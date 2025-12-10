రెండో ప్లేస్కు దూసుకెళ్లిన విరాట్- టాప్ 2లో 'రో-కో'- ICC ర్యాంకింగ్స్
ICC Rankings (Source : AFP)
Published : December 10, 2025 at 2:43 PM IST
ICC Rankings 2025 : అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) తాజాగా రిలీజ్ చేసిన వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ రెండో స్థానానికి దూసుకెళ్లాడు. రీసెంట్గా సౌతాఫ్రికా సిరీస్లో సత్తా చాటడంతో విరాట్ రెండు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. ప్రస్తుతం అతడు 773 రేటింగ్స్తో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. భారత స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ అగ్రస్థానం నిలబెట్టుకున్నాడు. అతడు 781 రేటింగ్ పాయింట్లతో టాప్లో కొనసాగుతున్నాడు. వన్డే ర్యాకింగ్స్లో టాప్ - 2 స్థానాల్లో టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లే ఉండడం విశేషం.
టాప్ 5 బ్యాటర్లు
- రోహిత్ శర్మ (భారత్) - 781 రేటింగ్స్
- విరాట్ కోహ్లీ (భారత్)- 773 రేటింగ్స్
- డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్)- 766 రేటింగ్స్
- ఇబ్రహీం జర్దాన్ (అఫ్గానిస్థాన్) - 764 రేటింగ్స్
- శుభ్మన్ గిల్ (భారత్) - 723 రేటింగ్స్