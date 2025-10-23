విరాట్ ఖాతాలోకి చెత్త రికార్డ్- 17ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి!
మళ్లీ నిరాశపర్చిన విరాట్ కోహ్లీ- వరుసగా రెండో డకౌట్
Published : October 23, 2025 at 10:57 AM IST
Ind vs Aus Virat Kohli 2025 : ఆస్ట్రేలియా సిరీస్లో భారీ అంచనాల నడుమ రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ మరోసారి విఫలమయ్యాడు. వరుసగా రెండో మ్యాచ్లోనూ పరుగుల ఖాతా తెరవకుండానే పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో భారత్ 17 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయింది. ఈ క్రమంలో విరాట్ తన సుదీర్ఘ కెరీర్లో అత్యంత చెత్త రికార్డును మూటగట్టుకున్నాడు. అదేంటంటే?
ఈ సిరీస్లో భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన విరాట్ పెర్త్లో జరిగిన తొలి వన్డేలో ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఆ మ్యాచ్లో 8 బంతులు ఆడి ఒక్క పరుగు చేయకుండానే ఔట్ అయ్యాడు. ఇక రెండో వన్డేలోనైనా ఆకట్టుకుంటాడని అందరూ ఆశించారు. కానీ ఆడిలైడ్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్లో విరాట్ నిరాశ పర్చాడు. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (9) స్వల్ప స్కోరుకే వెనుదిరగడంతో, జట్టు స్కోర్ 17 పరుగుల వద్ద బ్యాటింగ్కు వచ్చాడు.
ఆసీస్ బౌలర్ జేవియర్ బార్ట్లెట్ వేసిన ఆరో ఓవర్లోనే భారత్కు రెండు షాక్లు తగిలాయి. తొలి బంతికి గిల్ ఔట్ కాగా, ఆరో బాల్కు విరాట్ పెవిలియన్కు చేరాడు. బ్యాటింగ్కు వచ్చిన నిమిషాల్లోనే కోహ్లీ ఔట్ అయ్యాడు. జేవియర్ వేసిన ఆరో ఓవర్ ఐదో బంతికి విరాట్ పరుగులేమీ చేయకుండానే LBWగా విరాట్ ఔట్ అయ్యాడు. దీంతో అభిమానులు మరోసారి నిరాశ చెందారు.
Virat Kohli says goodbye to the Adelaide Oval and the fans. pic.twitter.com/S53pQa78iv— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 23, 2025
ఇదే తొలిసారి
కాగా, విరాట్ 2008లో అరంగేట్రం చేశాడు. 17ఏళ్ల కెరీర్లో ఇప్పటిదాకా 304 వన్డే మ్యాచ్ల్లో టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఈ సుదీర్ఘ వన్డే కెరీర్లో వరుసగా డకౌట్ అవ్వడం మాత్రం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. ఇంతకుముందు 2021లో అహ్మదాబాద్లో జరిగిన టెస్టులో, T20లో విరాట్ వరుసగా రెండుసార్లు డకౌట్గా నిలిచాడు. అయితే ఆసీస్తో వన్డే సిరీస్లో డకౌట్ అవ్వడం ఇది విరాట్కు రెండోసారి. ఓవరాల్గా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో విరాట్కు ఇది 40వ డకౌట్. ఈ లిస్ట్లో భారత మాజీ బౌలర్ జహీర్ ఖాన్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. అతడు అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి 43సార్లు డకౌట్ అయ్యాడు.
VIRAT KOHLI THANKING THE ADELAIDE CROWD. 🥺❤️ pic.twitter.com/cSFK2dN4tD— Johns. (@CricCrazyJohns) October 23, 2025
అడిలైడ్లోనూ ఫస్ట్ టైమ్
ఆస్ట్రేలియాలో అడిలైడ్ మైదానం విరాట్కు అచ్చొచ్చిన గ్రౌండ్. ఈ గ్రౌండ్లో కోహ్లీ ఇప్పటిదాకా అత్యంత విజయవంతమైన విదేశీ బ్యాటర్గా ఉన్నాడు. అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి విరాట్ అడిలైడ్లో 975 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 5 సెంచరీలు ఉండడం విశేషం. కానీ, ఈ మ్యాచ్తో అడిలైడ్ గ్రౌండ్లో తొలి డకౌట్ నమోదు చేశాడు.