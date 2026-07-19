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'నీ సక్సెస్ - నా సెలబ్రేషన్స్!' - లార్డ్స్​లో 'రో కో' మూమెంట్- వీడియో వైరల్

మూడో వన్డేలో రోహిత్ శర్మ భారీ సెంచరీ- విరాట్ కోహ్లీ అగ్రెసిల్ సెలబ్రేషన్స్- ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుష్!

ROKO
ROKO (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 10:57 PM IST

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Updated : July 19, 2026 at 11:07 PM IST

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ROKO Celebrations Lords : లార్డ్స్ వేదికగా ఇంగ్లాండ్​తో జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో రోహిత్ శర్మ అదిరే శతకం సాధించాడు. 84 బంతుల్లోనే హిట్​మ్యాన్ సెంచరీ బాదేశాడు. దీంతో టీమ్ఇండియా అభిమానుల ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. సెంచరీ మార్క్ అందుకోగానే రోహిత్ కాస్త అగ్రెసివ్​గా సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే తన సహచరుడు విరాట్ కోహ్లీ కూడా రోహిత్ సెంచరీని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు.

నీ సక్సెస్ నా సెలబ్రేషన్స్!
ఈ సిరీస్​లో తొలి రెండు వన్డేల్లో స్వల్ప స్కోర్లకే ఔటైన రోహిత్, ఈ మ్యాచ్​లో ఫామ్ అందుకున్నాడు. మెరుపు సెంచరీతో సూపర్ కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చాడు. దీంతో అతడు సెంచరీ మార్క్ అందుకోగానే నాన్​స్టైక్ ఎండ్​లో ఉన్న అతడి సహచరుడు విరాట్ కోహ్లీ అగ్రెసివ్​గా సంబరాలు చేసుకున్నాడు. 'నీ సక్సెస్​ నా సెలబ్రేషన్స్' అనే రీతిలో విరాట్ సంబరాలు ఉండడంతో ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. కింగ్, తన ఫ్రెండ్ సెంచరీని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాడని ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Last Updated : July 19, 2026 at 11:07 PM IST

TAGGED:

ROKO CELEBRATIONS LORDS
VIRAT ROHIT BOND
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