చరిత్ర సృష్టించిన విరాట్- సంగక్కర ఆల్టైమ్ రికార్డ్ బ్రేక్
సౌతాఫ్రికాతో తొలి వన్డే- అరుదైన ఘనత సాధించిన విరాట్ కోహ్లీ
Published : November 30, 2025 at 2:48 PM IST
Virat Kohli ODI Record : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ అరుదైన రికార్డు కొట్టాడు. రాంచీ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో విరాట్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. వన్డే క్రికెట్లో అత్యధితక పరుగులు బాదిన రెండో బ్యాటర్గా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో శ్రీలంక దిగ్గజం కుమార సంగక్కర (14234)ను విరాట్ అధిగమించాడు. ప్రస్తుతం విరాట్ కోహ్లీ (14298) పరుగులతో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. కాగా, ఈ లిస్ట్లో లెజెండ్ సచిన్ తెందూల్కర్ (18246) రన్స్ తో టాప్లో ఉన్నాడు.
కాగా, 2008లో వన్డే అరంగేట్రం చేసిన విరాట్ ఇప్పటిదాకా 306 మ్యాచ్ల్లో 14298* పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 51 సెంచరీలు ఉండడం విశేషం. అయితే వన్డేల్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన బ్యాటర్గానూ విరాట్ టాప్లో కొనసాగుతున్నాడు. ప్రస్తుతం భారత్ 16 ఓవర్లకు 122-1 స్కోర్తో ఉంది. విరాట్ (45), రోహిత్ శర్మ (45) క్రీజులో ఉన్నారు.
KING KOHLI IS IN THE MOOD IN RANCHI. pic.twitter.com/70CDlrygyJ— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 30, 2025