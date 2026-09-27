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విరాట్ కోహ్లీ @15000 - వన్డేల్లో కింగ్ అరుదైన ఘనత

వెస్టిండీస్​తో తొలి వన్డే - ఛేదనలో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసిన విరాట్- వన్డేల్లోనూ అరుదైన ఘనత అందుకున్న కోహ్లీ

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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 8:30 PM IST

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Virat Kohli Record : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ కెరీర్​లో మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. వన్డేల్లో 15 వేల పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న ప్రపంచంలోనే రెండో బ్యాటర్​గా నిలిచాడు. వెస్టిండీస్​తో జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో విరాట్ ఈ మైలురాయి అందుకున్నాడు. విరాట్​ కంటే ముందు టీమ్ఇండియా దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ మాత్రమే 15 వేల మార్క్ దాటాడు.

తిరువనంతపురంలో హాఫ్ సెంచరీ
మూడు వన్డేల్లో భాగంగా వెస్టిండీస్​తో ఆదివారం తిరువనంతపురం వేదికగా తొలి మ్యాచ్ జరుగుతోంది. వన్​ డౌన్​లో బ్యాటింగ్​కు వచ్చిన విరాట్ తొలి నుంచే స్వేచ్ఛగా ఆడుతూ స్కోర్ బోర్డును నడిపించాడు. ఈ క్రమంలో 40 బంతుల్లోనే విరాట్ హాఫ్ సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. ఇక 58 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద అతడు ఈ ఫీట్ సాధించాడు. 28.5 ఓవర్ వద్ద అల్జారీ జోసెఫ్ బౌలింగ్​లో ఫోర్ బాది 15 వేల పరుగులు పూర్తి చేశాడు.

ఛేదనలో రారాజుగా
2008లో వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేసిన విరాట్ కోహ్లీ గత 18ఏళ్లుగా భారత్ బ్యాటింగ్ భారాన్ని మోస్తున్నాడు. ఇప్పటిదాకా 315 మ్యాచ్​ల్లో 15 వేలకుపైగా పరుగులు చేశాడు. మరీ ముఖ్యంగా ఛేజింగ్​లో విరాట్​కు ప్రత్యేకత ఉంది. ​జట్టును తన అసాధారణ బ్యాటింగ్​తో టీమ్ఇండియాకు అనేక విజయాలు అందించాడు. ఛేదనల్లో 160 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 64 యావరేజ్​తో విరాట్ 8000+ పరుగులు బాదాడు. ఇందులో 28 సెంచరీలు, 41 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. పాకిస్థాన్​పై 2012 ఆసియా కప్​లో పాకిస్థాన్​పై ఛేజింగ్​లో బాదిన 183 పరుగులు అతడికి వన్డేల్లో అత్యధిక స్కోర్.

తుది జట్లు

భారత్ : శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (కెప్టెన్), రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లి, రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, నమన్‌ ధీర్‌, నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి, కుల్‌దీప్‌ యాదవ్‌, ప్రసిద్ధ్‌ కృష్ణ, గుర్నూర్‌ బ్రార్‌

వెస్టిండీస్ తుది జట్టు : జాన్ క్యాంప్‌బెల్, జస్టిన్ గ్రీవ్స్, కీసీ కార్టీ, షాయ్ హోప్ (కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్), అమీర్ జంగూ, జ్యూయల్ ఆండ్రూ, రోస్టన్ చేజ్, మాథ్యూ ఫోర్డ్, గుడకేశ్ మోతీ, అల్జారీ జోసెఫ్, జేడెన్ సీల్స్

TAGGED:

VIRAT KOHLI ODI RUNS
విరాట్ కోహ్లీ వన్డే రికార్డులు
వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగుల బ్యాటర్లు
ఇండియా వెస్టిండీస్ వన్డే సిరీస్
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