ఎప్పుడూ రూ.కోట్లలోనే- కానీ విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో విరాట్, రోహిత్ ఫీజు ఎంతంటే?

విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో సందడి చేస్తున్న స్టార్ ప్లేయర్లు కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ- సీనియర్ ప్లేయర్లుగా ఒక్కో మ్యాచ్ కు వీరికి దక్కే మొత్తం ఇదే

Vijay Hazare Trophy Virat Rohit
Vijay Hazare Trophy Virat Rohit (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 27, 2025 at 1:48 PM IST

3 Min Read
Vijay Hazare Trophy Virat Rohit : టీమ్​ఇండియా స్టార్ ప్లేయర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ మైదానంలో దిగితే ఆ క్రేజ్ వేరే లెవల్​లో ఉంటుంది. సాధారణంగా ఐపీఎల్​లో కోట్లు, అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లకు లక్షల్లో పారితోషికం తీసుకునే ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాలు, ఇప్పుడు దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడటానికి సిద్ధమయ్యారు. విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2025-26 సీజన్​లో వీరు పాల్గొంటుండటంతో టోర్నీకి కొత్త కళ వచ్చింది. అయితే వేల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్న ఈ స్టార్స్ ఈ టోర్నీలో ఆడితే బీసీసీఐ ఎంత ఇస్తుంది? ఐపీఎల్ లాగా ఇక్కడ కూడా కోట్లు కుమ్మరిస్తారా? అనే సందేహాలు చాలామందికి వస్తున్నాయి. కానీ అసలు విషయం తెలిస్తే మీరు కచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు.

డొమెస్టిక్ క్రికెట్‌లో సందడి
విరాట్ కోహ్లీ దిల్లీ తరఫున, రోహిత్ శర్మ ముంబయి తరఫున ఆడుతున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఐపీఎల్ తరహాలో వేలం పాటలు ఉండవు. ఇక్కడ ఆటగాళ్లకు ఫిక్స్​డ్ జీతాలు ఉంటాయి. ఆటగాడి అనుభవం, వారు ఆడిన మ్యాచ్​ల సంఖ్య ఆధారంగా బీసీసీఐ మూడు కేటగిరీలుగా జీతాలను నిర్ణయిస్తుంది. సీనియర్, మిడ్ లెవల్, జూనియర్ అనే తేడాలతో మ్యాచ్ ఫీజు ఉంటుంది.

Vijay Hazare Trophy
విరాట్ కోహ్లీ (IANS)

ఒక్క మ్యాచ్‌కు ఎంతంటే?
బీసీసీఐ నిబంధనల ప్రకారం 40 కంటే ఎక్కువ డొమెస్టిక్ వన్డేలు (లిస్ట్ ఏ మ్యాచ్​లు) ఆడిన వారిని సీనియర్ కేటగిరీలో ఉంచుతారు. కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలు ఎంతో కాలంగా క్రికెట్ ఆడుతున్నారు కాబట్టి వారు ఈ సీనియర్ లిస్టులోకి వస్తారు. ఈ కేటగిరీలో ఉన్న వారికి ఒక్క మ్యాచ్ ఆడితే రూ. 60,000 ఇస్తారు. ఒకవేళ తుది జట్టులో లేకపోతే రూ. 30,000 మాత్రమే ఇస్తారు. అంటే కోహ్లీ, రోహిత్​లకు ఒక్క మ్యాచ్ కు కేవలం 60 వేల రూపాయలు మాత్రమే దక్కుతాయి. మిగతా ప్లేయర్లకు అంటే 21-40 మ్యాచ్​లు ఆడిన వారికి 50 వేలు, కొత్తగా వచ్చిన వారికి 40 వేల రూపాయలు ఇస్తారు.

Vijay Hazare Trophy
రోహిత్ శర్మ (IANS)

అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లతో పోలిస్తే
సాధారణంగా బీసీసీఐ ఒక్క అంతర్జాతీయ వన్డే మ్యాచ్ ఆడితే భారత ఆటగాళ్లకు రూ. 6 లక్షల మ్యాచ్ ఫీజు ఇస్తుంది. దాంతో పోలిస్తే విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో వచ్చే రూ. 60 వేలు చాలా తక్కువ. ఐపీఎల్​లో అయితే ఒక్క సీజన్​కు కోట్లలో ప్యాకేజీలు ఉంటాయి. కానీ డబ్బుతో సంబంధం లేకుండా, ప్రాక్టీస్ కోసం, సొంత రాష్ట్రం కోసం ఈ స్టార్స్ మైదానంలోకి దిగుతున్నారు.

అదనపు ఆదాయం కూడా!
కేవలం మ్యాచ్ ఫీజు మాత్రమే కాకుండా వీరికి రోజువారీ అలవెన్సులు (డీఏ) కూడా ఉంటాయి. ప్రయాణం, భోజనం ఖర్చుల కింద వీటిని ఇస్తారు. ఒకవేళ మ్యాచ్​లో బాగా ఆడి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ గా నిలిస్తే అదనంగా రూ. 10,000 బహుమతిగా వస్తాయి. ఇక జట్టు నాకౌట్ కు చేరినా, ఫైనల్ గెలిచినా వచ్చే ప్రైజ్ మనీలో కూడా ఆటగాళ్లకు వాటా ఉంటుంది. ఏది ఏమైనా కోట్లు సంపాదించే కోహ్లీ, రోహిత్ ఇలా దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడటం యువ ఆటగాళ్లకు ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తుంది. ఇక కోహ్లీ రోహిత్ ఇద్దరు కూడా ఇప్పటికే ఇంటర్నేషనల్ టీ20, టెస్ట్ ఫార్మాట్​లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. వన్డేలలో మాత్రమే కొనసాగుతున్నారు.

వరల్డ్ కోసమే బిజీబిజీగా!
ఇక రాబోయే 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ కోసమే ఈ ఇద్దరు సీనియర్లు బిజీగా దేశవాళీ క్రికెట్ లో బిజీ అవుతున్నారు. ఇప్పటికే తాము ఆ మెగా టోర్నీలో ఉండే అవకాశం ఉందని ఇద్దరూ హింట్ ఇచ్చారు. టీ20లకు టెస్టుల రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన తర్వాత, కేవలం వన్డేల మీదే ఫోకస్ పెట్టారు. అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ల షెడ్యూల్ లో గ్యాప్ దొరికినా సరే, ఇంట్లో కూర్చోకుండా బ్యాట్ పట్టుకుని గ్రౌండ్ లోకి దిగుతున్నారు. ఫామ్ కోల్పోకూడదని, ఫిట్ నెస్ కాపాడుకోవాలని తపన పడుతున్నారు. రాబోయే వరల్డ్ కప్ నాటికి జట్టును సిద్ధం చేయడంతో పాటు, తాము కూడా పూర్తి స్థాయిలో సంసిద్ధంగా ఉండాలనేదే వీరి అసలు టార్గెట్. అందుకే ఏమాత్రం గ్యాప్ ఇవ్వకుండా ఇలా బిజీబిజీగా గడుపుతున్నారు.

