ETV Bharat / sports

ఒకరు డకౌట్, మరొకరు సింగిల్ డిజిట్​కే ఔట్- రీఎంట్రీలో నిరాశపరిచిన రో-కో

రీ ఎంట్రీలో పేలవ ప్రదర్శనతో నిరాశపరిచిన విరాట్, రోహిత్

IND Vs AUS Rohit Kohli
IND Vs AUS Rohit Kohli (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 19, 2025 at 11:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND Vs AUS Rohit Kohli : భారత్​- ఆస్ట్రేలియా వన్డే మ్యాచ్. దాదాపు 7 నెలల తర్వాత ఆ ఇద్దరూ స్టార్​ ప్లేయర్స్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో రీ ఎంట్రీ. మరోవైపు తమ భవిష్యత్​ను నిర్ణయించే సిరీస్​ కూడా. అలాంటి మ్యాచ్​లో తమ స్టార్​ ప్లేయర్లు ఎంత గొప్పగా ఆడతారు ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూశారు. కానీ అభిమానునలు తీవ్రంగా నిరాశ పరిచారు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ. పెర్త్​లో జరిగిన తొలి మ్యాచ్​లో దారుణంగా ఓడిపోయారు.

టాస్​ ఓడిపోయి మొదట బ్యాటింగ్​కు దిగింది టీమ్​ఇండియా. కానీ శుభారంభం అభిమానులకు నిరాశపరించింది. ఓపెనర్​గా బరిలోకి దిగిన రోహిత్, 8 పరుగులకే పెవిలియన్​కు చేరాడు. తన శైలికి భిన్నంగా షాట్లు ఆడటంలో రోహిత్ ఇబ్బందులు పడ్డాడు. స్టార్క్‌ వేసిన తొలి ఓవర్‌లో ఒకటే పరుగు తీశాడు. ఆ తర్వాత మూడో ఓవర్‌లో ఒక ఫోర్‌ మాత్రమే బాదాడు. కానీ హేజిల్‌వుడ్‌ బౌలింగ్‌లో బంతి ఎడ్జ్‌ తీసుకుని రెన్‌షా చేతుల్లోకి వెళ్లింది. దీంతో 14 బంతుల్లో 8 పరుగులు చేసి రోహిత్‌ వెనుదిరిగాడు. కెప్టెన్సీ భారం లేని సమయంలో దూకుడుగా ఆడి టీమ్‌ఇండియాకు అదిరే ఆరంభాన్ని ఇస్తాడని అభిమానులు ఎదురు చూశారు. కానీ రోహిత్ తన పేలవ ప్రదర్శనతో తీవ్రంగా నిరాశపరిచాడు. ఇది అతడి వన్డే భవిష్యత్​పై తీవ్ర ప్రభావం చూపేదే.

ఇక మరో స్టార్ ప్లేయర్ విరాట్​ కోహ్లీ ఆట అయితే మరి దారుణంగా ఉంది. చాలా కాలం తర్వాత మైదానంలోకి అడుగుపెట్టిన విరాట్​ ఆట కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూశారు. కానీ డకౌట్​గా పెవిలియన్​కు చేరాడు. కేవలం 8 బంతుల్లో మరోసారి తన బలహీనతను చాటుకొని మిచెల్‌ స్టార్క్‌ బౌలింగ్‌ ఆఫ్‌సైడ్‌ బంతిని కదలించి ఔట్‌ అయ్యాడు.

టీమ్‌ఇండియా కంటే ఈ వన్డే సిరీస్‌ రోహిత్‌-కోహ్లీలకు ఎంతో కీలకం. ఎందుకంటే టెస్టులు, టీ20లకు వీడ్కోలు పలికారు. ప్రస్తుతం వీరు కేవలం వన్డే ఫార్మాట్‌లోనే కొనసాగుతున్నారు. 2027 వన్డే ప్రపంచకప్‌లో ఆడాలన్న వీరి ఆశలు సజీవంగా నిలవాలంటే నిలకడగా రాణించాలి. సుదీర్ఘ కాలం అనంతరం అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ ఆడుతున్న ఈ ఇద్దరూ తమ రీ ఎంట్రీని గొప్పగా చాటుకోవాల్సి ఉంది. అయితే ఇలా ఆరంభంలోనే పేలవ ప్రదర్శన చేయడం వల్ల వీరి వన్డే భవిష్యత్‌పై ఈ అంశం ప్రతికూల ప్రభావం చూపిస్తుంది. కుర్రాళ్ల నుంచి పోటీ ఎక్కువ ఉన్న ఈ సమయంలో ప్రతి మ్యాచ్‌ను అందిపుచ్చుకోవాల్సిందే.

వన్డే జట్టుకు నూతన సారథిగా వచ్చిన శుభ్‌మన్‌ గిల్ ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఒత్తిడికి గురై అనవసరంగా లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్లిన బంతిని ఆడేసి వికెట్ సమర్పించాడు. 10 పరగులకే వెనుదిరిగాడు. వన్డేల్లో ఈ టాప్​-3 బ్యాటర్లు తక్కువ పరుగులు చేయడం ఇదే తొలిసారి. ఈ మ్యాచ్‌లో 18 పరుగులే చేశారు. అంతకుముందు పాక్‌పై 25 పరుగులు (రోహిత్ 11, గిల్ 10, కోహ్లీ 4) చేశారు.

TAGGED:

IND VS AUS ROHIT KOHLI
INDIA VS AUSTRALIA ODI 2025
IND VS AUS ROHIT KOHLI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.