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క్రికెట్​లో మరో సంచలనం - 10 ఏళ్లకే సెంచరీ బాదిన వైభవ్ సూర్యవంశీ తమ్ముడు ఆశీర్వాద్

వైభవ్ సూర్యవంశీ కుటుంబం నుంచి మరో క్రికెటర్- పదేళ్లకే సెంచరీతో అదరగొట్టిన ఆశీర్వాద్ - సోషల్ మీడియాలో ఆశీర్వాద్​కు ప్రశంసలు

Vaibhav Suryavanshi Brother Century
Vaibhav Suryavanshi Brother Century (Sanjeev Sooryavanshi facebook)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 1:37 PM IST

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Vaibhav Suryavanshi Brother Century : భారత క్రికెట్​లో యువ సంచలనం సూర్యవంశీ ఐపీఎల్​లో ఎంత విధ్వంసం సృష్టించాడో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. 15 ఏళ్ల వయసులోనే భారత జట్టుకు ఎంపికై క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ రికార్డునే బ్రేక్ చేశాడు. ఇప్పుడు అదే కుటుంబం నుంచి మరో ప్రభంజనం వెలుగులోకి వచ్చింది. వైభవ్ తమ్ముడు ఆశీర్వాద్ సూర్యవంశీ తన కెరీర్‌లో తొలి సెంచరీని సాధించి అదరహో అనిపించారు. 10 ఏళ్లకే సెంచరీ బాది అన్న బాటలో నడుస్తున్నాడు.

బిహార్‌లోని సమస్తిపూర్‌లో జరిగిన ఒక లోకల్ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లో 'క్రికెట్ అకాడమీ తాజ్‌పూర్' తరఫున బరిలోకి దిగిన ఆశీర్వాద్ దుమ్మరేపారు. బ్యాటింగ్​లో అన్నకు ఏమాత్రం తక్కువ కాదని నిరూపించాడు. 87 బంతుల్లోనే 103 పరుగులు సాధించి, తనలోని ఆటను క్రీడా ప్రపంచానికి చూపెట్టాడు. అతని ఇన్నింగ్స్‌లో 20 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ ఉన్నాయి. కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్ అయిన అతడు 118.39 స్ట్రైక్‌రేట్‌తో 103 పరుగులు సాధించాడు.

సోషల్ మీడియాలో అభినందనల వెల్లువ
ఆశీర్వాద్ సెంచరీ సాధించిన వెంటనే, అతని మరో అన్నయ్య ఉజ్వల్ సూర్యవంశీ ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా పంచుకున్నారు. సెంచరీకి సంబంధించిన ఫొటోలు, స్కోర్‌కార్డ్ నెట్టింట్లో వైరల్ కావడంతో, నెటిజన్లు ఆశీర్వాద్‌ను అభినందనలతో ముంచెత్తుతున్నారు. వైభవ్ సూర్యవంశీ తర్వాత కుటుంబంలో మరో క్రికెటర్ తయారవుతున్నాడంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

ఆశీర్వాద్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన, ఆ తర్వాత నెటిజన్ల నుంచి వచ్చిన అభినందనలపై వైభవ్ తండ్రి సంజీవ్ సూర్యవంశీ స్పందించారు. ఆశీర్వాద్‌ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లో తన తొలి సెంచరీని పూర్తి చేసుకోవడంపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆశీర్వాద్‌పై ఎల్లప్పుడూ ప్రేమ, ఆశీస్సులను అందించాలని కోరుకున్నారు. రాబోయే రెండు సంవత్సరాల్లో ఆశీర్వాద్‌ను కూడా వైభవ్ లాగానే అత్యుత్తమ క్రికెటర్‌గా తీర్చిదిద్దడమే తన లక్ష్యమన్నారు.

ముగ్గురు సోదరుల్లో వైభవ్ ఎన్నో వాడంటే!

సూర్యవంశీ కుటుంబంలో ముగ్గురు సోదరుల్లో ఆశీర్వాద్ చిన్నవాడు. ఉజ్వల్ పెద్దవాడు కాగా, వైభవ్ మధ్యవాడు. ప్రస్తుతం ఆశీర్వాద్ కూడా క్రికెట్ శిక్షణ పొందుతున్నాడు. తన అన్నయ్య వైభవ్ మాదిరిగానే దూకుడైన బ్యాటింగ్ శైలిని ప్రదర్శిస్తూ, చిన్న వయసులోనే ప్రతిభ కనబరుస్తున్నాడు. అయితే, ఇది లోకల్​ లెవల్​ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌ అయినప్పటికీ, ఆశీర్వాద్ తొలి సెంచరీ అతని క్రికెట్ భవిష్యత్తుపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది.

పరుగుల వరద
వైభవ్ సూర్యవంశీ ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో పరుగుల వరద పారించారు. ఈ టోర్నీలో ఆడిన 16 మ్యాచ్‌ల్లో ఏకంగా 776 పరుగులు సాధించి, అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్‌గా నిలిచాడు. విరాట్ కోహ్లీ, శుభ్‌మన్ గిల్, సాయి సుదర్శన్ వంటి దిగ్గజాలను సైతం వెనక్కి నెట్టి ప్రతిష్టాత్మక ఆరెంజ్ క్యాప్​ను సొంతం చేసుకున్నాడు. ఐపీఎల్‌లో చూపించిన ఈ అసాధారణ ప్రతిభతో జూన్ 6న వైభవ్‌కు తొలిసారిగా భారత జట్టు నుంచి పిలుపు వచ్చింది. వైభవ్ టీమిండియాకు ఎంపికయ్యాడనే వార్త తెలిసిన వెంటనే బిహార్‌లోని సమస్తీపూర్ జిల్లా తాజ్‌పూర్ గ్రామంలో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. చుట్టుపక్కల వారు, బంధువులు, గ్రామస్థులు పెద్ద సంఖ్యలో వైభవ్ ఇంటికి తరలివచ్చారు. ఒకరికొకరు లడ్డూలు తినిపించుకుంటూ, బాణసంచా కాలుస్తూ సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. దీంతో వైభవ్​ సూర్యవంశీ కుటుంబం ఆనందంలో మునిగిపోయింది. ఇక వైభవ్ సూర్యవంశీ ప్రస్తుతం శ్రీలంక పర్యటనలో భారత్ - ఏ జట్టుతో ఉన్నాడు. అఫ్గానిస్థాన్-ఏ, శ్రీలంక-ఏ జట్లతో జరుగుతున్న ముక్కోణపు సిరీస్‌లో పాల్గొంటున్నాడు.

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