Ind vs Aus ODI
Ind vs Aus ODI (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 3:32 PM IST

3 Min Read
Ind vs Aus ODI Series 2025 : ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్​ మూడు రోజుల్లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ పర్యటనలో ఆసీస్​తో భారత్ తొలుత మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆడనుంది. అక్టోబర్ 19న తొలి మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో అందరి కళ్లు స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీపైనే ఉన్నాయి. దాదాపు 5 నెలల తర్వాత రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఈ సిరీస్​తో అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో రీ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అసీస్​పై వీళ్ల గణాంకాలు ఎలా ఉన్నయో చూద్దాం!

ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్​ మూడు రోజుల్లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ పర్యటనలో ఆసీస్​తో భారత్ తొలుత మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆడనుంది. అక్టోబర్ 19న తొలి మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో అందరి కళ్లు స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీపైనే ఉన్నాయి. దాదాపు 5 నెలల తర్వాత రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఈ సిరీస్​తో అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో రీ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అసీస్​పై వీళ్ల గణాంకాలు ఎలా ఉన్నయో చూద్దాం!

క్రికెట్​లో బలమైన జట్లలో ఆస్ట్రేలియా ఒకటి. అలాంటి ఆసీస్​పై భారత సీనియర్లు రోహిత్, విరాట్ ఇప్పటిదాకా మేటి ఇన్నింగ్స్​ ఆడాడు. అదిరే సెంచరీలతో అనేక మ్యాచ్​ విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించారు. ప్రత్యర్థి ఆసీస్ అంటే చాలు. రో-కో జోడి రెచ్చిపోయేది. ఈ ఇద్దరి భారీ ఇన్నింగ్స్​తో 300+ పైచిలుకు లక్ష్యాన్ని కూడా భారత్ ఈజీగా ఛేజించిన మ్యాచ్​లు ఉన్నాయి. టీమ్ఇండియా నుంచి దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్, రోహిత్, విరాట్​ ఆసీస్​పై అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్లుగా టాప్ 3లో ఉన్నారు. మరి ఎవరెవరు ఎన్ని పరుగులు బాదారంటే?

సచిన్
మాజీ క్రికెటర్ సచిన్ ఈ లిస్ట్​లో టాప్​లో ఉన్నారు. వన్డేల్లో ఆసీస్​పై స్వదేశంలో, విదేశాల్లో ఎక్కడైనా పరుగులు వరద పారించాడు. సచిన్ తన కెరీర్​లో ఆస్ట్రేలియాతో 71 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. ​44.59 యావరేజ్​తో 3077 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో అత్యధికంగా 9 సెంచరీలు ఉన్నాయి. అత్యధిక స్కోర్ 175 పరుగులు.

విరాట్ కోహ్లీ
ఈ జాబితాలో విరాట్ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. వన్డే ఆసీస్​పైనే విరాట్ అద్భుత ఘనత సాధించాడు. 2013 జైపుర్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్​లో విరాట్ ఆసీస్​పై రఫ్పాడించాడు. 360 పరుగుల ఛేదనలో విరాట్ కేవలం 52 బంతుల్లోనే సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. కోహ్లీ కెరీర్​లో అత్యంత వేగవమంతమైన వన్డే శతకం ఇదే కావడం విశేషం. ఇక 2008 నుంచి విరాట్ ఇప్పటిదాకా ఆసీస్​తో 50 వన్డే మ్యాచ్​లు ఆడాడు. 54.56 సగటుతో 2451 పరుగులతో రాణించాడు. ఇందులో 8 సెంచరీలు ఉన్నాయి. 123 పరుగులు ఆస్ట్రేలియాపై విరాట్​కు అత్యధిక స్కోర్.

రోహిత్ శర్మ
స్టార్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ వన్డే కెరీర్​లో తొలి డబుల్ సెంచరీ ఆస్ట్రేలియాపైనే సాధించాడు. 2013లో బెంగళూరు స్టేడియంలో ఆసీస్​పై రోహిత్ 209 పరుగులు బాది ఔరా అనిపించాడు. ఆ తర్వాత సిరీస్​ల్లో 171, 141 భారీ ఇన్నింగ్స్​ కూడా ఆడాడు. ఇప్పటిదాకా ఆసీస్​పై రోహిత్ 46 మ్యాచ్‌ల్లో 57.30 యూవరేజ్​తో 2407 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 8 సెంచరీలు ఉన్నాయి. 209 రోహిత్​కు ఆసీస్​పై టాప్ స్కోర్.

ఆసీస్​పై ఇంతటి మెరుగైన రికార్డులు ఇన్న రోహిత్, విరాట్ మరోసారి వన్డే బరిలో దిగుతున్నారు. దీంతో ఫ్యాన్స్​లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ ఇద్దరూ భారీ ఇన్నింగ్స్​తో చెలరేగిపోయి భారత్​కు భారీ విజయాలు అందించాలని టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.

