సచిన్ రికార్డుకే ఎసరు- టీమ్ఇండియా ఓపెనర్లు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే- 15 ఏళ్ల వైభవ్ సిద్ధమేనా?
సచిన్ టెండూల్కర్ 37 ఏళ్ల నాటి రికార్డును తుడిచిపెట్టేందుకు సిద్ధమైన 15 ఏళ్ల వైభవ్- టీమ్ఇండియా ఓపెనింగ్ స్లాట్- ఎవరి ప్లేస్ గల్లంతవుతుంది?- బుమ్రా, భువీలను కూడా ఊచకోత కోసిన వైభవ్
Published : April 14, 2026 at 3:02 PM IST
Vaibhav Suryavanshi India Debut : క్రికెట్ అంటే అవగాహన లేని వారు కూడా ఇప్పుడు ఒకే పేరు గురించి చర్చించుకుంటున్నారు. అదే వైభవ్ సూర్యవంశీ. కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులోనే ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో ఈ కుర్రాడు చేస్తున్న విధ్వంసం అంతా ఇంతా కాదు. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఈ టీనేజ్ వండర్ కిడ్ నేరుగా టీమ్ఇండియాలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాడనే వార్త సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. ఈ యంగ్ సెన్సేషన్ను నేరుగా టీమ్ఇండియా మెయిన్ టీమ్లోకి తీసుకురావాలని సెలెక్టర్లు పక్కా ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే నిజమైతే భారత క్రికెట్లో ఒక సరికొత్త శకం మొదలవుతుంది. అసలు ఈ కుర్రాడు సచిన్ రికార్డును ఎలా బ్రేక్ చేయబోతున్నాడు? ఎవరి ప్లేస్కు ఎసరు పెట్టబోతున్నాడు? సెలెక్టర్ల మదిలో ఉన్న ఆ సీక్రెట్ ప్లాన్ ఏంటి? అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సచిన్ టెండూల్కర్ ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ క్లోజ్ అయినట్లే
భారత పురుషుల జట్టు తరపున 16 ఏళ్ల 205 రోజుల వయసులో అరంగేట్రం చేసిన సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డును బద్దలు కొట్టడం ఎవరికీ సాధ్యం కాలేదు. కానీ ఇప్పుడు వైభవ్ కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులోనే టీమ్ఇండియా క్యాప్ అందుకునే అవకాశం ఉంది. సెలెక్టర్లు వైభవ్ పేరును ఐర్లాండ్ పర్యటన కోసం షార్ట్ లిస్ట్ చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 15 ఏళ్ల కుర్రాడు నేరుగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు అందుకున్నటువంటి బౌలర్లను ఎదుర్కొని సిక్సర్లు కొట్టడం చూస్తుంటే, అతనిలో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ సెలెక్టర్లకు కొత్త నమ్మకాన్ని ఇస్తోంది. ఈ వయసులో టీమ్ఇండియాలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం అంటే అది కేవలం రికార్డు మాత్రమే కాదు, ఒక అద్భుతమనే చెప్పాలి.
ఓపెనర్లకు టెన్షన్
వైభవ్ సూర్యవంశీ కనుక జట్టులోకి వస్తే ప్రస్తుతం టీ20ల్లో ఓపెనర్లుగా ఉన్న సంజు శామ్సన్, అభిషేక్ శర్మలలో ఒకరికి ఎసరు తప్పదు. ఇప్పటికే వీరిద్దరూ తమ స్థానాలను సుస్థిరం చేసుకునే ప్రయత్నంలో ఉండగా, వైభవ్ దూకుడు వీరికి పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. ఐపీఎల్లో దిగ్గజ బౌలర్లనే లెక్కచేయకుండా భారీ సిక్సర్లు బాదుతున్న ఈ కుర్రాడిని కాదని సెలెక్టర్లు పక్కన పెట్టలేరు. ఒకవేళ వైభవ్ ఓపెనింగ్ స్లాట్లో సెటిల్ అయితే, ఈ ఇద్దరు స్టార్ ప్లేయర్లలో ఎవరి ప్లేస్ గల్లంతవుతుందో అన్నది ఇప్పుడు మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా మారింది.
