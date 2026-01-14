టాప్లోకి దూసుకెళ్లిన విరాట్ కోహ్లీ- నాలుగేళ్ల తర్వాత తొలిసారి నెం 1 బ్యాటర్గా !
ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్ రిలీజ్- టాప్ ప్లేస్కు దూసుకెళ్లిన విరాట్ కోహ్లీ- రోహిత్ ఏ స్థానంలో ఉన్నాడంటే?
ODI Rankings (Source : IANS)
Published : January 14, 2026 at 2:15 PM IST
ICC ODI Rankings : అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా విడుదల చేసిన వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ దూసుకొచ్చాడు. ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని టాప్ ప్లేస్కు చేరుకున్నాడు. ప్రస్తుతం విరాట్ 785 రేటింగ్స్తో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. గత నాలుగేళ్లలో వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో నెం.1 పొజిషన్కు చేరుకోవడం విరాట్కు ఇదే తొలిసారి. న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్ డారిల్ మిచెల్ 784 రేటింగ్స్తో రెండు స్థానంలో ఉండగా, స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ టాప్ నుంచి మూడో ప్లేస్కు పడిపోయాడు.
టాప్ -5 బ్యాటర్లు
- విరాట్ కోహ్లీ (భారత్) - 785 రేటింగ్స్
- డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్)- 784 రేటింగ్స్
- రోహిత్ శర్మ (భారత్)- 775 రేటింగ్స్
- ఇబ్రహిమ్ జర్దాన్ (అఫ్గానిస్థాన్)- 764 రేటింగ్స్
- శుభ్మన్ గిల్ (భారత్)- 725 రేటింగ్స్