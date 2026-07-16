చరిత్ర సృష్టించిన విరాట్ కోహ్లీ- రాహుల్ ద్రవిడ్ రికార్డ్ బ్రేక్
రెండో వన్డేలో హాఫ్ సెంచరీతో రాణించిన విరాట్ కోహ్లీ- కెరీర్లో మరో ఘనత అందుకున్న కింగ్
Published : July 16, 2026 at 9:11 PM IST
Virat Kohli: టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ కెరీర్లో మరో రికార్డు కొట్టాడు. కార్డిఫ్ వేదికగా ఇంగ్లాండ్తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో విరాట్ 65 పరుగులతో రాణించాడు. వన్డేల్లో అతడికి ఇది 78వ హాఫ్ సెంచరీ కావడం విశేషం. ఈ క్రమంలోనే కోహ్లీ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై అత్యధిక పరుగులు (మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి) చేసిన భారత బ్యాటర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలో అతడు దిగ్గజం రాహుల్ ద్రవిడ్ను అధిగమించాడు.
గత మ్యాచ్లో విఫలమైన విరాట్, ఈ వన్డేలో తొలి నుంచే మంచి టచ్లో కనిపించాడు. బౌండరీలు బాదుతూ క్రీజులో స్వేచ్ఛగా కనిపించాడు. రోహిత్, శ్రేయస్ అయ్యర్లతో కలిసి మంచి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. 66 బంతుల్లో 65 పరుగులు చేసి పెవిలియన్కు చేరాడు. ఈ క్రమంలోనే ఇంగ్లాండ్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన టీమ్ఇండియా బ్యాటర్గా విరాట్ నిలిచాడు. అతడు ఇప్పటిదాకా ఇంగ్లాండ్లో 75 ఇన్నింగ్స్ల్లో 2646 పరుగులు చేశాడు. విరాట్ కంటే ముందు ఈ రికార్డు రాహుల్ ద్రవిడ్ పేరిట ఉండేది. ద్రవిడ్ ఇంగ్లాండ్లో 46 మ్యాచ్లలోని 56 ఇన్నింగ్స్లలో 55.1 సగటుతో 2645 పరుగులు నమోదు చేశాడు. తాజా మ్యాచ్తో అతడు రాహుల్ ద్రవిడ్ (2645 పరుగులు) రికార్డును అధిగమించి ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై కొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
నలుగురే!
అలాగే ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి 2000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పరుగులు సాధించిన భారతీయ బ్యాటర్లు నలుగురు మాత్రమే ఉన్నారు. ఈ అరుదైన ఘతన ఇప్పటిదాకా కేవలం నలుగురు బ్యాటర్లకే సాధ్యమైంది. అందులో రాహుల్ ద్రవిడ్, విరాట్ కోహ్లీ, సచిన్ తెందుల్కర్, రోహిత్ శర్మ ఉన్నారు.
ఇంగ్లాండ్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారతీయ బ్యాటర్లు
- విరాట్ కోహ్లీ - 2646 పరుగులు
- రాహుల్ ద్రవిడ్ - 2645 పరుగులు
- సచిన్ తెందుల్కర్ - 2626 పరుగులు
- రోహిత్ శర్మ - 2298 పరుగులు
- సౌరభ్ గంగూలీ - 1949 పరుగులు
- ఎంఎస్ ధోనీ - 1869 పరుగులు
ఆ విషయంలో రోహిత్దే అగ్రస్థానం
ఇక్కడ అత్యధిక పరుగులు సాధించింది విరాట్ కోహ్లీనే అయినప్పటికీ సెంచరీల విషయంలో మాత్రం రోహిత్ శర్మ టాప్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు. 9 శతకాలతో రోహిత్ శర్మ ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై అత్యధిక సెంచరీలు సాధించిన భారతీయ బ్యాటర్గా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక రెండో స్థానంలో ద్రవిడ్, సచిన్ చెరో 8 సెంచరీలతో ఉన్నారు. ఇంగ్లాండ్లో విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీలు చేశాడు. అయితే, ఇంగ్లాండ్లో అత్యధిక హాఫ్ సెంచరీలు సాధించిన రికార్డు మాత్రం విరాట్ పేరిటే ఉంది. కోహ్లీ ఇప్పటివరకు 18 అర్ధ సెంచరీలు సాధించాడు.