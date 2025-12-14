చిన్నస్వామికి లైన్ క్లియర్- డొమెస్టిక్లోకి కింగ్ కోహ్లీ రీ ఎంట్రీ- ఫ్యాన్స్కు డబుల్ ట్రీట్
Published : December 14, 2025 at 12:58 PM IST
Virat Kohli India : అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనల్ మెస్సి భారత్ పర్యటన వేళ టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ తన సతీమణి అనుష్క శర్మతో భారత్కు రావడం ప్రాధాన్యత సంతరింతచుకుంది. ఇటీవల సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్ అనంతరం విరాట్ లండన్కు వెళ్లిపోయాడు. తాజాగా అనుష్కతో కలిసి భారత్కు వచ్చాడు. దీంతో అతడు మెస్సిని కలవడానికే వచ్చాడని ప్రచారం జరుగుతోంది. కానీ, విరాట్ డొమెస్టిక్ టోర్నీలో ఆడేందుకే ఇక్కడకు వచ్చాడని తెలుస్తోంది.
విజయ్ హజారేలో విరాట్ రీ ఎంట్రీ!
భారత 50 ఓవర్ల దేశవాళీ టోర్నమెంట్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీ (VHT)లో విరాట్ కోహ్లీ ఆడతాడని సమాచారం. ఇప్పటికే టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన విరాట్ ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే ఆడుతున్నాడు. అయితే జట్టులో కొనసాగాలంటే అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు లేనప్పుడు దేశవాళీలో ఆడాలని బీసీసీఐ నిబంధనలు పెట్టింది. దీంతో విరాట్ ఈ విజయ్ హజారే టోర్నమెంట్లో రీ ఎంట్రీ ఇవ్వాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ టోర్నీలో కోహ్లీ తన అన్ని మ్యాచ్లను బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆడే అవకాశం ఉంది.
కర్ణాటక రాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ (KSCA)కు ఇటీవల కొత్తగా ఎన్నికైన అధ్యక్షుడు వెంకటేష్ ప్రసాద్, తన ఎన్నిక తర్వాత స్టేడియంలో మ్యాచ్లను తిరిగి ప్రారంభించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి పొందారు. దీంతో చిన్నస్వామి స్టేడియంలో మ్యాచ్లు నిర్వహించడానికి మార్గం సుగమం అయ్యింది. విరాట్తోపాటు స్టార్ బ్యాటర్, వికెట్ కీపర్ రిషభ్ పంత్ ఇద్దరూ టోర్నమెంట్ కోసం అందుబాటులో ఉంటున్నారని తెలిసింది. వీళ్లు మొదటి మూడు మ్యాచ్లకు అందుబాటులో ఉండవచ్చు.
ఫ్యాన్స్కు ఎంట్రీ!
విరాట్ ఈ టోర్నీ ఆడనుండడంతో స్టేడియంలోకి అభిమానులను అనుమతించాలని కర్ణాటక బోర్డు ఆలోచనలో ఉంది. ఈ విషయంపై అధ్యక్షుడు వెంకటేష్ ప్రసాద్, ఉపాధ్యక్షుడు సుజిత్ సోమసుందరం గతవారం బెళగావిలో ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్తో సమావేశంలో చర్చించారు. విరాట్ ఆడనుండడం వల్ల అభిమానులకు కొన్ని స్టాండ్లను అందుబాటులో ఉంచాలని నిర్ణయించారు. దాదాపు 2,000- 3,000 మంది వచ్చేందుకు వీలు కల్పించనున్నారు. దీంతో ఫ్యాన్స్లో కొత్త జోష్ వచ్చింది.
జూన్లో విషాదం!
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) తొలిసారి IPL 2025 టైటిల్ను గెలుచుకుంది. దీంతో విజయోత్సవాల సందర్భంగా చిన్నస్వామి స్టేడియం వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాటలో 11 మంది మృతి చెందారు. దీంతో ఈ ఘటనపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జస్టిస్ జాన్ మైఖేల్ డికున్హా కమిషన్తో దర్యాప్తు చేయించింది. ఈ కమిషన్ చిన్నస్వామిలో భారీ కార్యక్రమాలకు అనుకూలం కాదని చెప్పింది. దీంతో అప్పట్నుంచి అక్కడ క్రికెట్ మ్యాచ్లు నిర్వహించడం లేదు. ఇటీవల ICC మహిళల ODI ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లు కూడా అక్కడ జరగలేదు. కర్ణాటక డొమెస్టిక్ మహారాజా ట్రోఫీని కూడా ఆగస్టులో మైసూరుకు తరలించారు. ఇప్పుడు అక్కడ మ్యాచ్లు పునః ప్రారంభం కావడం అభిమానులకు సంతోషం కలిగించనుంది.
