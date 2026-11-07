చేసింది 7 పరుగులే- అయినా పాంటింగ్ ఆల్టైమ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన విరాట్ కోహ్లీ
Virat Kohli vs NZ: వెల్లింగ్టన్ వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన రెండో మ్యాచ్లో విరాట్ కోహ్లీ అరుదైన రికార్డు కొట్టాడు. అదేంటంటే?
Published : November 7, 2026 at 1:43 PM IST
టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఖాతాలోకి మరో ప్రపంచ రికార్డు చేరింది. వెల్లింగ్టన్ వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో కోహ్లీ, ఆస్ట్రేలియా మాజీ కెప్టెన్ రికీ పాంటింగ్ నెలకొల్పిన ఆల్టైమ్ రికార్డ్ను బ్రేక్ చేశాడు. తాజా మ్యాచ్లో అతడు 7 పరుగులే చేసినప్పటికీ వరల్డ్ రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఇంతకీ అదేంటంటే?
ఈ మ్యాచ్లో 7 బంతులు ఆడిన కోహ్లీ 7 పరుగులే చేసి జాకబ్ డఫీ బౌలింగ్లో పెవిలియన్కు చేరాడు. అయితే అతడు సాధించిన తొలి పరుగుతోనే అరుదైన ఘనత అందుకున్నాడు. వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో న్యూజిలాండ్పై అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా కోహ్లీ నిలిచాడు. తొలి పరుగుకోనే ఆస్ట్రేలియా మాజీ కెప్టెన్ రికీ పాంటింగ్ పేరిట ఉన్న ప్రపంచ రికార్డును అధిగమించాడు. ఈ మ్యాచ్కు ముందు, న్యూజిలాండ్పై కోహ్లీ 1,971 వన్డే పరుగులు చేసి, రికీ పాంటింగ్ రికార్డును సమం చేశాడు. అయితే ఇదే సిరీస్లో మొదటి మ్యాచ్లో కోహ్లీ 51 బంతుల్లో 74 పరుగులు చేశాడు. కానీ రికార్డును ఖాతాలో వేసుకోవడానికి ఒక్క పరుగు దూరంలో నిలిచాడు. ఇప్పుడు వెల్లింగ్టన్లో జరిగిన రెండో మ్యాచ్లో ఈ రికార్డును ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
న్యూజిలాండ్పై వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్లు
- విరాట్ కోహ్లీ (భారత్) - 1978* పరుగులు
- రికీ పాంటింగ్ (ఆస్ట్రేలియా) - 1971 పరుగులు
- సచిన్ తెందుల్కర్ (భారత్) - 1750 పరుగులు
- కుమార సంగక్కర (శ్రీలంక) - 1568 పరుగులు
- సనత్ జయసూర్య (శ్రీలంక) - 1519 పరుగులు
రెండో వన్డేలో 134 పరుగులకే కుప్పకూలిన న్యూజిలాండ్
ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి న్యూజిలాండ్ 41 ఓవర్లలో కేవలం 134 పరుగులకే ఆలౌటైంది. సొంత గడ్డపై భారత్తో జరిగిన మ్యాచ్లలో న్యూజిలాండ్ నమోదు చేసిన అత్యల్ప స్కోరు ఇదే. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన న్యూజిలాండ్, భారత బౌలింగ్ ధాటికి ఆరంభం నుంచే ఇబ్బంది పడింది. డారిల్ మిచెల్, మిచెల్ సాంట్నర్ మాత్రమే కొంతసేపు క్రీజులో నిలవడంతో న్యూజిలాండ్ 134 పరుగుల స్కోరును అందుకోగలిగింది. మిచెల్ 104 బంతుల్లో 55 పరుగులు చేయగా, కెప్టెన్ సాంట్నర్ 38 బంతుల్లో 31 పరుగులు చేశాడు.
వీరిద్దరూ కలిసి ఆరో వికెట్కు 59 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. కీవీస్ జట్టు టాప్ ఆర్డర్ ఘోరంగా విఫలమైంది. టిమ్ సీఫెర్ట్ (0), విల్ యంగ్ (6), హెన్రీ నికోల్స్ (11), టామ్ లాథమ్ (7), గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (0) ఎవరూ చెప్పుకోదగ్గ ప్రదర్శన చేయలేకపోయారు. భారత్ తరపున గుర్నూర్ బ్రార్ అత్యంత విజయవంతమైన బౌలర్గా నిలిచి, తన 10 ఓవర్లలో 30 పరుగులిచ్చి 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అలాగే, ఆకిబ్ నబీ, అన్షుల్ కాంబోజ్, అక్షర్ పటేల్ తలో 2 వికెట్లు సాధించారు.