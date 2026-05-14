సెంచరీ తర్వాత కోహ్లీ ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకోలేదు? రీజన్ ఏంటి?
కేకేఆర్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 105 నాటౌట్గా నిలిచిన కోహ్లీ- వరుస డకౌట్ల తర్వాత సెంచరీతో ఫామ్లోకి వచ్చిన కింగ్- వ్యక్తిగత రికార్డుల కంటే పాయింట్లే ముఖ్యమని వెల్లడించిన విరాట్
Published : May 14, 2026 at 10:15 AM IST
RCB Vs KKR Kohli Century : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జోరు మాములుగా లేదు. ముఖ్యంగా గత రెండు మ్యాచుల్లో వరుసగా డకౌట్ అయ్యి తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొన్న కింగ్ కోహ్లీ, బుధవారం రాయ్పుర్లో జరిగిన మ్యాచ్లో తన బ్యాట్ తోనే అందరికీ సమాధానం చెప్పాడు. కేకేఆర్ బౌలర్లను ఉతికి ఆరేస్తూ అద్భుతమైన సెంచరీతో ఆర్సీబీకి విజయాన్ని అందించాడు. అయితే ఈ సెంచరీ తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ ప్రవర్తించిన తీరు ఇప్పుడు నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారింది. సాధారణంగా సెంచరీ కొడితే ఎంతో ఆవేశంగా సెలబ్రేట్ చేసుకునే కోహ్లీ, ఈసారి మాత్రం చాలా ప్రశాంతంగా కనిపించాడు. అసలు విరాట్ ఎందుకు అంత సైలెంట్గా ఉన్నాడు? మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత అతను చెప్పిన ఆ ఆసక్తికరమైన కారణం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రాయ్పుర్లో కోహ్లీ సునామీ!
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ నిర్దేశించిన 193 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఆర్సీబీ బ్యాటర్లు చాలా ఈజీగా ఛేజ్ చేశారు. ముఖ్యంగా ఓపెనర్గా వచ్చిన విరాట్ కోహ్లీ ఆరంభం నుంచే బాధ్యతాయుతంగా ఆడాడు. కేవలం 60 బంతుల్లోనే 105 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. కోహ్లీ ఇన్నింగ్స్లో 11 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు ఉండటం విశేషం. దేవ్ దత్ పడిక్కల్ కూడా 39 పరుగులతో సహకరించడంతో ఆర్సీబీ మరో ఐదు బంతులు మిగిలి ఉండగానే లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది. ఈ గెలుపుతో బెంగళూరు టీమ్ పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుని ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో మరింత పటిష్టంగా మారింది.
సెంచరీ తరువాత సెలబ్రేషన్స్ లేవు
సెంచరీ మార్కును అందుకున్న తర్వాత కోహ్లీ పెద్దగా సంబరాలు చేసుకోలేదు. దీనిపై మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత విరాట్ స్పందిస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. "సెంచరీ సెలబ్రేషన్స్ పెద్దగా లేకపోవడానికి ఒక కారణం ఉంది. మా టీమ్కి ఇప్పుడు పాయింట్లు ఎంత ముఖ్యమో మాకు తెలుసు. వ్యక్తిగత రికార్డుల కంటే జట్టు గెలుపు, పాయింట్ల పట్టికలో మా స్థానం నాకు ముఖ్యం" అని విరాట్ తెలిపాడు. ఒత్తిడి అనేది ఒక అదృష్టమని, అది మన ఆటను మరింత మెరుగుపరుస్తుందని కోహ్లీ అభిప్రాయపడ్డాడు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఆడి గెలవడమే అసలైన కిక్ ఇస్తుందని కింగ్ చెప్పుకొచ్చాడు.
