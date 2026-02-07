'ఎన్నో ఎన్నెన్నో'- 14ఏళ్లకే వైభవ్ సూర్యవంశీ సంచలనాలు
అండర్ 19 వరల్డ్కప్లోనూ కొనసాగిన వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసం- అరంగేట్రం నుంచీ సంచలనాలు సృష్టిస్తున్న బిహార్ కుర్రాడు- టీమ్ఇండియాలోకి తీసుకోవాలని అభిమానుల డిమాండ్
Published : February 7, 2026 at 11:06 AM IST
Vaibhav Suryavanshi U 19 World Cup : 'వైభవ్ సూర్యవంశీ'. ఏడాది కాలంగా ప్రస్తుత క్రికెట్లో దిగ్గజాలైన రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ కంటే ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పేరిది. 14 ఏళ్లకే క్రికెట్ ప్రపంచంలో అడుగుపెట్టిన ఈ చిచ్చరపిడుగు విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాడు. అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుంచీ వైభవ్ పేరు క్రికెట్లో సంచలనమే. తాజాగా అండర్ 19 వరల్డ్కప్లోనూ అసామాన ఆట తీరుతో అదరగొట్టాడు. ముఖ్యంగా ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్పై 175 పరుగులు ఇన్నింగ్స్తో ఔరా అనిపించాడు. దీంతో యావత్ ప్రపంచం దృష్టి మరోసారి వైభవ్పై పడింది.
చిన్న వయసులోనే
ఏ క్రికెటర్కైనా ఐసీసీ టోర్నీలో పాల్గొనడం, ట్రోఫీ దక్కించుకోవడం అనేది కెరీర్ గోల్. ఈ అవకాశం అందరికీ దక్కదు. కొంతమందికి దక్కినా, ట్రోఫీని నెగ్గడం అంత ఈజీ పని కాదు. కానీ, 14ఏళ్ల వయసులోనే వైభవ్ ఈ ఘనత అందుకున్నాడు. ఐసీసీ టోర్నీలో ఆడడమే కాదు, ట్రోఫీనీ ముద్దాడాడు. జట్టులో అందరిలో ఒకడిగా కాకుండా తన ఆటతో ప్రత్యేకంగా నిలిచాడు. ఓవరాల్గా టోర్నీలో 7 మ్యాచ్ల్లో 62.71 సగటుతో 439 పరుగులు చేశాడు. దీంతో వైభవ్కు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డు దక్కింది. అలా కేవలం 14ఏళ్లకే ప్రతిష్ఠాత్మ ఐసీసీ ట్రోఫీ, 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డు అందుకొని రికార్డులకెక్కాడు ఈ బిహార్ చిన్నోడు.
Bossing the record books in the only way he knows! 👏— Star Sports (@StarSportsIndia) February 6, 2026
Vaibhav Sooryavanshi with a knock for the ages in the ICC Men's U19 World Cup final. 🏆
Watch the highlights 👉 https://t.co/nXMmxDoivS pic.twitter.com/mUIq5OYvO0
ప్రతీ టోర్నీలో సెంచరీ!
2025 ఐపీఎల్లో అరంగేట్రంతో వైభవ్ క్రికెట్ ప్రపంచానికి పరిచయం అయ్యాడు. విపరీతంగా పోటీ ఉండే ఐపీఎల్లో గుజరాత్పై 35 బంతుల్లోనే సెంచరీ సాధించి ప్రపంచం దృష్టిని తన వైపునకు తిప్పుకున్నాడు. ఐపీఎల్లో తన సెంచరీ ఇన్నింగ్స్ గాలివాటం కాదని నిరూపిస్తూ ఆ తర్వాత ఆడిన ప్రతీ టోర్నమెంట్లో వైభవ్ సెంచరీతో సత్తా చాటాడు. వరుసగా సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ, అండర్- 19 ఆసియా కప్, విజయ్ హజారే ట్రోఫీల్లో శతకాల మోత మోగించాడు. తాజాగా అండర్ 19 వరల్డ్కప్ ఫైనల్లో సెంచరీ సాధించి ఈ రికార్డును కొనసాగిస్తున్నాడు.
Carnage continues as Vaibhav Sooryavanshi brings up 150 in style! 🔥🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) February 6, 2026
The English bowlers have no answers as the Boss Baby is going all guns blazing with towering sixes! 🙌🏻😮💨
ICC Men's #U19WorldCup | FINAL | #INDvENG | LIVE NOW 👉 https://t.co/ZFk8pN9tv3 pic.twitter.com/Dkh4YCXOEC
త్వరలోనే టీమ్ఇండియాలోకి!
ఐపీఎల్ సెంచరీ మొదలుకొని అండర్ 19 వరల్డ్కప్ దాకా వైభవ్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్కు క్రికెట్ దిగ్గజాల నుంచి ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. కొంతమంది అతడిని భారత దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్తోనూ పోల్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ప్రతీ టోర్నీలో వైభవ్ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నాడు. దీంతో 14 ఏళ్ల సూర్యవంశీపై అంచనాలు కూడా పెరిగిపోయాయి. వీలైనంత త్వరగా అతడిని సీనియర్ జట్టులోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
నిబంధనలు ఇవీ
అయితే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ నిబంధనల ప్రకారం, ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేయాలంటే ఆటగాడికి కనీసం 15 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి. ఈ లెక్కన 2026 మార్చి 27 నాటికి వైభవ్కు 15ఏళ్లు పూర్తవుతాయి. దీంతో ఈ ఏడాది మార్చి తర్వాత టీమ్ఇండియా సెలక్టర్లు వైభవ్ పేరును పరిశీలించే ఛాన్స్ ఉంది. అతడు ఇదే ఫామ్ కొనసాగిస్తే సీనియర్ జట్టులోకి వచ్చేందుకు ఎంతో సమయం పట్టదేమో అని అనిపిస్తుంది!
Pressure? What pressure? 😎— Star Sports (@StarSportsIndia) February 6, 2026
On the grandest stage, Vaibhav Sooryavanshi has reached his fifty in 32 balls! 🙌🏻🇮🇳
Will he keep going & reach the 3 figure mark today? 👀
ICC Men's #U19WorldCup | FINAL | #INDvENG | LIVE NOW 👉 https://t.co/ZFk8pN9tv3 pic.twitter.com/wSRtAffCOk
సచిన్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేస్తాడా?
వైభవ్ ఇప్పటికే తన అసాధారణ ఆటతీరుతో యూత్ వన్డేల్లో శుభ్మన్ గిల్, జైస్వాల్, ఏబీ డివిలియర్స్ లాంటి స్టార్ ఆటగాళ్ల రికార్డులు బ్రేక్ చేశాడు. ఇప్పుడు తెందూల్కర్ రికార్డ్ను సైతం వైభవ్ బ్రేక్ చేసేలా కనిపిస్తున్నాడు. ఒకవేళ ఈ ఏడాది వైభవ్ సీనియర్ జట్టులోకి వస్తే 15ఏళ్లకే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసిన ఆటగాడిగా వైభవ్ రికార్డు సృష్టించే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ క్రమంలో సచిన్ (16ఏళ్లకు డెబ్యూ) రికార్డు బ్రేక్ అవుతుంది! ఏదేమైనా వైభవ్ మాత్రం నిలకడైన ఆటతీరుతో రికార్డులు బద్దలుకొడుతున్నాడు. తన విధ్వంసం ఇలాగే కొనసాగిస్తే క్రికెట్లో మరిన్ని కొత్త రికార్డులు కూడా సృష్టించే అవకాశాలు లేకపోలేదు!
