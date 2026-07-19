'నీ సక్సెస్ - నా సెలబ్రేషన్స్!' - లార్డ్స్లో 'రో కో' మూమెంట్- వీడియో వైరల్
మూడో వన్డేలో రోహిత్ శర్మ భారీ సెంచరీ- విరాట్ కోహ్లీ అగ్రెసిల్ సెలబ్రేషన్స్- ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుష్!
Published : July 19, 2026 at 10:57 PM IST|
Updated : July 19, 2026 at 11:07 PM IST
ROKO Celebrations Lords : లార్డ్స్ వేదికగా ఇంగ్లాండ్తో జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో రోహిత్ శర్మ అదిరే శతకం సాధించాడు. 84 బంతుల్లోనే హిట్మ్యాన్ సెంచరీ బాదేశాడు. దీంతో టీమ్ఇండియా అభిమానుల ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. సెంచరీ మార్క్ అందుకోగానే రోహిత్ కాస్త అగ్రెసివ్గా సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే తన సహచరుడు విరాట్ కోహ్లీ కూడా రోహిత్ సెంచరీని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు.
నీ సక్సెస్ నా సెలబ్రేషన్స్!
ఈ సిరీస్లో తొలి రెండు వన్డేల్లో స్వల్ప స్కోర్లకే ఔటైన రోహిత్, ఈ మ్యాచ్లో ఫామ్ అందుకున్నాడు. మెరుపు సెంచరీతో సూపర్ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చాడు. దీంతో అతడు సెంచరీ మార్క్ అందుకోగానే నాన్స్టైక్ ఎండ్లో ఉన్న అతడి సహచరుడు విరాట్ కోహ్లీ అగ్రెసివ్గా సంబరాలు చేసుకున్నాడు. 'నీ సక్సెస్ నా సెలబ్రేషన్స్' అనే రీతిలో విరాట్ సంబరాలు ఉండడంతో ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. కింగ్, తన ఫ్రెండ్ సెంచరీని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాడని ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
A statement 1️⃣0️⃣0️⃣ from the HITMAN! 😍— Star Sports (@StarSportsIndia) July 19, 2026
Rohit Sharma brings up a sensational century and becomes the first Indian to score an ODI hundred at Lord's! 🇮🇳#ENGvIND 3rd ODI 👉 Streaming LIVE on JioHotstar! pic.twitter.com/sFnq0hRAHq
Find yourself a friend who celebrates your success the way Virat Kohli celebrated Rohit Sharma's century! ❤️😍#ENGvIND 3rd ODI 👉 Streaming LIVE on JioHotstar! pic.twitter.com/GJodY5tin9— Star Sports (@StarSportsIndia) July 19, 2026
The moment Rohit Sharma completed his hundred, and after that, Virat Kohli hugged him. Pure emotions at Lord’s.🥹❤️😭🇮🇳 pic.twitter.com/H7keCen0Z5— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) July 19, 2026