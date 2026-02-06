ETV Bharat / sports

WPL విక్టరీపై విరాట్ కోహ్లీ పోస్ట్- స్మృతి మంధానకు స్పెషల్ విషెస్

మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ ఛాంపియన్​గా నిలిచిన ఆర్సీబీ జట్టుపై విరాట్ కోహ్లీ ప్రశంసలు- గర్వంగా ఉందంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు షేర్ చేసిన స్టార్ బ్యాటర్

Virat Kohli Congratulates RCB : WPLలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఛాంపియన్​గా నిలవడంతో స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ హర్షం వ్యక్తం చేశాడు. అద్భుతమైన విజయం సాధించిన ఆర్సీబీ మహిళల జట్టుకు, మేనేజ్​మెంట్​కు విరాట్​ శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. కెప్టెన్ స్మతి మంధాన, ఆర్సీబీ జట్టును చూసి గర్వపడాలని అన్నాడు. రెండోసారి ఛాంపియన్​గా నిలిచి ఆర్సీబీ పతాకాన్ని అత్యున్నత స్థానంలో ఎగురవేశారని అభినందించాడు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఓ పోస్ట్ షేర్ చేశాడు.

'రెండోసారి ఛాంపియన్​గా నిలిచి ఆర్సీబీ పతాకాన్ని అత్యున్నత స్థానంలో ఎగురవేశారు. మిమ్మల్ని చూస్తుంటే గర్వంగా ఉంది. స్మృతి మంధాన, ఆర్సీబీ జట్టు, మేనేజ్​మెంట్​కు శుభాకాంక్షలు. ఈ విజయానికి మీరు నిజమైన అర్హులు. ఈ అద్భుతమై క్షణాలను ఆస్వాదించండి' అని విరాట్ కోహ్లీ ఆర్సీబీ ట్రోఫీ ఫొటోను షేర్ చేస్తూ రాసుకొచ్చాడు. మహిళల జట్టు నెగ్గడంతో విరాట్ పోస్టు పెట్టడంపై ఫ్యాన్స్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఐపీఎల్​లో తమ జట్టు కూడా ఇదే రిపీట్ చేయాలని ఆశిస్తున్నట్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

