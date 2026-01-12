విరాట్ కోహ్లీ ఆ 'భయం' వదిలేశాడు- అందుకే కింగ్ ఇప్పుడు మరింత డేంజరస్!
కెరీర్ చివరి దశలో తన బ్యాటింగ్ శైలిని పూర్తిగా మార్చేసుకున్న కింగ్ కోహ్లీ - క్రీజులోకి రాగానే ఎదురుదాడితో బౌలర్లకు చుక్కలు చూపిస్తున్న వైనం - రికార్డుల కంటే టీమ్ అవసరాలే ముఖ్యమంటున్న విరాట్
Published : January 12, 2026 at 12:04 PM IST
Virat Kohli Performance 2026 : క్రికెట్ ప్రపంచంలో విరాట్ కోహ్లీ ఒక రన్ మెషీన్. గత దశాబ్ద కాలంగా అతను క్రీజులో ఉన్నాడంటే స్కోరు బోర్డు పరుగులెడుతుందని ఫ్యాన్స్కు నమ్మకం. అయితే నిన్నటి వరకు మనం చూసిన కోహ్లీ వేరు, ఇప్పుడు చూస్తున్న కోహ్లీ వేరు. సాధారణంగా విరాట్ క్రీజులోకి రాగానే కొంచెం సమయం తీసుకుని, సెటిల్ అయ్యాక గేర్ మారుస్తుంటాడు. కానీ ఇప్పుడు సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో అతను ఆడిన తీరు చూస్తే, కోహ్లీ తన బ్యాటింగ్ ఫిలాసఫీని పూర్తిగా మార్చేసుకున్నాడని అర్థమవుతోంది. అసలు కింగ్ కోహ్లీలో కనిపిస్తున్న ఈ సడన్ చేంజ్ ఏంటి? తను ఎందుకు ఇంత అగ్రెసివ్గా ఆడుతున్నాడు అనే వివరాలను గమనిద్దాం.
ఎదురుదాడితోనే సమాధానం
వడోదరలో జరిగిన మ్యాచ్లో కోహ్లీ ఫస్ట్ మూడు బంతుల్లోనే బౌండరీ బాదేశాడు. రాయ్పుర్, రాంచీ మ్యాచ్ల్లో కూడా ఇదే ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది. బౌలర్ ఎవరైనా సరే, క్రీజులోకి రాగానే తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకోవాలని కోహ్లీ ప్రయత్నిస్తున్నాడు. గతంలో ఇన్నింగ్స్ను హోల్డ్ చేసే యాంకర్ రోల్ పోషించిన విరాట్ ఇప్పుడు మాత్రం ఎదురుదాడితో బౌలర్లను ఒత్తిడిలోకి నెట్టడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. అనవసరంగా వెయిట్ చేయకుండా మన స్ట్రెంగ్త్ మీద నమ్మకంతో కౌంటర్ ఎటాక్ చేయాలి అని కోహ్లీ స్వయంగా తన కొత్త ఫార్ములాను బయటపెట్టాడు.
🗣️ If I look back at my whole journey, it's nothing short of a dream come true. ✨— BCCI (@BCCI) January 11, 2026
🎥 Virat Kohli reflects on his incredible career after becoming the 2⃣nd highest run-getter in men's international cricket🙌👏#TeamIndia | #INDvNZ | @imVkohli | @idfcfirstbank pic.twitter.com/87BgcZlx4b
రికార్డుల భారం వదిలేసి1
విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పుడు ఏ రికార్డు కోసమో లేక తనని తాను నిరూపించుకోవడానికో ఆడటం లేదు. అన్నీ సాధించాక వచ్చే ఒక రకమైన స్వేచ్ఛ అతని బ్యాటింగ్ లో కనిపిస్తోంది. టెస్ట్, టీ20 రిటైర్మెంట్ తర్వాత వన్డేలలో మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ రీఎంట్రీ ఇచ్చిన కోహ్లీ, తనలోని పాత ప్యాషన్ను వెతుక్కుంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది. గణాంకాలు చూస్తే ఈ విషయం స్పష్టమవుతుంది. అక్టోబర్ నుంచి ఆడిన ఏడు మ్యాచుల్లో విరాట్ 106 స్ట్రైక్ రేట్తో 469 పరుగులు చేశాడు. ఇది అతని కెరీర్ యావరేజ్ స్ట్రైక్ రేట్ (93.7) కంటే చాలా ఎక్కువ. రికార్డుల భారం దింపేసి ఆడుతుండటం వల్లే ఈ అద్భుతమైన ఫామ్ సాధ్యమవుతోంది.
