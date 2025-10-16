రోహిత్ డబుల్ సెంచరీ, విరాట్ ఫాస్టెస్ట్ హండ్రెడ్- ఆసీస్పై రో కో భారీ రికార్డులు మీకు తెలుసా?
ఆసీస్ సిరీస్తో రోహిత్, విరాట్ రీ ఎంట్రీ- అందరి కళ్లూ వీరిపైనే
Published : October 16, 2025 at 3:32 PM IST
Ind vs Aus ODI Series 2025 : ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్ మూడు రోజుల్లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ పర్యటనలో ఆసీస్తో భారత్ తొలుత మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆడనుంది. అక్టోబర్ 19న తొలి మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో అందరి కళ్లు స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీపైనే ఉన్నాయి. దాదాపు 5 నెలల తర్వాత రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఈ సిరీస్తో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రీ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అసీస్పై వీళ్ల గణాంకాలు ఎలా ఉన్నయో చూద్దాం!
క్రికెట్లో బలమైన జట్లలో ఆస్ట్రేలియా ఒకటి. అలాంటి ఆసీస్పై భారత సీనియర్లు రోహిత్, విరాట్ ఇప్పటిదాకా మేటి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అదిరే సెంచరీలతో అనేక మ్యాచ్ విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించారు. ప్రత్యర్థి ఆసీస్ అంటే చాలు. రో-కో జోడి రెచ్చిపోయేది. ఈ ఇద్దరి భారీ ఇన్నింగ్స్తో 300+ పైచిలుకు లక్ష్యాన్ని కూడా భారత్ ఈజీగా ఛేజించిన మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. టీమ్ఇండియా నుంచి దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్, రోహిత్, విరాట్ ఆసీస్పై అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్లుగా టాప్ 3లో ఉన్నారు. మరి ఎవరెవరు ఎన్ని పరుగులు బాదారంటే?
సచిన్
మాజీ క్రికెటర్ సచిన్ ఈ లిస్ట్లో టాప్లో ఉన్నారు. వన్డేల్లో ఆసీస్పై స్వదేశంలో, విదేశాల్లో ఎక్కడైనా పరుగులు వరద పారించాడు. సచిన్ తన కెరీర్లో ఆస్ట్రేలియాతో 71 మ్యాచ్లు ఆడాడు. 44.59 యావరేజ్తో 3077 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో అత్యధికంగా 9 సెంచరీలు ఉన్నాయి. అత్యధిక స్కోర్ 175 పరుగులు.
విరాట్ కోహ్లీ
ఈ జాబితాలో విరాట్ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. వన్డే ఆసీస్పైనే విరాట్ అద్భుత ఘనత సాధించాడు. 2013 జైపుర్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో విరాట్ ఆసీస్పై రఫ్పాడించాడు. 360 పరుగుల ఛేదనలో విరాట్ కేవలం 52 బంతుల్లోనే సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. కోహ్లీ కెరీర్లో అత్యంత వేగవమంతమైన వన్డే శతకం ఇదే కావడం విశేషం. ఇక 2008 నుంచి విరాట్ ఇప్పటిదాకా ఆసీస్తో 50 వన్డే మ్యాచ్లు ఆడాడు. 54.56 సగటుతో 2451 పరుగులతో రాణించాడు. ఇందులో 8 సెంచరీలు ఉన్నాయి. 123 పరుగులు ఆస్ట్రేలియాపై విరాట్కు అత్యధిక స్కోర్.
రోహిత్ శర్మ
స్టార్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ వన్డే కెరీర్లో తొలి డబుల్ సెంచరీ ఆస్ట్రేలియాపైనే సాధించాడు. 2013లో బెంగళూరు స్టేడియంలో ఆసీస్పై రోహిత్ 209 పరుగులు బాది ఔరా అనిపించాడు. ఆ తర్వాత సిరీస్ల్లో 171, 141 భారీ ఇన్నింగ్స్ కూడా ఆడాడు. ఇప్పటిదాకా ఆసీస్పై రోహిత్ 46 మ్యాచ్ల్లో 57.30 యూవరేజ్తో 2407 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 8 సెంచరీలు ఉన్నాయి. 209 రోహిత్కు ఆసీస్పై టాప్ స్కోర్.
ఆసీస్పై ఇంతటి మెరుగైన రికార్డులు ఇన్న రోహిత్, విరాట్ మరోసారి వన్డే బరిలో దిగుతున్నారు. దీంతో ఫ్యాన్స్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ ఇద్దరూ భారీ ఇన్నింగ్స్తో చెలరేగిపోయి భారత్కు భారీ విజయాలు అందించాలని టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.
