టాప్​లోకి దూసుకెళ్లిన విరాట్ కోహ్లీ- నాలుగేళ్ల తర్వాత తొలిసారి నెం 1 బ్యాటర్​గా !

ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్ రిలీజ్- టాప్​ ప్లేస్​కు దూసుకెళ్లిన విరాట్ కోహ్లీ- రోహిత్ ఏ స్థానంలో ఉన్నాడంటే?

ODI Rankings
ODI Rankings (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 14, 2026 at 2:15 PM IST

1 Min Read
ICC ODI Rankings : అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా విడుదల చేసిన వన్డే ర్యాంకింగ్స్​లో టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ దూసుకొచ్చాడు. ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని టాప్​ ప్లేస్​కు చేరుకున్నాడు. ప్రస్తుతం విరాట్ 785 రేటింగ్స్​తో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. గత నాలుగేళ్లలో వన్డే ర్యాంకింగ్స్​లో నెం.1 పొజిషన్​కు చేరుకోవడం విరాట్​కు ఇదే తొలిసారి. న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్ డారిల్ మిచెల్ 784 రేటింగ్స్​తో రెండు స్థానంలో ఉండగా, స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ టాప్ నుంచి మూడో ప్లేస్​కు పడిపోయాడు.

టాప్ -5 బ్యాటర్లు

  • విరాట్ కోహ్లీ (భారత్) - 785 రేటింగ్స్
  • డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్)- 784 రేటింగ్స్
  • రోహిత్ శర్మ (భారత్)- 775 రేటింగ్స్
  • ఇబ్రహిమ్ జర్దాన్ (అఫ్గానిస్థాన్)- 764 రేటింగ్స్
  • శుభ్​మన్ గిల్ (భారత్)- 725 రేటింగ్స్

