ఒక్క సెంచరీతో 10 రికార్డులు- 'కింగ్ కోహ్లీ' అందుకున్న ఘనతలివే!
తిరువనంతపురం వన్డేలో విరాట్ అద్భుతమైన సెంచరీ - సూపర్ సెంచరీ ఇన్నింగ్స్తో కింగ్ ఖాతాలో 10 విశేషమైన రికార్డులు
Published : September 28, 2026 at 1:00 PM IST
Virat Kohli ODI Records : తిరువనంతపురం వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సాధించిన సూపర్ సెంచరీనే ఇప్పుడు క్రీడావర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా ఉంది. ఈ మ్యాచ్లో తన శైలికి భిన్నంగా సిక్స్లతో ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. 297 పరుగుల ఛేదనలో 88 బంతుల్లోనే అజేయంగా 139 రన్స్ చేసి అదరగొట్టాడు. స్ట్రైక్ రేట్ 150+ ఉండడం మరో విశేషం. ఈ క్రమంలోనే ఈ ఒక్క ఇన్నింగ్స్తో విరాట్ 10 రికార్డులను నెలకొల్పాడు. మరి అవేంటంటే?
10వ సెంచరీ
వెస్టిండీస్పై వన్డేల్లో కోహ్లీకి ఇది 10వ శతకం. శ్రీలంక తర్వాత ఈ ఫార్మాట్లో అతడు అత్యధికి సెంచరీలు బాదింది విండీస్పైనే. శ్రీలంకపై కోహ్లీ తన 10వ వన్డే సెంచరీని కూడా ఇదే మైదానంలో సాధించడం విశేషం. ఒక ప్రత్యర్థి జట్టుపై అత్యధిక వన్డే సెంచరీలు సాధించిన రికార్డు అతని పేరిటే ఉంది.
మూడో అత్యంత వేగవంతమైన శతకం
ఈ మ్యాచ్లో విరాట్ కోహ్లీ 74 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు. వన్డే క్రికెట్లో ఇది అతడికి మూడో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ. గతంలో, కోహ్లీ ఆస్ట్రేలియాపై 52, 61 బంతుల్లో వన్డే సెంచరీలు సాధించాడు.
కెరీర్లో తొలిసారి
కెరీర్లో మొదటిసారిగా విరాట్ కోహ్లీ సింగిల్ వన్డే మ్యాచ్లో 9 సిక్సర్లు బాదాడు. అంతకుముందు 2016లో ఇదే మైదానంలో శ్రీలంకతో జరిగిన వన్డేలో 8 సిక్సర్లు కొట్టాడు.
5️⃣5️⃣ ODI centuries young 😉— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
🎥 @imVkohli on unlocking a new version of himself 🫡#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/F5v9ZHMh3E
7వేల పరుగులు
సొంత గడ్డపై జరిగిన వన్డేల్లో 7,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన ప్రపంచంలోనే మొదటి బ్యాటర్గా కోహ్లీ రికార్డు కొట్టాడు. సొంత గడ్డపై వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్ల జాబితాలో సచిన్ తెందుల్కర్ తర్వాత విరాట్ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. సచిన్ తన 23 ఏళ్ల కెరీర్లో భారత్ తరపున 164 వన్డేలు ఆడి, 6,976 పరుగులు చేశాడు.
లిస్ట్లో రికార్డులు
లిస్ట్-ఎ (List A) క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీల విషయంలో విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పుడు సచిన్ తెందుల్కర్ రికార్డును సమం చేశాడు. సచిన్ లిస్ట్-ఎ క్రికెట్లో 60 సెంచరీలు సాధించాడు. సచిన్, కోహ్లీ తర్వాత ఇంగ్లాండ్కు చెందిన గ్రాహం గూచ్ (44 సెంచరీలు) మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు.
పాంటింగ్ రికార్్ బ్రేక్
మాజీ ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ రికీ పాంటింగ్ సాధించిన ఒక రికార్డును విరాట్ కోహ్లీ బ్రేక్ చేశాడు. వన్డే క్రికెట్ ఛేజింగుల్లో భారత్ సాధించిన విజయాల్లో విరాటో 112 మ్యాచ్ల్లో భాగస్వామిగా ఉన్నాడు. పాటింగ్ ఆస్ట్రేలియా సాధించిన 111 విజయాల్లో పాంటింగ్ భాగస్వామిగా ఉన్నాడు.
అంతర్జాతీయ వన్డే క్రికెట్లో అత్యంత వేగంగా 15,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన బ్యాటర్గా విరాట్ కోహ్లీ నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో అతను 'మాస్టర్ బ్లాస్టర్' సచిన్ తెందూల్కర్ను అధిగమించాడు. కోహ్లీ కేవలం 303 ఇన్నింగ్స్లు, 15,950 బంతుల్లోనే ఈ మైలురాయిని చేరుకోగా, సచిన్ 15వేల పరుగులు పూర్తి చేయడానికి 377 ఇన్నింగ్స్లు, 17,528 బంతులు తీసుకున్నాడు.
🔙 to 🔙 to seal the deal 👊#TeamIndia with a clinical chase in just 4️⃣1️⃣.4️⃣ overs to win by 8️⃣ wickets 👏👏— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/O2cs86p4gq#INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/SUj4bbE9rh
వన్డే క్రికెట్లో 15వేల పరుగులు సాధించిన రెండో బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ. సచిన్ తెందుల్కర్, కోహ్లీ తప్ప ఈ ఫార్మాట్లో మరే ఇతర ఆటగాడూ 15,000 పరుగుల మార్కును దాటలేదు. సచిన్ 463 వన్డేలు ఆడి 18,426 పరుగులు చేయగా, కోహ్లీ 315 వన్డేల్లో 15,080 పరుగులు చేశాడు
భారత గడ్డపై విరాట్ కోహ్లీకి ఇది 42వ అంతర్జాతీయ సెంచరీ (260 ఇన్నింగ్స్లలో). స్వదేశంలో అత్యధిక సెంచరీలు సాధించిన సచిన్ తెందుల్కర్ రికార్డును కోహ్లీ సమం చేశాడు. సచిన్ భారత్లో 313 ఇన్నింగ్స్లలో 42 సెంచరీలు సాధించాడు.
జోసెఫ్ బౌలింగ్లో 50 రన్స్
వెస్టిండీస్ పేసర్ అల్జారీ జోసెఫ్పైనా విరాట్ కోహ్లీ రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈ మ్యాచ్లో జోసెఫ్ బౌలింగ్లో కోహ్లీ మొత్తం 53 పరుగులు చేశాడు. ఒక వన్డే మ్యాచ్లో ఒక బౌలర్పై కోహ్లీ సాధించిన అత్యధిక పరుగులలో ఇది రెండో అత్యధికం.
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