన్​లోకి నెట్టేస్తుంది. దీంతో అసలు ఈ మాటల వెనుక అర్థం ఏమై ఉంటుందోనని విరాట్ ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు.

కాగా, ఈ ఇద్దరి ఫ్యూచర్, 2027 వరల్డ్​కప్​లో ఆడడంపై ఇటీవల జట్టు కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ స్పందించాడు. 2027 ప్రపంచకప్ టోర్నీకి ఇంకా రెండున్నరేళ్ల సమయం ఉందని, మనం ప్రస్తుతం గురించే ఆలోచించాలని అన్నాడు. 'రోహిత్, విరాట్ నాణ్యమైన ఆటగాళ్లు. వాళ్ల అనుభవం జట్టుకు కీలకం. అయితే వన్డే వరల్డ్​కప్​కు ఇంకా టైమ్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం గురించే ఆలోచించాలి. ఆసీస్ సిరీస్​లో వాళ్లు అడడం జట్టుకు బలాన్నిస్తుంది. ఈ సిరీస్​లో బాగా ఆడతారని ఆశిస్తున్నా. జట్టు కూడా మంచి ప్రదర్శన ఇస్తుందని అనుకుంటున్నా' అని గంభీర్ అన్నాడు.

