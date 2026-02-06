WPL విక్టరీపై విరాట్ కోహ్లీ పోస్ట్- స్మృతి మంధానకు స్పెషల్ విషెస్
మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన ఆర్సీబీ జట్టుపై విరాట్ కోహ్లీ ప్రశంసలు- గర్వంగా ఉందంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు షేర్ చేసిన స్టార్ బ్యాటర్
Published : February 6, 2026 at 11:18 AM IST
Virat Kohli Congratulates RCB : WPLలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఛాంపియన్గా నిలవడంతో స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ హర్షం వ్యక్తం చేశాడు. అద్భుతమైన విజయం సాధించిన ఆర్సీబీ మహిళల జట్టుకు, మేనేజ్మెంట్కు విరాట్ శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. కెప్టెన్ స్మతి మంధాన, ఆర్సీబీ జట్టును చూసి గర్వపడాలని అన్నాడు. రెండోసారి ఛాంపియన్గా నిలిచి ఆర్సీబీ పతాకాన్ని అత్యున్నత స్థానంలో ఎగురవేశారని అభినందించాడు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ పోస్ట్ షేర్ చేశాడు.
'రెండోసారి ఛాంపియన్గా నిలిచి ఆర్సీబీ పతాకాన్ని అత్యున్నత స్థానంలో ఎగురవేశారు. మిమ్మల్ని చూస్తుంటే గర్వంగా ఉంది. స్మృతి మంధాన, ఆర్సీబీ జట్టు, మేనేజ్మెంట్కు శుభాకాంక్షలు. ఈ విజయానికి మీరు నిజమైన అర్హులు. ఈ అద్భుతమై క్షణాలను ఆస్వాదించండి' అని విరాట్ కోహ్లీ ఆర్సీబీ ట్రోఫీ ఫొటోను షేర్ చేస్తూ రాసుకొచ్చాడు. మహిళల జట్టు నెగ్గడంతో విరాట్ పోస్టు పెట్టడంపై ఫ్యాన్స్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఐపీఎల్లో తమ జట్టు కూడా ఇదే రిపీట్ చేయాలని ఆశిస్తున్నట్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.