IPLకు విరాట్ రిటైర్మెంట్- అందుకే RCB కాంట్రాక్ట్ రెన్యువల్ చేయలేదా- అసలు ఏం జరుగుతోందంటే?

Virat Kohli RCB Contract
Virat Kohli RCB Contract (Source: AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Virat Kohli RCB : 2008 నుంచి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకు ఐకాన్ ప్లేయర్​గా ఉన్నాడు విరాట్ కోహ్లీ. 17 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత 2025లో ఆ జట్టుకు మొట్టమొదటి ఐపీఎల్ ట్రోఫీని అందించాడు. ఆ చరిత్రాత్మక విజయం తర్వాత, 'కింగ్' మరిన్ని సీజన్లు ఆడతాడని ఫ్యాన్స్ అందరూ ఆనందంలో ఉండగా, ఒక్కసారిగా ఒక వార్త పెను తుఫానులా దూసుకొచ్చింది. విరాట్ కోహ్లీ ఐపీఎల్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించబోతున్నాడా? ఆర్సీబీతో తన కాంట్రాక్ట్‌ను రెన్యువల్ చేసుకోవడానికి నిరాకరించాడా? అనే గాసిప్స్ వైరల్ అయ్యాయి. మరి అసలు ఇందులో ఉన్న నిజం ఏంటి?

ఆందోళనలో ఫ్యాన్స్‌లో
ఇటీవల వచ్చిన కొన్ని మీడియా రిపోర్టుల ప్రకారం, ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌కు ముందు విరాట్ కోహ్లీ RCBతో తన కమర్షియల్ కాంట్రాక్ట్‌ను రెన్యువల్ చేసుకోవడానికి నిరాకరించినట్లు తెలిసింది. అంతేకాకుండా "భవిష్యత్ ప్రణాళికలలో నన్ను (విరాట్​ను) ఉపయోగించుకోవద్దు" అని యాజమాన్యానికి తాను సూచించినట్లు కూడా వార్తలు వచ్చాయి. ఇప్పటికే టెస్టు, టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్‌కు వీడ్కోలు పలికిన కోహ్లీ, ఇప్పుడు ఐపీఎల్‌కు కూడా గుడ్ బై చెప్పేస్తున్నాడనే వార్తలు ఫ్యాన్స్ ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురి చేస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో ఈ విషయంపై పెద్ద చర్చే జరిగుతోంది.

అసలు కథేంటి?
ఈ రిటైర్మెంట్ రూమర్స్‌పై టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్, ప్రముఖ కామెంటేటర్ ఆకాశ్ చోప్రా స్పష్టతనిచ్చాడు. ఫ్యాన్స్ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదని, అసలు విషయం వేరే ఉందని చెప్పాడు. కోహ్లీ నిరాకరించింది ఆర్సీబీతో తన ప్లేయింగ్ కాంట్రాక్ట్‌ను కాదని, కేవలం కమర్షియల్ కాంట్రాక్ట్‌ను మాత్రమేనని వివరించాడు. "అతను ఒక కమర్షియల్ కాంట్రాక్ట్‌ను తిరస్కరించాడు. అంతమాత్రాన అతను ఆర్సీబీని వదిలేస్తున్నట్లు కాదు. విరాట్ ఆడితే, కచ్చితంగా అదే ఫ్రాంచైజీకి ఆడతాడు" అని చోప్రా తన యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో స్పష్టం చేశాడు. అంటే కోహ్లీ జట్టుతో ఆడటానికి, జట్టు ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్‌కు వేర్వేరు ఒప్పందాలు ఉండవచ్చని, అందులో కమర్షియల్ డీల్‌ను మాత్రమే వద్దనుకున్నాడని తెలుస్తోంది.

ట్రోఫీ గెలిచాక రిటైర్ అవుతాడా? లాజిక్ ఏంటి?
ఆకాశ్ చోప్రా ఈ విషయంలో మరో ముఖ్యమైన పాయింట్‌ను లేవనెత్తాడు. 17 ఏళ్లుగా ఊరిస్తున్న ఐపీఎల్ ట్రోఫీని ఎంతో కష్టపడి 2025లో విరాట్ కోహ్లీ సాధించాడు. ఇన్నేళ్ల కల నెరవేరిన వెంటనే, ఆ ఆనందాన్ని వదిలిపెట్టి ఎవరైనా రిటైర్ అవుతారా? అని ప్రశ్నించాడు. పైగా, 2025 ఫైనల్ గెలిచిన తర్వాత కోహ్లీ మాట్లాడుతూ "నేను ఐపీఎల్‌లో నా చివరి రోజు వరకు ఆర్సీబీకే ఆడతాను" అని ఎంతో ఎమోషనల్‌గా చెప్పాడు. ఈ మాటలు రిటైర్మెంట్ వార్తలకు పూర్తి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఐపీఎల్ నుంచి కోహ్లీ రిటైర్ అవుతున్నాడనే వార్తలలో లాజిక్ లేదని చాలా మంది అభిప్రాయపడుతున్నారు.

మరి కోహ్లీ ప్లాన్ ఏంటి?
విరాట్ కోహ్లీ రిటైర్ అవ్వడం లేదంటే, మరి కమర్షియల్ కాంట్రాక్ట్‌ను ఎందుకు వద్దనుకున్నాడు? దీనికి రెండు కారణాలు ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఒకటి, తన వర్క్‌లోడ్‌ను తగ్గించుకోవడం. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు దూరమైన కోహ్లీ, ఫ్యామిలీతో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి, కేవలం ఆటపైనే దృష్టి పెట్టడానికి వాణిజ్య ఒప్పందాలను తగ్గించుకుంటున్నాడు. అందుకే, కెప్టెన్సీ కోసం కూడా రజత్ పాటిదార్ పేరును సూచించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఆర్సీబీ ఫ్రాంచైజీని అమ్మకానికి పెట్టబోతున్నారని వస్తున్న రూమర్స్ రెండో రీజన్ కావొచ్చు. ఒకవేళ యాజమాన్యం మారితే, కమర్షియల్ డీల్స్‌లో కూడా మార్పులు రావచ్చు. అందుకే కోహ్లీ వేచి చూసే ధోరణిలో ఉన్నాడని తెలుస్తోంది.

మొత్తం మీద, ఇప్పటివరకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, విరాట్ కోహ్లీ ఐపీఎల్‌ నుంచి రిటైర్ అవ్వడం లేదు. అతను ఆర్సీబీతో తన ప్లేయింగ్ కాంట్రాక్ట్‌ను కొనసాగిస్తాడు. కేవలం కమర్షియల్ వ్యవహారాలకే ప్రస్తుతానికి దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. కాబట్టి, ఫ్యాన్స్ అందరూ ఊపిరి పీల్చుకోవచ్చు. 'కింగ్' కోహ్లీ రిటైర్మెంట్ అనేది ఎప్పటికైనా ఐపీఎల్‌లో ఒక సంచలనంగా ఉంటుంది. కానీ ఆ రోజు ఇంకా రాలేదు. 2026 ఐపీఎల్‌లో కూడా ఆర్సీబీ తరఫున కోహ్లీ మరోసారి ట్రోఫీ కోసం పోటీపడడం ఖాయం.

