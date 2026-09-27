విరాట్ కోహ్లీ @15000 - వన్డేల్లో కింగ్ అరుదైన ఘనత
వెస్టిండీస్తో తొలి వన్డే - ఛేదనలో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసిన విరాట్- వన్డేల్లోనూ అరుదైన ఘనత అందుకున్న కోహ్లీ
Published : September 27, 2026 at 8:30 PM IST
Virat Kohli Record : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ కెరీర్లో మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. వన్డేల్లో 15 వేల పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న ప్రపంచంలోనే రెండో బ్యాటర్గా నిలిచాడు. వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో విరాట్ ఈ మైలురాయి అందుకున్నాడు. విరాట్ కంటే ముందు టీమ్ఇండియా దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ మాత్రమే 15 వేల మార్క్ దాటాడు.
తిరువనంతపురంలో హాఫ్ సెంచరీ
మూడు వన్డేల్లో భాగంగా వెస్టిండీస్తో ఆదివారం తిరువనంతపురం వేదికగా తొలి మ్యాచ్ జరుగుతోంది. వన్ డౌన్లో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన విరాట్ తొలి నుంచే స్వేచ్ఛగా ఆడుతూ స్కోర్ బోర్డును నడిపించాడు. ఈ క్రమంలో 40 బంతుల్లోనే విరాట్ హాఫ్ సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. ఇక 58 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద అతడు ఈ ఫీట్ సాధించాడు. 28.5 ఓవర్ వద్ద అల్జారీ జోసెఫ్ బౌలింగ్లో ఫోర్ బాది 15 వేల పరుగులు పూర్తి చేశాడు.
ఛేదనలో రారాజుగా
2008లో వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేసిన విరాట్ కోహ్లీ గత 18ఏళ్లుగా భారత్ బ్యాటింగ్ భారాన్ని మోస్తున్నాడు. ఇప్పటిదాకా 315 మ్యాచ్ల్లో 15 వేలకుపైగా పరుగులు చేశాడు. మరీ ముఖ్యంగా ఛేజింగ్లో విరాట్కు ప్రత్యేకత ఉంది. జట్టును తన అసాధారణ బ్యాటింగ్తో టీమ్ఇండియాకు అనేక విజయాలు అందించాడు. ఛేదనల్లో 160 ఇన్నింగ్స్ల్లో 64 యావరేజ్తో విరాట్ 8000+ పరుగులు బాదాడు. ఇందులో 28 సెంచరీలు, 41 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. పాకిస్థాన్పై 2012 ఆసియా కప్లో పాకిస్థాన్పై ఛేజింగ్లో బాదిన 183 పరుగులు అతడికి వన్డేల్లో అత్యధిక స్కోర్.
తుది జట్లు
భారత్ : శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లి, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, నమన్ ధీర్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, కుల్దీప్ యాదవ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్
వెస్టిండీస్ తుది జట్టు : జాన్ క్యాంప్బెల్, జస్టిన్ గ్రీవ్స్, కీసీ కార్టీ, షాయ్ హోప్ (కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్), అమీర్ జంగూ, జ్యూయల్ ఆండ్రూ, రోస్టన్ చేజ్, మాథ్యూ ఫోర్డ్, గుడకేశ్ మోతీ, అల్జారీ జోసెఫ్, జేడెన్ సీల్స్