సెంచరీ నెం 52- ప్రపంచంలోనే ఒకే ఒక్కడిగా విరాట్ రికార్డ్

శతకం బాదిన విరాట్ కోహ్లీ- పలు రికార్డులు నమోదు

Virat Kohli
Virat Kohli (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Virat Kohli Century : భారత స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కెరీర్​లో మరో ఘనత సాధించాడు. రాంచీ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన తొలి వన్డేలో విరాట్ శతకంతో మెరిశాడు. 120 బంతుల్లోనే 135 పరుగులతో సత్తా చాటాడు. 102 బంతుల్లోనే విరాట్ సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. ఇది విరాట్​కు వన్డేల్లో 52వ సెంచరీ. ఈ క్రమంలో అతడు పలు రికార్డులు సాధించాడు.

అత్యధిక సెంచరీలు
వన్డేల్లో విరాట్​కు ఇది 52వ సెంచరీ. క్రికెట్​లో సింగిల్ ఫార్మాట్​లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన క్రికెటర్​గా విరాట్ రికార్డు సృష్టించాడు. ఇన్నేళ్లు సచిన్ తెందుల్కర్ 51 సెంచరీలు (టెస్టుల్లో), విరాట్ 51 (వన్డే) సమంగా ఉండేవారు. ఈ మ్యాచ్​తో విరాట్ ఈ సూపర్ రికార్డు కొట్టాడు.

సెంచరీ నెం 83
కాగా, ఓవరాల్​గా విరాట్ అంతర్జాతీయ కెరీర్​లో ఇది 83వ సెంచరీ కావడం విశేషం. విరాట్ తన 17ఏళ్ల కెరీర్​లో ఇప్పటిదాకా వన్డేల్లో (52), టెస్టుల్లో (30), టీ20ల్లో (1) సెంచరీలు చేశాడు. దీంతో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన లిస్ట్​లో రెండో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. 100 శతకాలతో సచిన్ తెందూల్కర్ టాప్​లో ఉన్నాడు.

రాంచీ మైదాంలో కోహ్లీ వన్డే గణాంకాలు
రాంచీ మైదానంలో విరాట్ ఇప్పటిదాకా ఐదు వన్డేలు ఆడాడు. ఈ ఐదింట్లోనూ విరాట్ అదిరే ప్రదర్శన చేశాడు. 173 సగటుతో మొత్తం 519 పరుగులు చేశాడు. స్ట్రైక్ రేట్​ 110.19గా ఉంది.

  • 77* vs ఇంగ్లాండ్, 2013
  • 139* vs శ్రీలంక, 2014
  • 45 vs న్యూజిలాండ్, 2016
  • 123 vs ఆస్ట్రేలియా, 2019
  • 135 vs సౌతాఫ్రికా, 2025

కలిస్​ను దాటేసిన విరాట్
భారత్ vs సౌతాఫ్రికా వన్డేలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్ల జాబితాలో విరాట్ కోహ్లీ, సౌతాఫ్రికా దిగ్గజం జాక్వెస్ కల్లిస్‌ను అధిగమించాడు. సచిన్ ఈ లిస్ట్​లో టాప్​లో ఉన్నాడు.

సౌతాఫ్రికా- భారత్​ వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్లు

  • సచిన్ తెందూల్కర్​- 2001 పరుగులు
  • విరాట్ కోహ్లీ - 1536* పరుగులు
  • జాక్వెస్ కల్లిస్ - 1535 పరుగులు
  • గ్యారీ కిర్‌స్టన్ - 1377 పరుగులు
  • AB డివిలియర్స్ - 1357 పరుగులు

తుది జట్లు

భారత్ : రోహిత్ శర్మ, యశస్వీ జైస్వాల్, విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, KL రాహుల్ (కెప్టెన్), రవీంద్ర జడేజా, హర్షిత్ రాణా, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ కృష్ణ

సౌతాఫ్రికా : ర్యాన్ రికెల్టన్, క్వింటన్ డి కాక్ (వికెట్ కీపర్), ఐడెన్ మార్క్రమ్ (కెప్టెన్), మాథ్యూ బ్రీట్జ్‌ కే, టోనీ డి జోర్జి, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, మార్కో యాన్సెన్, కార్బిన్ బాష్, ప్రెనెలన్ సుబ్రాయెన్, నాండ్రే బర్గర్, ఒట్నీల్ బార్ట్‌మన్

చరిత్ర సృష్టించిన విరాట్- సంగక్కర ఆల్​టైమ్ రికార్డ్ బ్రేక్

రోహిత్ శర్మ ఆల్​టైమ్ రికార్డ్- వన్డే క్రికెట్​లో 'సిక్సర్ల రారాజు'గా ఘనత

