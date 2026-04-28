'నిజాయితీగా ఉండండి'- విద్యార్థులకు విరాట్ కోహ్లీ స్పెషల్ మెసేజ్
దిల్లీలోని డీపీఎస్ ఆర్కే పురం క్రికెట్ అకాడమీని ప్రారంభించిన విరాట్ కోహ్లీ - కలల పట్ల 100 శాతం నిజాయితీగా ఉండాలని విద్యార్థులకు పిలుపు
Published : April 28, 2026 at 3:59 PM IST
Kohli At DPS Cricket Academy : క్రికెట్ గ్రౌండ్లో తన అగ్రెసివ్ ఆట తీరుతో ప్రత్యర్థులను వణికించే విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పుడు ఒక మంచి ప్రసంగంతో విద్యార్థులకు ఒక మర్చిపోలేని సందేశం ఇచ్చారు. దిల్లీలోని డీపీఎస్ (దిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్) ఆర్కేపురంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన క్రికెట్ అకాడమీ ప్రారంభోత్సవానికి విరాట్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. స్కూల్ మీటింగ్లలో మాట్లాడటం తనకు కొంత కొత్తగా ఉందని చెప్పినప్పటికీ విద్యార్థులతో తన మనసులోని మాటలను పంచుకున్నారు. తాను కూడా ఒకప్పుడు ఇలాంటి దశ నుంచే వచ్చానని చెబుతూ తన ప్రసంగాన్ని మొదలుపెట్టారు. కోహ్లీ రాకతో ఆ ప్రాంగణమంతా కోలాహలంగా మారింది.
కలల పట్ల నిజాయితీ విరాట్ సక్సెస్ మంత్రం!
జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలంటే ముందుగా మన కలల పట్ల మనం నిజాయితీగా ఉండాలని విరాట్ కోహ్లీ విద్యార్థులకు హిత బోధ చేశారు. "మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో దానిపై క్లారిటీతో ఉండండి. ఆ టార్గెట్ కోసం పూర్తి నిబద్ధతతో పని చేయండి. మీరు మీ పని పట్ల 100 శాతం నిజాయితీగా ఉన్నారో లేదో మీకు మాత్రమే తెలుస్తుంది" అని కోహ్లీ పేర్కొన్నారు. తాను చిన్న వయసులోనే క్రికెట్ను కెరీర్గా ఎంచుకున్నానని, ఆ విషయాన్ని తన కుటుంబ సభ్యులకు, టీచర్లకు ఎంతో నిజాయితీగా వివరించానని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. ఏ రంగంలోనైనా క్లారిటీ ఉంటేనే అనుకున్నది సాధించగలమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
నేర్చుకునే వాతావరణాన్ని గౌరవించండి
పాఠశాల అనేది కేవలం చదువుకునే చోటు మాత్రమే కాదని మంచి వ్యక్తులుగా ఎదిగే ఫ్లాట్ఫామ్ అని కోహ్లీ అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా టీచర్లు తమ జీవితంలో కొంత భాగాన్ని విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం వెచ్చిస్తారని అటువంటి వారి పట్ల ఎంతో గౌరవం కలిగి ఉండాలని సూచించారు. నేర్చుకునే వాతావరణాన్ని, మీకు విద్యను నేర్పించే గురువులను గౌరవించినప్పుడే మీరు సరైన మార్గంలో పయనిస్తారని చెప్పారు. నేర్చుకోవాలనే తపన, వినే ఏకాగ్రత ఉంటేనే ఏదైనా సాధ్యమవుతుందని విద్యార్థులకు వివరించారు. కింగ్ కోహ్లీ చెప్పిన ఈ పాయింట్స్ విద్యార్థులను ఎంతగానో ఆలోచింపజేశాయి.
అదే అకాడమీ అవే జ్ఞాపకాలు
తన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూ విరాట్ కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు. తాను ఎనిమిదేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడే క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టానని ఈ అకాడమీ తన జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగమని తెలిపారు. ఇప్పటికీ సమయం దొరికినప్పుడల్లా తాను అకాడమీకి వస్తూనే ఉంటానని చెప్పారు. ఇక్కడ క్రికెట్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చే పిల్లలందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ అకాడమీ స్కూల్కు, ఇక్కడి క్రికెట్ సెటప్కు మంచి పేరు తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నట్లు కోహ్లీ తన ప్రసంగాన్ని ముగించారు.
ఐపీఎల్లో సరికొత్త రికార్డ్
మరోవైపు ఐపీఎల్లో విరాట్ కోహ్లీ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో 9000 పరుగుల మార్క్ రికార్డును అందుకున్న తొలి ఆటగాడిగా విరాట్ మళ్లీ తానేంటో నిరూపించుకున్నాడు. సోమవారం దిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో దిల్లీ క్యాపిటల్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో కోహ్లీ ఈ రికార్డును అందుకున్నాడు. మరో హైలెట్ ఏమిటంటే తన క్రికెట్ ప్రయాణం మొదలైన గ్రౌండ్లోనే ఈ అపురూపమైన రికార్డు నమోదు చేయడం విశేషం. కింగ్ కోహ్లీ ఫామ్ చూస్తుంటే ఈ సీజన్లో మరిన్ని రికార్డులు బద్దలవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
ఈ సీజన్ కూడా అదే దూకుడు
గత ఏడాది సీజన్ ఐపీఎల్ ట్రోఫీని దక్కించుకున్న ఆర్సీబీ ఈసారి కూడా అంతే పట్టుదలతో ఆడుతోంది. సోమవారం దిల్లీ క్యాపిటల్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ బౌలర్లు నిప్పులు చెరిగారు. జోష్ హేజిల్వుడ్ (4/12), భువనేశ్వర్ కుమార్ (3/5) అద్భుతమైన స్పెల్స్ వేయడంతో దిల్లీ జట్టు కేవలం 75 పరుగులకే కుప్పకూలింది. అనంతరం ఛేజింగ్లో ఆర్సీబీ బ్యాటర్లు మరింత చెలరేగారు. జాకబ్ బెథెల్ (20), దేవదత్ పడిక్కల్ (34*), విరాట్ కోహ్లీ (25*) కేవలం 6.3 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించి పది వికెట్ల తేడాతో విజయాన్ని అందించారు. ఈ గెలుపుతో ఆర్సీబీ 12 పాయింట్లతో పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్థానానికి దూసుకెళ్లింది. వరుస విజయాలతో కోహ్లీ సేన ప్లే ఆఫ్స్ దిశగా పక్కా ప్లాన్తో వెళ్తోంది.