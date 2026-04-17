ఇన్ఫ్యూయెన్సర్ పోస్టుకు విరాట్ కోహ్లీ లైక్- RCB జెర్సీలో మోడల్ ఫొటో!- ఇప్పుడిదే హాట్టాపిక్!
Published : April 17, 2026 at 10:49 AM IST
Virat Kohli Liked Post : స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో ట్రెండింగ్గా మారాడు. అయితే ఈసారి గ్రౌండ్లో తన ఆటతీరు పట్ల కాదు. సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ మోడల్ బోల్డ్ పోస్టుకు లైక్ కొట్టడంతో హాట్టాపిక్గా మారాడు. అయితే ఆ లైక్ కావాలానే కొట్టిందా? లేదా అల్గారిథం వల్ల అలా జరిగిందా? అనేది మాత్రం తెలియదు. కానీ, ఆ మోడల్ పోస్టు మాత్రం ఇంటర్నెట్లో వీపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
సౌతాఫ్రికాకు చెందిన లిజ్లాజ్ (Lizlaz) సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్ల్యూయెన్సర్ అండ్ ట్రావెల్ వ్లోగర్. ఆమె 10 వారాల కింద తన ఫొటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేసింది. 'సమ్ గోల్డెన్ అవర్ షాట్స్' అంటూ ఈ పోస్టుకు క్యాప్షన్ రాసి ఉంది. సాధారణంగా సోషల్ మీడియాలో విరాట్ కోహ్లీ ఎవరికీ లైకులు కొట్టడు. కానీ, ఈ పోస్టుకు విరాట్ కోహ్లీ ఇన్స్టా అకౌంట్ నుంచి లైక్ వచ్చింది. దీంతో ఇది హాట్టాపిక్గా మారింది. అయితే అది విరాట్ కావాలనే లైక్ కొట్టాడా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
చాహల్ రిప్లై
కానీ, దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా స్పందిస్తున్నారు. విరాట్ కావాలని ఇలా చేసింది కాదని, అల్గారిథమ్ వల్లే జరిగిందని అంటున్నారు. అప్పుడప్పుడు మనకు తెలియని పోస్టులకు మన అకౌంట్లో నుంచి కూడా ఇలాగే లైక్స్ వెళ్లిపోతాయని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. చాలా మందికి ఇలాగే జరుగుతందని అంటున్నారు. అయితే దీనిపై పంజాబ్ కింగ్స్ స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహర్ కూడా రియాక్ట్ అయ్యాడు. అది 'అల్గారిథమ్' వల్లే జరిగిందని కామెంట్ చేశాడు. ఏదేమైనా దీనిపై క్లారిటీ రావాలంటే విరాట్ స్వయంగా క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిందే!
ఆర్సీబీ జెర్సీ!
అయితే ఈ లైక్ సంగతి కాసేపు పక్కనపెడిడే, కొద్ది గంటల కిందే ఆర్సీబీ జెర్సీ ధరించిన ఫొటోను ఆమె ఇన్స్టా స్టోరీలో పెట్టడం విశేషం. ఆమె కొత్తగా చేసిన వీడియో లింక్ను ట్యాగ్ చేస్తూ ఈ ఫొటో షేర్ చేసింది. దీంతో విరాట్ లైక్ తర్వాత నెటిజన్ల అటెన్షన్ కోసం ఇలా చేసిందా? లేదంటే ఆమె నిజంగానే ఆర్సీబీ అభిమానా? అనే సందేహాలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. అయితే ఆమెకు ఇన్స్టాలో 4.28 లక్షల ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఆమె బయె ప్రకారం, ఈ ఇన్ఫ్యూయెన్సర్ Msc సైకాలజిస్ట్.
అప్పుడు కూడా ఇలాగే!
గతంలోనూ విరాట్కు ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది. భారతీయ మోడల్ అవనీత్ కౌర్ పోస్టుకు విరాట్ అకౌంట్ నుంచి లైక్ పడింది. దీంతో అప్పుడు కూడా దీనిపై పెద్ద చర్చ జరిగింది. కింగ్ ఎందుకు ఆమె పోస్టుకు లైక్ కొడతాడు? అంటూ కామెంట్లు వచ్చాయి. కానీ ఇది అల్గారిథమ్ వల్లే జరిగిందని తర్వాత విరాట్ స్పష్టనితనిచ్చాడు. దీంతో ఈ చర్చకు ఫుల్స్టాప్ పడింది.