ఇన్​ఫ్యూయెన్సర్​ పోస్టుకు విరాట్ కోహ్లీ లైక్- RCB జెర్సీలో మోడల్ ఫొటో!- ఇప్పుడిదే హాట్​టాపిక్!

సోషల్ మీడియాలో ఇన్​ఫ్యూయెన్సర్​ పోస్టుకు విరాట్ లైక్- మళ్లీ అల్గారిథమ్ మహిమే అంటూ మీమ్స్

virat kohli
virat kohli (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 10:49 AM IST

Virat Kohli Liked Post : స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్​లో ట్రెండింగ్​గా మారాడు. అయితే ఈసారి గ్రౌండ్​లో తన ఆటతీరు పట్ల కాదు. సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఓ మోడల్ బోల్డ్​ పోస్టుకు లైక్ కొట్టడంతో హాట్​టాపిక్​గా మారాడు. అయితే ఆ లైక్ కావాలానే కొట్టిందా? లేదా అల్గారిథం వల్ల అలా జరిగిందా? అనేది మాత్రం తెలియదు. కానీ, ఆ మోడల్ పోస్టు మాత్రం ఇంటర్నెట్​లో వీపరీతంగా వైరల్​ అవుతోంది.

సౌతాఫ్రికాకు చెందిన లిజ్లాజ్ (Lizlaz) సోషల్ మీడియా ఇన్​ఫ్ల్యూయెన్సర్ అండ్ ట్రావెల్ వ్లోగర్. ఆమె 10 వారాల కింద తన ఫొటోలను ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో అప్లోడ్ చేసింది. 'సమ్ గోల్డెన్ అవర్ షాట్స్' అంటూ ఈ పోస్టుకు క్యాప్షన్ రాసి ఉంది. సాధారణంగా సోషల్ మీడియాలో విరాట్ కోహ్లీ ఎవరికీ లైకులు కొట్టడు. కానీ, ఈ పోస్టుకు విరాట్ కోహ్లీ ఇన్​స్టా అకౌంట్​ నుంచి లైక్ వచ్చింది. దీంతో ఇది హాట్​టాపిక్​గా మారింది. అయితే అది విరాట్ కావాలనే లైక్ కొట్టాడా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది.

చాహల్ రిప్లై
కానీ, దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా స్పందిస్తున్నారు. విరాట్ కావాలని ఇలా చేసింది కాదని, అల్గారిథమ్ వల్లే జరిగిందని అంటున్నారు. అప్పుడప్పుడు మనకు తెలియని పోస్టులకు మన అకౌంట్​లో నుంచి కూడా ఇలాగే లైక్స్ వెళ్లిపోతాయని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. చాలా మందికి ఇలాగే జరుగుతందని అంటున్నారు. అయితే దీనిపై పంజాబ్ కింగ్స్ స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహర్ కూడా రియాక్ట్ అయ్యాడు. అది 'అల్గారిథమ్' వల్లే జరిగిందని కామెంట్ చేశాడు. ఏదేమైనా దీనిపై క్లారిటీ రావాలంటే విరాట్ స్వయంగా క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిందే!

ఆర్సీబీ జెర్సీ!
అయితే ఈ లైక్ సంగతి కాసేపు పక్కనపెడిడే, కొద్ది గంటల కిందే ఆర్సీబీ జెర్సీ ధరించిన ఫొటోను ఆమె ఇన్​స్టా స్టోరీలో పెట్టడం విశేషం. ఆమె కొత్తగా చేసిన వీడియో లింక్​ను ట్యాగ్ చేస్తూ ఈ ఫొటో షేర్ చేసింది. దీంతో విరాట్ లైక్ తర్వాత నెటిజన్ల అటెన్షన్ కోసం ఇలా చేసిందా? లేదంటే ఆమె నిజంగానే ఆర్సీబీ అభిమానా? అనే సందేహాలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. అయితే ఆమెకు ఇన్​స్టాలో 4.28 లక్షల ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఆమె బయె ప్రకారం, ఈ ఇన్​ఫ్యూయెన్సర్ Msc సైకాలజిస్ట్.

అప్పుడు కూడా ఇలాగే!
గతంలోనూ విరాట్​కు ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది. భారతీయ మోడల్ అవనీత్ కౌర్ పోస్టుకు విరాట్ అకౌంట్ నుంచి లైక్ పడింది. దీంతో అప్పుడు కూడా దీనిపై పెద్ద చర్చ జరిగింది. కింగ్ ఎందుకు ఆమె పోస్టుకు లైక్ కొడతాడు? అంటూ కామెంట్లు వచ్చాయి. కానీ ఇది అల్గారిథమ్ వల్లే జరిగిందని తర్వాత విరాట్ స్పష్టనితనిచ్చాడు. దీంతో ఈ చర్చకు ఫుల్​స్టాప్ పడింది.

VIRAT KOHLI