బుమ్రా, భువీలను ఉతికేసిన వైభవ్
ఈ ఐపీఎల్ సీజన్లో వైభవ్ బ్యాటింగ్ చూస్తుంటే క్రికెట్ ప్రపంచం నోరెళ్లబెడుతోంది. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ బౌలర్ అయిన బుమ్రా బౌలింగ్లోనే సునాయాసంగా సిక్సర్లు కొట్టాడంటే ఈ కుర్రాడి రేంజ్ అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే భువనేశ్వర్ కుమార్, హాజిల్వుడ్ వంటి సీనియర్ బౌలర్లను కూడా వైభవ్ ఆడుకున్నాడు. ఒక్క నిన్నటి SRH మ్యాచ్ మినహాయిస్తే, అంతకుముందు ఆడిన మొదటి నాలుగు మ్యాచుల్లో వైభవ్ ఇన్నింగ్స్లు చూసిన ఎవరైనా సరే, నేరుగా నేషనల్ టీమ్కు పంపాలని అంటారు. ఆ టెక్నిక్, ఆ పవర్ సెలెక్టర్లను ఫిదా చేశాయని తెలుస్తోంది.
ఐర్లాండ్ నుంచి ఇంగ్లాండ్ వరకు
సెలెక్టర్ల ప్లాన్ ప్రకారం వైభవ్ను మొదట ఐర్లాండ్, జింబాబ్వే పర్యటనలలో పరీక్షించాలని అనుకుంటున్నారు. అక్కడ గనుక ఈ కుర్రాడు తన సత్తా చాటితే, ఆ వెంటనే జులై 1 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు కూడా మెయిన్ టీమ్లోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఐదు టీ20లు, మూడు వన్డేలు ఉన్నాయి. ఐర్లాండ్లో సచిన్ రికార్డును బద్దలు కొట్టి, ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో ఇంగ్లాండ్ గడ్డ మీద విధ్వంసం సృష్టించాలని వైభవ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సెలెక్టర్లు కూడా ఈ విషయంలో చాలా సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు.
ఐపీఎల్ 2026 రాజస్థాన్ రాయల్స్ సెన్సేషన్
వైభవ్ సూర్యవంశీ రాజస్థాన్ రాయల్స్కు దొరికిన ఒక అరుదైన వజ్రం. ఆర్సీబీ మీద 26 బంతుల్లో 78 పరుగులు, సీఎస్కే మీద 17 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేసి ఈ సీజన్కే హైలెట్గా నిలిచాడు. క్రికెట్ అంటే ఏంటో తెలియని వారు కూడా ఇప్పుడు వైభవ్ కొట్టే సిక్సర్ల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. 15 ఏళ్ల వయసులో ఇంతటి టెక్నిక్తో ధైర్యంగా బ్యాటింగ్ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. ఈ కుర్రాడి ఆట చూసి ఐపీఎల్ ఛైర్మన్ అరుణ్ ధుమాల్ సైతం వైభవ్ కచ్చితంగా టీమ్ఇండియా డెబ్యూకు అర్హుడని పేర్కొనడం విశేషం.
షఫాలీ వర్మ రికార్డ్ కూడా
భారత క్రికెట్లో ఇప్పటివరకు షఫాలీ వర్మ (15 ఏళ్ల 7 నెలలు) పేరిట ఉన్న అత్యంత చిన్న వయస్కురాలైన డెబ్యూటెంట్ రికార్డు కూడా వైభవ్ చేతిలో బద్దలు కానుంది. పురుషుల, మహిళల విభాగాలను కలిపి చూస్తే, వైభవ్ అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటాడు. కేవలం ఐపీఎల్ పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రమే కాకుండా, దేశవాళీ క్రికెట్లో కూడా అదరగొడుతున్నాడు. ఇన్ని రికార్డులను తన జేబులో వేసుకుని టీమ్ఇండియా గడప తొక్కబోతున్న ఈ కుర్రాడు, ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగితే అపోజిషన్ బౌలర్లకు నిద్ర ఉండదని చెప్పవచ్చు. వైభవ్ సూర్యవంశీ రూపంలో భారత క్రికెట్కు ఒక కొత్త వారసుడు దొరికాడని చెప్పవచ్చు.
