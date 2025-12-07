'నేను, రోహిత్ అలా చేయాలనున్నాం- చేసేశాం'- విజయం అనంతరం విరాట్ కోహ్లీ
సౌతాఫ్రికాపై భారీ విజయం- ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్గా విరాట్ కోహ్లీ
Published : December 7, 2025 at 9:43 AM IST
Ind vs SA 2025 : సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్ను టీమ్ఇండియా విజయంతో ముగించింది. సొంతగడ్డపై టెస్టు సిరీస్ కోల్పోయిన భారత్, వన్డే సిరీస్ దక్కించుకొని సత్తా చాటింది. అయితే ఈ సిరీస్ నెగ్గడంలో స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీది కీలక పాత్ర. మూడు మ్యాచ్ల్లో రెండు సెంచరీలు సహా 302 పరుగులు చేశాడు. భారీ స్కోర్లు నమోదు చేసి జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. దీంతో అతడికి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు దక్కింది. అయితే ఈ సిరీస్ అనంతరం విరాట్ తన ప్రదర్శనపై మాట్లాడాడు. ఈ ప్రదర్శన తనకు ఎంతో సంతృప్తినిచ్చిందని అన్నాడు.
'ఈ సిరీస్లో నా ఆట పట్ల నేను చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నాను. చాలా ఫ్రీగా ఫీలవుతున్నాను. గత రెండు, మూడేళ్లుగా నేను ఇలా ఆడలేదు. ఆట మధ్యలో దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేయగలనని నాకు తెలుసు. అలాంటి అప్రోచింగ్ టీమ్కు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అది నాకూ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగిస్తుంది. మిడిల్ ఓవర్లలో ఎలాంటి పరిస్థితినైనా నేను హ్యాండిల్ చేసి మ్యాచ్ను భారత్ వైపు తిప్పగలను. కానీ ఔట్ కావడానికి ఒక్క పొరపాటు చాలు. నేను ఇప్పటికీ జట్టుకు సహకారం అందించగలిగినందుకు సంతోషిస్తున్నాను.
'నేను స్వేచ్ఛగా ఆడినప్పుడు సిక్స్లు బాదగలనని నాకు తెలుసు. రాంచీలో ఆడిన ఇన్నింగ్స్ చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియాతో సిరీస్ తర్వాత ఏ మ్యాచ్లోనూ నేను ఆడలేదు. ఈ సిరీస్లో మూడు మ్యాచ్ల్లో బాగా ఆడినందుకు సంతోషిస్తున్నా. ఇక గతకొన్నేళ్లుగా నేను, రోహిత్ కలిసి ఎంతో క్రికెట్ ఆడాము. సిరీస్ 1- 1తో సమమైనప్పుడు, జట్టు కోసం ఏదైనా స్పెషల్గా చేయాలనున్నాం. గతకొన్నేళ్లుగా చేస్తూనే ఉన్నాం. ఇప్పుడు జట్టు విజయంలో భాగమైనందుకు ఆనందంగా ఉంది' అని విరాట్ అన్నాడు.
ఈ సిరీస్లో విరాట్ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చాడు. మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ రాణించాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, ఒక హాఫ్ సెంచరీ ఉండడం విశేషం. 151 యావరేజ్తో విరాట్ 302 పరుగులు చేశాడు. దీంతో అతడికి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డ్ దక్కింది. వన్డే కెరీర్లో విరాట్కు ఇది 12వ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డ్. ఈ క్రమంలో శ్రీలంక మాజీ క్రికెటర్ సనత్ జయసూర్య (11)ను అధిగమించాడు. ఈ లిస్ట్లో సచిన్ తెందూల్కర్ (15) తర్వాతి స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే
శనివారం విశాఖపట్టణం వేదికగా జరిగిన ఈ వన్డేలో టీమ్ఇండియా 9 వికెట్ల తేడాతో గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. సౌతాఫ్రికా నిర్దేశించిన 271 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ 39.5 ఓవర్లలో 1 వికెటే కోల్పోయి ఛేదించింది. ఓపెనర్ యశస్వీ జైస్వాల్ (116* పరుగులు) సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ (75 పరుగులు), విరాట్ కోహ్లీ (65* పరుగులు) రాణించారు. దీంతో భారత్ ఈజీగా విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ను భారత్ 2-1 తేడాతో దక్కించుకుంది.
