రోహిత్, కోహ్లీకి షాక్- గ్రేడ్ Bలోకి చేర్చిన బీసీసీఐ- మరి గ్రేడ్ Aలో ఎవరున్నారు?
వార్షిక సెంట్రల్ కాంట్రాక్టులను ప్రకటించిన బీసీసీఐ- గ్రేడ్ ఏలో ముగ్గురు మాత్రమే!
Published : February 9, 2026 at 8:42 PM IST
BCCI Annual Player Retainership : భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) వార్షిక సెంట్రల్ కాంట్రాక్టుల జాబితాను సోమవారం విడుదల చేసింది. ఈసారి కీలక మార్పులతో కాంట్రాక్టులను ప్రకటించగా, ఇప్పటివరకు ఉన్న అత్యున్నత ఏ ప్లస్ (A+) గ్రేడ్ను పూర్తిగా రద్దు చేసింది. దీంతో సీనియర్ స్టార్ ఆటగాళ్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ గ్రేడ్-బీకి మారడం షాకింగ్గా మారింది.
ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ తొలగింపుతో!
మొత్తం 30 మంది పురుష క్రికెటర్లు, 21 మంది మహిళా ఆటగాళ్లకు కాంట్రాక్టులు ఇవ్వగా, పురుషుల విభాగంలో గ్రేడ్-ఏ, గ్రేడ్-బీ, గ్రేడ్-సీగా మూడు కేటగిరీల్లో విభజించారు. గతంలో ఏ ప్లస్ కేటగిరీకి ఏడాదికి రూ.7 కోట్ల రిటైనర్ ఫీజు ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు ఆ గ్రేడ్ను తొలగించడంతో టాప్ స్థాయి ఆటగాళ్లు గ్రేడ్-ఏలోనే కొనసాగాల్సి వస్తోంది.
గ్రేడ్- ఏలో ముగ్గురే
గ్రేడ్- ఏలో టెస్ట్, వన్డే, టీ20లలో స్థిరంగా ఆడుతున్న ముగ్గురు ఆటగాళ్లకు మాత్రమే చోటు కల్పించారు. టీమ్ ఇండియా రెండు ఫార్మాట్ల కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్, స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా ఆ జాబితాలో ఉన్నారు. మూడు ఫార్మాట్లలో కూడా ఆట తీరు, జట్టులో కీలక పాత్ర అనే ప్రమాణాలతో వీరిని ఎంపిక చేసినట్లు బీసీసీఐ వర్గాలు తెలిపాయి.
రోకోకు బీసీసీఐ షాక్
ఇక గ్రేడ్-బీ జాబితాలో టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ పేర్లు ఉండడం అభిమానుల్లో చర్చనీయాంశమైంది. వీరిద్దరూ టెస్టులు, టీ20లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడంతో ఒకే ఫార్మాట్ ఆటగాళ్లుగా మిగిలారు. బీసీసీఐ నిబంధనల ప్రకారం మూడు ఫార్మాట్లలో ఆడే వారికే అత్యున్నత గ్రేడ్ లభిస్తుంది. అందుకే వీరిని గ్రేడ్-బీలో చేర్చినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో అది షాక్ వంటిదే!
రోహిత్, కోహ్లీతోపాటు!
వారిద్దరితోపాటు వాషింగ్టన్ సుందర్, కేఎల్ రాహుల్, మహ్మద్ సిరాజ్, హార్దిక్ పాండ్య, రిషభ్ పంత్, కుల్దీప్ యాదవ్, యశస్వి జైశ్వాల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, శ్రేయస్ అయ్యర్ తదితరులు గ్రేడ్- బీలో చోటు దక్కించుకున్నారు. జట్టులో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నప్పటికీ, అన్ని ఫార్మాట్లలో ఆడడం లేని కారణంగా వీరికి ఈ కేటగిరీ ఇచ్చారు.
గ్రేడ్- సీలో ఎవరున్నారు?
గ్రేడ్- సీ విభాగంలో యువ ఆటగాళ్లకు పెద్దపీట వేశారు. అక్షర్ పటేల్, తిలక్ వర్మ, రింకూ సింగ్, శివమ్ దూబే, సంజు శాంసన్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, ఆకాశ్ దీప్, ధ్రువ్ జురెల్, హర్షిత్ రాణా, వరుణ్ చక్రవర్తి, నీతీశ్ కుమార్, అభిషేక్ శర్మ, సాయి సుదర్శన్, రవి బిష్ణోయ్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ వంటి టాలెంటెడ్ యువ క్రికెటర్లకు అవకాశం లభించింది. భవిష్యత్ జట్టును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ఎంపికలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
రిటైనర్ ఫీజులు ఎంత?
అయితే రిటైనర్ ఫీజుల వివరాలను బీసీసీఐ ఈసారి అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అయితే గత సీజన్ల ప్రకారం గ్రేడ్- ఏకు రూ.5 కోట్లు, గ్రేడ్- బీకు రూ.3 కోట్లు, గ్రేడ్- సీకు రూ.1 కోటి చెల్లించేవారు. ఇదే విధానం కొనసాగవచ్చని క్రికెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఏ ప్లస్ కేటగిరీ గతంలో కమిటీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ (COA) కాలంలో ప్రవేశపెట్టారు. మూడు ఫార్మాట్లలో అద్భుతంగా రాణించిన ఆటగాళ్లకు ప్రత్యేక గుర్తింపుగా ఇది ఉండేది. కోహ్లీ, రోహిత్, జడేజా, బుమ్రా మాత్రమే ఆ గ్రేడ్లో ఉండేవారు. ప్రస్తుతం ఫార్మాట్ల పరిమితి కారణంగా ఆ ప్రమాణాలకు సరిపడే ఆటగాళ్లు తగ్గడంతో బీసీసీఐ రద్దు చేసింది. మరోవైపు, బీసీసీఐ బ్యాటింగ్ కోచ్ (2 స్థానాలు), ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కోచ్ (3 స్థానాలు), ఫీల్డింగ్ కోచ్ (4 స్థానాలు – 3 పురుషులు, 1 మహిళ), పెర్ఫార్మెన్స్ అనలిస్ట్ (1 స్థానం) కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది.
