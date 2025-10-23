ETV Bharat / sports

విరాట్ ఖాతాలోకి చెత్త రికార్డ్- 17ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి!

మళ్లీ నిరాశపర్చిన విరాట్ కోహ్లీ- వరుసగా రెండో డకౌట్

Ind vs Aus Virat Kohli
Ind vs Aus Virat Kohli (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Aus Virat Kohli 2025 : ఆస్ట్రేలియా సిరీస్​లో భారీ అంచనాల నడుమ రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ మరోసారి విఫలమయ్యాడు. వరుసగా రెండో మ్యాచ్​లోనూ పరుగుల ఖాతా తెరవకుండానే పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో భారత్ 17 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయింది. ఈ క్రమంలో విరాట్ తన సుదీర్ఘ కెరీర్​లో అత్యంత చెత్త రికార్డును మూటగట్టుకున్నాడు. అదేంటంటే?

ఈ సిరీస్​లో భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన విరాట్ పెర్త్​లో జరిగిన తొలి వన్డేలో ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఆ మ్యాచ్​లో 8 బంతులు ఆడి ఒక్క పరుగు చేయకుండానే ఔట్ అయ్యాడు. ఇక రెండో వన్డేలోనైనా ఆకట్టుకుంటాడని అందరూ ఆశించారు. కానీ ఆడిలైడ్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్​లో విరాట్ నిరాశ పర్చాడు. కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ (9) స్వల్ప స్కోరుకే వెనుదిరగడంతో, జట్టు స్కోర్ 17 పరుగుల వద్ద బ్యాటింగ్​కు వచ్చాడు.

ఆసీస్ బౌలర్ జేవియర్ బార్ట్‌లెట్ వేసిన ఆరో ఓవర్లోనే భారత్​కు రెండు షాక్​లు తగిలాయి. తొలి బంతికి గిల్ ఔట్ కాగా, ఆరో బాల్​కు విరాట్​ పెవిలియన్​కు చేరాడు. బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన నిమిషాల్లోనే కోహ్లీ ఔట్ అయ్యాడు. జేవియర్ వేసిన ఆరో ఓవర్ ఐదో బంతికి విరాట్ పరుగులేమీ చేయకుండానే LBWగా విరాట్ ఔట్ అయ్యాడు. దీంతో అభిమానులు మరోసారి నిరాశ చెందారు.

ఇదే తొలిసారి
కాగా, విరాట్​ 2008లో అరంగేట్రం చేశాడు. 17ఏళ్ల కెరీర్​లో ఇప్పటిదాకా 304 వన్డే మ్యాచ్​ల్లో టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఈ సుదీర్ఘ వన్డే కెరీర్​లో వరుసగా డకౌట్ అవ్వడం మాత్రం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. ఇంతకుముందు 2021లో అహ్మదాబాద్​లో జరిగిన టెస్టులో, T20లో విరాట్ వరుసగా రెండుసార్లు డకౌట్​గా నిలిచాడు. అయితే ఆసీస్​తో వన్డే సిరీస్​లో డకౌట్ అవ్వడం ఇది విరాట్​కు రెండోసారి. ఓవరాల్​గా అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో విరాట్​కు ఇది 40వ డకౌట్. ఈ లిస్ట్​లో భారత మాజీ బౌలర్ జహీర్ ఖాన్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. అతడు అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి 43సార్లు డకౌట్ అయ్యాడు.

అడిలైడ్​లోనూ ఫస్ట్ టైమ్
ఆస్ట్రేలియాలో అడిలైడ్ మైదానం విరాట్​కు అచ్చొచ్చిన గ్రౌండ్. ఈ గ్రౌండ్​లో కోహ్లీ ఇప్పటిదాకా అత్యంత విజయవంతమైన విదేశీ బ్యాటర్​గా ఉన్నాడు. అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి విరాట్ అడిలైడ్​లో 975 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 5 సెంచరీలు ఉండడం విశేషం. కానీ, ఈ మ్యాచ్​తో అడిలైడ్​ గ్రౌండ్​లో తొలి డకౌట్ నమోదు చేశాడు.

TAGGED:

IND VS AUS VIRAT KOHLI 2025
VIRAT DUCKS IN ALL FORMATS
VIRAT VS AUSTRALIA IN ODI
IND VS AUS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.