ఒకరు డకౌట్, మరొకరు సింగిల్ డిజిట్కే ఔట్- రీఎంట్రీలో నిరాశపరిచిన రో-కో
రీ ఎంట్రీలో పేలవ ప్రదర్శనతో నిరాశపరిచిన విరాట్, రోహిత్
Published : October 19, 2025 at 11:39 AM IST
IND Vs AUS Rohit Kohli : భారత్- ఆస్ట్రేలియా వన్డే మ్యాచ్. దాదాపు 7 నెలల తర్వాత ఆ ఇద్దరూ స్టార్ ప్లేయర్స్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రీ ఎంట్రీ. మరోవైపు తమ భవిష్యత్ను నిర్ణయించే సిరీస్ కూడా. అలాంటి మ్యాచ్లో తమ స్టార్ ప్లేయర్లు ఎంత గొప్పగా ఆడతారు ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూశారు. కానీ అభిమానునలు తీవ్రంగా నిరాశ పరిచారు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ. పెర్త్లో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో దారుణంగా ఓడిపోయారు.
టాస్ ఓడిపోయి మొదట బ్యాటింగ్కు దిగింది టీమ్ఇండియా. కానీ శుభారంభం అభిమానులకు నిరాశపరించింది. ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగిన రోహిత్, 8 పరుగులకే పెవిలియన్కు చేరాడు. తన శైలికి భిన్నంగా షాట్లు ఆడటంలో రోహిత్ ఇబ్బందులు పడ్డాడు. స్టార్క్ వేసిన తొలి ఓవర్లో ఒకటే పరుగు తీశాడు. ఆ తర్వాత మూడో ఓవర్లో ఒక ఫోర్ మాత్రమే బాదాడు. కానీ హేజిల్వుడ్ బౌలింగ్లో బంతి ఎడ్జ్ తీసుకుని రెన్షా చేతుల్లోకి వెళ్లింది. దీంతో 14 బంతుల్లో 8 పరుగులు చేసి రోహిత్ వెనుదిరిగాడు. కెప్టెన్సీ భారం లేని సమయంలో దూకుడుగా ఆడి టీమ్ఇండియాకు అదిరే ఆరంభాన్ని ఇస్తాడని అభిమానులు ఎదురు చూశారు. కానీ రోహిత్ తన పేలవ ప్రదర్శనతో తీవ్రంగా నిరాశపరిచాడు. ఇది అతడి వన్డే భవిష్యత్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపేదే.
Rohit Sharma dismissed for 8 in 14 balls. pic.twitter.com/3xrNbT9r4E— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 19, 2025
ఇక మరో స్టార్ ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీ ఆట అయితే మరి దారుణంగా ఉంది. చాలా కాలం తర్వాత మైదానంలోకి అడుగుపెట్టిన విరాట్ ఆట కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూశారు. కానీ డకౌట్గా పెవిలియన్కు చేరాడు. కేవలం 8 బంతుల్లో మరోసారి తన బలహీనతను చాటుకొని మిచెల్ స్టార్క్ బౌలింగ్ ఆఫ్సైడ్ బంతిని కదలించి ఔట్ అయ్యాడు.
Mitchell Starc gets Virat Kohli. pic.twitter.com/zsdEltOHRe— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 19, 2025
టీమ్ఇండియా కంటే ఈ వన్డే సిరీస్ రోహిత్-కోహ్లీలకు ఎంతో కీలకం. ఎందుకంటే టెస్టులు, టీ20లకు వీడ్కోలు పలికారు. ప్రస్తుతం వీరు కేవలం వన్డే ఫార్మాట్లోనే కొనసాగుతున్నారు. 2027 వన్డే ప్రపంచకప్లో ఆడాలన్న వీరి ఆశలు సజీవంగా నిలవాలంటే నిలకడగా రాణించాలి. సుదీర్ఘ కాలం అనంతరం అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడుతున్న ఈ ఇద్దరూ తమ రీ ఎంట్రీని గొప్పగా చాటుకోవాల్సి ఉంది. అయితే ఇలా ఆరంభంలోనే పేలవ ప్రదర్శన చేయడం వల్ల వీరి వన్డే భవిష్యత్పై ఈ అంశం ప్రతికూల ప్రభావం చూపిస్తుంది. కుర్రాళ్ల నుంచి పోటీ ఎక్కువ ఉన్న ఈ సమయంలో ప్రతి మ్యాచ్ను అందిపుచ్చుకోవాల్సిందే.
వన్డే జట్టుకు నూతన సారథిగా వచ్చిన శుభ్మన్ గిల్ ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఒత్తిడికి గురై అనవసరంగా లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్లిన బంతిని ఆడేసి వికెట్ సమర్పించాడు. 10 పరగులకే వెనుదిరిగాడు. వన్డేల్లో ఈ టాప్-3 బ్యాటర్లు తక్కువ పరుగులు చేయడం ఇదే తొలిసారి. ఈ మ్యాచ్లో 18 పరుగులే చేశారు. అంతకుముందు పాక్పై 25 పరుగులు (రోహిత్ 11, గిల్ 10, కోహ్లీ 4) చేశారు.