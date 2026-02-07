ETV Bharat / sports

'ఎన్నో ఎన్నెన్నో'- 14ఏళ్లకే వైభవ్ సూర్యవంశీ సంచలనాలు

అండర్ 19 వరల్డ్​కప్​లోనూ కొనసాగిన వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసం- అరంగేట్రం నుంచీ సంచలనాలు సృష్టిస్తున్న బిహార్ కుర్రాడు- టీమ్ఇండియాలోకి తీసుకోవాలని అభిమానుల డిమాండ్

Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 11:06 AM IST

Vaibhav Suryavanshi U 19 World Cup : 'వైభవ్ సూర్యవంశీ'. ఏడాది కాలంగా ప్రస్తుత క్రికెట్​లో దిగ్గజాలైన రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ కంటే ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పేరిది. 14 ఏళ్లకే క్రికెట్ ప్రపంచంలో అడుగుపెట్టిన ఈ చిచ్చరపిడుగు విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాడు. అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుంచీ వైభవ్ పేరు క్రికెట్​లో సంచలనమే. తాజాగా అండర్ 19 వరల్డ్​కప్​లోనూ అసామాన ఆట తీరుతో అదరగొట్టాడు. ముఖ్యంగా ఫైనల్​లో ఇంగ్లాండ్​పై 175 పరుగులు ఇన్నింగ్స్​తో ఔరా అనిపించాడు. దీంతో యావత్ ప్రపంచం దృష్టి మరోసారి వైభవ్​పై పడింది.

చిన్న వయసులోనే
ఏ క్రికెటర్​కైనా ఐసీసీ టోర్నీలో పాల్గొనడం, ట్రోఫీ దక్కించుకోవడం అనేది కెరీర్​ గోల్. ఈ అవకాశం అందరికీ దక్కదు. కొంతమందికి దక్కినా, ట్రోఫీని నెగ్గడం అంత ఈజీ పని కాదు. కానీ, 14ఏళ్ల వయసులోనే వైభవ్ ఈ ఘనత అందుకున్నాడు. ఐసీసీ టోర్నీలో ఆడడమే కాదు, ట్రోఫీనీ ముద్దాడాడు. జట్టులో అందరిలో ఒకడిగా కాకుండా తన ఆటతో ప్రత్యేకంగా నిలిచాడు. ఓవరాల్​గా టోర్నీలో 7 మ్యాచ్​ల్లో 62.71 సగటుతో 439 పరుగులు చేశాడు. దీంతో వైభవ్​కు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డు దక్కింది. అలా కేవలం 14ఏళ్లకే ప్రతిష్ఠాత్మ ఐసీసీ ట్రోఫీ, 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డు అందుకొని రికార్డులకెక్కాడు ఈ బిహార్ చిన్నోడు.

ప్రతీ టోర్నీలో సెంచరీ!
2025 ఐపీఎల్​లో అరంగేట్రంతో వైభవ్ క్రికెట్ ప్రపంచానికి పరిచయం అయ్యాడు. విపరీతంగా పోటీ ఉండే ఐపీఎల్​లో గుజరాత్​పై 35 బంతుల్లోనే సెంచరీ సాధించి ప్రపంచం దృష్టిని తన వైపునకు తిప్పుకున్నాడు. ఐపీఎల్​లో తన సెంచరీ ఇన్నింగ్స్ గాలివాటం కాదని నిరూపిస్తూ ఆ తర్వాత ఆడిన ప్రతీ టోర్నమెంట్​లో వైభవ్ సెంచరీతో సత్తా చాటాడు. వరుసగా సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ, అండర్‌- 19 ఆసియా కప్‌, విజయ్ హజారే ట్రోఫీల్లో శతకాల మోత మోగించాడు. తాజాగా అండర్ 19 వరల్డ్​కప్​ ఫైనల్​లో సెంచరీ సాధించి ఈ రికార్డును కొనసాగిస్తున్నాడు.

త్వరలోనే టీమ్ఇండియాలోకి!
ఐపీఎల్​ సెంచరీ మొదలుకొని అండర్ 19 వరల్డ్​కప్​ దాకా వైభవ్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్​కు క్రికెట్ దిగ్గజాల నుంచి ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. కొంతమంది అతడిని భారత దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్​తోనూ పోల్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ప్రతీ టోర్నీలో వైభవ్ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నాడు. దీంతో 14 ఏళ్ల సూర్యవంశీపై అంచనాలు కూడా పెరిగిపోయాయి. వీలైనంత త్వరగా అతడిని సీనియర్ జట్టులోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.

నిబంధనలు ఇవీ
అయితే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ నిబంధనల ప్రకారం, ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేయాలంటే ఆటగాడికి కనీసం 15 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి. ఈ లెక్కన 2026 మార్చి 27 నాటికి వైభవ్​కు 15ఏళ్లు పూర్తవుతాయి. దీంతో ఈ ఏడాది మార్చి తర్వాత టీమ్ఇండియా సెలక్టర్లు వైభవ్ పేరును పరిశీలించే ఛాన్స్ ఉంది. అతడు ఇదే ఫామ్​ కొనసాగిస్తే సీనియర్ జట్టులోకి ​వచ్చేందుకు ఎంతో సమయం పట్టదేమో అని అనిపిస్తుంది!

సచిన్ రికార్డ్​ బ్రేక్ చేస్తాడా?
వైభవ్ ఇప్పటికే తన అసాధారణ ఆటతీరుతో యూత్ వన్డేల్లో శుభ్​మన్ గిల్, జైస్వాల్, ఏబీ డివిలియర్స్ లాంటి స్టార్ ఆటగాళ్ల రికార్డులు బ్రేక్ చేశాడు. ఇప్పుడు తెందూల్కర్ రికార్డ్​ను సైతం వైభవ్ బ్రేక్ చేసేలా కనిపిస్తున్నాడు. ఒకవేళ ఈ ఏడాది వైభవ్ సీనియర్ జట్టులోకి వస్తే 15ఏళ్లకే అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేసిన ఆటగాడిగా వైభవ్ రికార్డు సృష్టించే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ క్రమంలో సచిన్ (16ఏళ్లకు డెబ్యూ) రికార్డు బ్రేక్ అవుతుంది! ఏదేమైనా వైభవ్ మాత్రం నిలకడైన ఆటతీరుతో రికార్డులు బద్దలుకొడుతున్నాడు. తన విధ్వంసం ఇలాగే కొనసాగిస్తే క్రికెట్​లో మరిన్ని కొత్త రికార్డులు కూడా సృష్టించే అవకాశాలు లేకపోలేదు!