క్లాస్ ఇన్నింగ్స్తో మెరిసిన కింగ్
కోహ్లీ తన ఇన్నింగ్స్లో ఎక్కడా అనవసరమైన షాట్లకు ప్రయత్నించలేదు. క్రీజులో తన పొజిషన్ను కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తూ, గ్యాప్స్ వెతుకుతూ పరుగులు సాధించాడు. "నేను రిస్కీ షాట్స్ కోసం ట్రై చేయలేదు. ప్రెజెంట్లో ఉంటూ నా నేచురల్ గేమ్ ఆడాను. రిస్క్ లేని క్రికెట్ ఆడటం వల్ల సెంచరీ సాధ్యమైంది" అని విరాట్ తన బ్యాటింగ్ రహస్యాన్ని వెల్లడించాడు. పవర్ప్లేలో పరుగులు రాబట్టడమే కాకుండా, మిడిల్ ఓవర్లలో కూడా వికెట్ పడకుండా జాగ్రత్త పడుతూ స్కోరు బోర్డును పరిగెత్తించాడు. ఈ సెంచరీ విరాట్ ఫ్యాన్స్కు ఫుల్ మీల్స్ లాంటి వినోదాన్ని ఇచ్చింది.
మరోసారి నిరూపించాడు!
గత రెండు మ్యాచుల్లో వరుసగా డకౌట్ అవ్వడం వల్ల కోహ్లీ ఫామ్పై సోషల్ మీడియాలో చాలా ట్రోల్స్ వచ్చాయి. విరాట్ పని అయిపోయిందని విమర్శించిన వారికి ఈ సెంచరీ ఒక గట్టి సమాధానం. ఫామ్ అనేది టెంపరరీ, క్లాస్ అనేది పర్మినెంట్ అని కోహ్లీ మరోసారి నిరూపించాడు. ముఖ్యంగా ప్లే ఆఫ్స్ దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో కోహ్లీ ఫామ్లోకి రావడం ఆర్సీబీకి కొండంత బలాన్ని ఇస్తోంది. విరాట్ ఇదే జోరును కొనసాగిస్తే మరోసారి ఆర్సీబీ టైటిల్ గెలవడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.
కేకేఆర్ పోరాటం వృథా
టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ 20 ఓవర్లలో 192 పరుగులు చేసింది. అంగ్క్రిష్ రాఘువంశీ (71), కామెరాన్ గ్రీన్ (32) రాణించడంతో కేకేఆర్ భారీ స్కోరు సాధించగలిగింది. రింకూ సింగ్ కూడా చివర్లో 49 పరుగులతో మెరుపులు మెరిపించాడు. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో హేజిల్వుడ్, భువనేశ్వర్ కుమార్ కట్టుదిట్టంగా బంతులు వేశారు. కేకేఆర్ బౌలర్ కార్తీక్ త్యాగి 3 వికెట్లు తీసి ఆర్సీబీని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూసినా, కోహ్లీ నిలకడ ముందు అతని ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. లక్ష్యం పెద్దదైనా ఆర్సీబీ బ్యాటర్లు ఎక్కడా తడబడకుండా ఆడారు.
టేబుల్ టాపర్గా ఆర్సీబీ
ఈ విజయంతో ఆర్సీబీ 12 మ్యాచుల్లో 16 పాయింట్లు సాధించి పాయింట్ల పట్టికలో మొదటి స్థానానికి చేరుకుంది. నెట్ రన్ రేట్ కూడా అద్భుతంగా ఉండటం ఆ టీమ్కి కలిసొచ్చే అంశం. టీమ్ పర్ఫార్మెన్స్పై కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్ చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు. "ప్రతి ప్లేయర్ వేర్వేరు స్టేజ్లలో వచ్చి వారి బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వర్తించారు. విరాట్ కోహ్లీ గురించి చెప్పడానికి నా దగ్గర మాటలు లేవు. ఇలాంటి గొప్ప ఇన్నింగ్స్ ఆడటం ఆయనకు అలవాటే" అని పాటిదార్ ప్రశంసించాడు. ప్రస్తుతానికి తాము ఒక్కో మ్యాచ్ పైనే ఫోకస్ పెడుతున్నామని కెప్టెన్ స్పష్టం చేశాడు.
