'నేను ఇంకా నా సత్తా నిరూపించుకోవాలా?!'- 2027 వరల్డ్​కప్​పై విరాట్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్

ఇండియన్​ టీమ్​కు నాయకత్వం వహించడం తనకు సంతోషకరమైన విషయమన్న విరాట్​ కోహ్లీ - పేలవమైన పదర్శన కారణంగా గత ఏడాది టెస్ట్​ ఫార్మాట్ నుంచి రిటైర్ అయిన కోహ్లీ

Virat Kohli Latets Podcast News
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 8:06 PM IST

Virat Kohli Latets Podcast News : టీమ్ఇండియాకు నాయకత్వం వహించడం తనకు సంతోషకరమైన విషయమని స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్​ కోహ్లీ అన్నాడు. తాను నాయకత్వం వహించిన సమయంలో జట్టులో ఉన్న ఆటగాళ్లు ఛేతేశ్వర్ పుజారా, అజింక్యా రహానే, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, ఇషాంత్ శర్మ, మహ్మద్ షమీ, రవీంద్ర జడేజాతో తనకు వయసులో పెద్దగా వ్యత్యాసం లేకపోవడం కలిసొచ్చిందని అన్నాడు. అప్పుడు సీనియర్లు - జూనియర్లు అనే ప్రస్తావనే ఉండేది కాదన్నాడు. అలాగే 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో ఆడడం గురించి కూడా మాట్లాడాడు. తాజాగా ఆర్సీబీ అధికారిక పాడ్​కాస్ట్​లో మాట్లాడిన కోహ్లీ ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు.

గొప్ప అవకాశం
టెస్టుల్లో కెప్టెన్​గా వ్యవహరించడం ఎల్లప్పుడూ గర్వకారణమే. నేను కెప్టెన్​గా ఉన్నప్పుడు విజయాలు అందుకున్నాం. అది టెస్టులకు స్వర్ణయుగ సమయంలాగా అనిపించింది. కుర్రాళ్లు కూడా భారత్ తరఫున టెస్టుల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించాలని కోరుకున్న సమయం అది. తమకు అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుందా? అని ఎదురుచూశారు. బెంచ్‌ కూడా పటిష్ఠంగా ఉండేది. ఇక్కడ అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, అప్పుడు జట్టులో ఉన్న ప్లేయర్లకు నాకు వయసులో పెద్ద తేడా లేదు. సీనియర్లు, జూనియర్లు అనే తేడానూ లేదు. మేమంతా స్నేహితుల బృందంలా కలిసి ఉండేవాళ్లం. వాళ్లలో కొందరు అంతకుముందు సీనియర్ ఆటగాళ్ల నాయకత్వంలో ఆడారు. ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత అప్పుడున్న గురించి ప్రతీ ఒక్కరు మాట్లాడుకోవాలని అనుకున్నాం. దానికి తగ్గట్లే ఫారిన్ టూర్లలో మా పర్ఫార్మెన్స్ చేశాం' అని విరాట్ అన్నాడు.

ప్రతిసారీ నిరూపించుకోవడం నచ్చదు!
అలాగే వచ్చే ఏడాది వన్డే వరల్డ్​కప్ ఉంది. విరాట్ ఇప్పటికే టీ20, టెస్టులకు గుడ్​బై చెప్పేసి వన్డేల్లోనే కొనసాగుతున్నాడు. 2027 వరల్డ్​కప్​లో ఆడాలని కూడా భావిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే దాని గురించి కూడా మాట్లాడాడు. ప్రతిసారీ తన నిబద్ధతను నిరూపించుకునే పరిస్థితులను తాను కోరుకోవడం లేదని అన్నాడు. 'నా వల్ల టీమ్​కు ఉపయోగం అంటే ఆడతాను. అలా భావిస్తేనే నాకు గుర్తింపు ఉంటుంది. అంతేకానీ ప్రతిసారీ నన్ను నేను నిరూపించుకోవాలంటే కుదరదు. నేను ఆ రకం కాదు. నా ప్రిపరేషన్ కూడా అత్యంత క్రమశిక్షణగా ఉంటుంది. ఎల్లప్పుడూ ఫిట్​నెస్​ కాపాడుకుంటూనే ఉంటాను. ఇది కేవలం క్రికెట్ కోసమే కాదు. అది నా సహజమైన లైఫ్ స్టేల్. హార్డ్​వర్క్​లో ఎవరికీ నేను తక్కువ కాదు. వన్డేల్లో ఈ బండరీ నుంచి ఆ బౌండరీకి 40 ఓవర్లు పరుగెత్తమన్నా సరే. నేను పరిగెత్తుతాను. ఎందుకంటే అందుకు నేను ప్రిపేరై ఉంటా'

'50 ఓవర్ల మ్యాచ్​లో ఇదే నా కెరీర్​లో చివరిది అని భావిస్తూ ఆడుతుంటా. జట్టు కోసం 100 శాతం కష్టపడతాను. ఇంత చేసినా టీమ్​లో ప్లేస్ కోసం నన్ను నేను నిరూపించుకోవాలంటే మాత్రం నాకు కుదరదు. ఆల్రెడీ 2026 మధ్యలో ఉన్నాం. అయినప్పటికీ వచ్చే ఏడాది ప్రపంచకప్​లో ఆడతావా? అని అడుతున్నారు. ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలిసిందే. టీమ్ఇండియాకు వరల్డ్​కప్​లో ప్రాతినిధ్యం వహించడం ఎప్పుడూ గౌరవమే. కానీ అది మన చేతుల్లో లేని నిర్ణయం' అని విరాట్ వ్యాఖ్యానించాడు. అంటే కచ్చితంగా జట్టులో చోటు కోరుకుంటున్నానని పరోక్షంగా చెప్పాడు. ప్రస్తుతం విరాట్ కూడా అద్భుతమైన ఫామ్​లోనే ఉన్నాడు. మరో ఏడాది ఇదే ఫిట్​నెస్, ఫామ్​ కొనసాగిస్తాడని అభిమానులు కూడా ఆశిస్తున్నారు.

టెస్ట్​ ఫార్మాట్ నుంచి రిటైర్
2014లో ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఎంఎస్ ధోనీ గాయపడిన అనంతరం విరాట్​ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టాడు. 68 మ్యాచ్‌లలో 40 విజయాలు సాధించి భారత్​కు టెస్టుల్లో సక్సెస్​ఫుల్​ కెప్టెన్‌గా నిలిచాడు. 2022లో దక్షిణాఫ్రికా పర్యటన తర్వాత విరాట్​ కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఆ బాధ్యతలు రెండున్నరేళ్లపాటు రోహిత్ శర్మ చూసుకున్నాడు. ఇక సుదీర్ఘ ఫార్మాట్​లో విరాట్​ 46.85 సగటుతో 9,230 పరుగులు, 30 సెంచరీలు సాధించాడు. గతేడాది 36ఏళ్ల వయసులో టెస్టు ఫార్మాట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నాడు.