రోహిత్ శర్మ చూపిన బాటలో!
కోహ్లీ ప్రస్తుత బ్యాటింగ్ స్టైల్ చూస్తుంటే కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ పద్ధతి గుర్తొస్తుంది. 2023 వన్డే వరల్డ్ కప్, 2024 టీ20 వరల్డ్ కప్లలో రోహిత్ కూడా ఇదే తరహా అగ్రెసివ్ మైండ్ సెట్తో ఆడి సక్సెస్ అయ్యాడు. వ్యక్తిగత రికార్డుల కంటే టీమ్కి మంచి ఆరంభం ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా రోహిత్ బ్యాట్ ఝులిపించాడు. ఇప్పుడు విరాట్ కూడా అదే బాటలో నడుస్తున్నాడు. నెంబర్ 3 లో బ్యాటింగ్కి వచ్చే కోహ్లీ, బౌలర్లు సెటిల్ అవ్వకముందే వారి లయను దెబ్బతీస్తూ టీమ్ ఇండియాను సేఫ్ జోన్లో కూర్చోబెడుతున్నాడు.
ఆ క్లారిటీనే అసలైన బలం!
విరాట్లో వచ్చిన ఈ మార్పు కేవలం బ్యాటింగ్లోనే కాదు, తన ఆలోచనా విధానంలో కూడా కనిపిస్తోంది. "నేను ఇప్పుడు మైలురాళ్ల గురించి ఆలోచించడం లేదు, టీమ్ని కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో ఉంచడమే నా గోల్" అని అతను ఓ క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు. టెక్నిక్లో మార్పులు కంటే మెంటల్గా అతను ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడనేది అర్ధమవుతుంది. మెల్లగా ఆడుతూ వికెట్ ఇచ్చుకునే కంటే, తన బలాన్ని నమ్ముకుని అటాక్ చేయడం మంచిదని అతను భావిస్తున్నాడు. ఈ క్లారిటీయే అతన్ని క్రికెట్లో మళ్లీ తిరుగులేని వీరుడిగా మారుస్తోంది.
No signs of stopping 💪🔥— Ruchi ❣️ (@ruchi_singh21) January 11, 2026
Virat Kohli completes 309 ODI matches,
becoming India’s 5th most-capped player in ODIs 🇮🇳
This isn’t just a number
it’s a story of passion, consistency, and greatness
And yes…
the King’s journey is far from over! 👑🔥 pic.twitter.com/oL7ileFuMH
భవిష్యత్తుపై గట్టి సంకేతాలు
వడోదర, రాయ్పుర్లలో కోహ్లీ కొట్టిన బౌండరీలు కేవలం రన్స్ మాత్రమే కాదు, ప్రత్యర్థులకు అతను ఇస్తున్న హెచ్చరికలు. తన ఆటను మార్చుకుంటూ మోడరన్ క్రికెట్ డిమాండ్స్కి తగ్గట్టుగా అతను అప్డేట్ అవుతున్నాడు. వయసు పెరుగుతున్నా తన ఫిట్నెస్, ఆకలి ఏమాత్రం తగ్గలేదని విరాట్ నిరూపిస్తున్నాడు. కెరీర్ చివరి దశలో ఉన్నా కూడా ఇంతటి ఎనర్జీతో, భయం లేకుండా ఆడటం నిజంగా గ్రేట్ అని చెప్పాలి. కింగ్ కోహ్లీ ఇదే జోరు కొనసాగిస్తే రాబోయే రోజుల్లో టీమ్ ఇండియా మరిన్ని విజయాలను అందుకోవడం ఖాయం.
చరిత్ర సృష్టించిన రోహిత్ విరాట్ - తొలి మ్యాచ్లోనే వరల్డ్ రికార్డులు