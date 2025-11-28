ఒకే కారులో ధోనీ, కోహ్లీ- సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న వీడియో

ETV Bharat / sports

Dhoni Virat Viral Video : క్రికెట్​లో విరాట్ కోహ్లీ, మహేంద్రసింగ్ ధోనీకి ఉన్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ వేరు. అయితే ఇప్పటికే ధోనీ రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేయం వల్ల ఈ ఇద్దరూ కలిసి ఆడడం లేదు. ఐపీఎల్​లోనే మైదానంలో సింగిల్ ఫ్రేమ్​లో కనిపిస్తున్నారంతే. మరి గ్రౌండ్​లో కాకుండా బయట ఈ ఇద్దరూ కలిసి ఒకే ఫ్రేమ్​లో కనిపిస్తే ఫ్యాన్స్​కు పండగలా ఉంటుంది కదూ! అలాంటి సంఘటనే తాజాగా జరిగింది. స్వయంగా కోహ్లీని ధోనీ తన కారులో తిప్పుతున్న వీడియోలు వైరల్​గా మారాయి. దీంతో ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు.

ఈనెల 30న సౌతాఫ్రికాతో భారత్ తొలి వన్డే ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్​కు రాంచీ మైదానం వేదిక కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పటికే రాంచీకి చేరుకున్నాడు. అయితే రాంచీ నగరం, మాజీ క్రికెటర్ ధోనీ స్వస్థలం. దీంతో విరాట్ సహా టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లను ధోనీ తన ఇంటికి ఆహ్వానించాడు. విరాట్​ కోహ్లీతోపాటు రిషభ్ పంత్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్​ కూాడా గురువారం రాత్రి ధోనీ ఇంటికి వెళ్లారు. రాత్రి డిన్నర్ ముగిశాక విరాట్​ను ధోనీ స్వయంగా తిరిగి హోటల్​ వద్ద డ్రాప్ చేయడానికి వెళ్లాడు.

ఈ క్రమంలోనే ధోనీ- విరాట్ ఒకే కారులో కనిపించారు. ధోనీ కారు నడుపుతుండగా, విరాట్ పక్కన సీటులో కూర్చొని ఉన్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో, ఫొటోలు ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్​లో వైరల్​గా మారాయి. కోహ్లీని స్వయంగా హోటల్ వద్దకు డ్రాప్ చేయడానకి తీసుకెళ్తుండడంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఈ ఇద్దరి మధ్య బాండింగ్ వేరే లెవెల్ అంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు. 'తలాను కలిసిన కింగ్' అంటూ పోస్ట్​లు షేర్ చేస్తున్నారు. ఇక స్టార్ క్రికెటర్లను చూసేందుకు రోడ్డుకు ఇరువైపులా వందలాది అభిమానులు వచ్చారు.

మ్యాచ్​కు వస్తాడా?
రాంచీ వేదికగా ఈ ఆదివారం భారత్- సౌతాఫ్రికా తొలి వన్డే మ్యాచ్ ఉండడంతో ధోనీ ఈ మ్యాచ్​ చూసేందుకు స్టేడియానకిి వస్తాడా? అని ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 2025 ఐపీఎల్ తర్వాత మహీ ఎన్నడూ మైదానంలో కనిపించలేదు. వచ్చే ఐపీఎల్​కు ఇంకా నాలుగు నెలల సమయం ఉండడంతో ఈ మ్యాచ్​కు ధోనీ వస్తే బాగుండు అని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. అతడు వస్తే, ఒకే గ్రౌండ్​లో రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, ధోనీని చూడవచ్చు. ఇది టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్​కు మిలియన్ డాలర్ల మూమెంట్​గా నిలిచిపోతుంది. మరి ధోనీ మ్యాచ్​కు వస్తాడా? రాడా? అనేది వేచి చూడాలి.

సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్​కు భారత్ జట్టు
రోహిత్ శర్మ, యశస్వీ జైస్వాల్, విరాట్ కోహ్లీ, తిలక్ వర్మ, కేఎల్ రాహుల్ (కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, ప్రసిధ్ కృష్ణ, అర్షదీప్ సింగ్, ధ్రువ్ జురెల్.

