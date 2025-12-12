Telangana Panchayat Elections Results2025

వైభవ్ సూర్యవంశీ దెబ్బకు 21ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్- 171 పరుగులతో ఊచకోత

ఆసియా కప్ అండర్ 19- యూఏఈపై భారీ స్కోర్ సాధించిన భారత్

VAIBHAV SURYAVANSHI
VAIBHAV SURYAVANSHI (Source : BCCI 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 3:26 PM IST

India U 19 Asia Cup : దుబాయ్ వేదికగా అండర్‌- 19 ఆసియా కప్‌ 2025 ప్రారంభమైంది. టోర్నీ ప్రారంభ మ్యాచ్​లో భారత్- యూఏఈ తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్​లో భారత్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసింది. టీమ్ఇండియా చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆకాశమే హద్దుగా రెచ్చిపోయాడు. 95 బంతుల్లోనే 171 పరుగులు నమోదు చేశాడు. దీంతో భారత్ అరుదైన రికార్డ్ సృష్టించింది.

21ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్
ఈ మ్యాచ్​లో టాస్‌ గెలిచిన యూఏఈ, భారత్​ను మొదట బ్యాటింగ్​కు ఆహ్వానించింది. సూర్యవంశీతోపాటు అరోన్ జార్జ్ (69 పరుగులు), వివాన్ మల్హోత్ర (69 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. దీంతో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 433 భారీ స్కోర్‌ సాధించింది. అండర్ 19 విభాగంలో టీమ్ఇండియాకు ఇదే అత్యధిక స్కోర్ కావడం విశేషం. ఈ క్రమంలో యువ భారత్ 21ఏళ్ల రికార్డ్​ను బద్దలుకొట్టింది. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు 2004లో టీమ్ఇండియా చేసిన 425 పరుగులు టాప్​లో ఉండేది.

వైభవ్ అదుర్స్
ఈ ఏడాది వైభవ్ సూర్యవంశీ అత్యుత్తమ ఫామ్​లో దూసుకుపోతున్నాడు. మ్యాచ్ ఏదైనా, ఫార్మాట్ ఏదైనా, ప్రత్యర్థి ఎవరైనా వైభవ్ మాత్రం అస్సలు తగ్గేదేలే అన్నట్లు ఆడుతున్నాడు. సెంచరీ బాదడమే తన పని అన్నట్లు బంతిని కసితీరా బాదేస్తున్నాడు. ఇటీవల సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో సెంతరీతో సత్తాచాటిన అతడు, తాజా మ్యాచ్​లోనూ శతకంతో మెరిశాడు. ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిన వైభవ్ 55 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఓవరాల్‌గా 95 బంతుల్లో 171 పరుగులు చేసి పెవిలియన్‌కు చేరాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో ఏకంగా 14 సిక్స్‌లు, 9 ఫోర్లు బాదడం విశేషం. రెండో వికెట్‌కు అరోన్‌ జార్జితో కలిసి వైభవ్ 146 బంతుల్లో 212 పరుగులు జోడించాడు.

టీమ్ఇండియా ఇన్నింగ్స్​లో చివర్లో వేదాంత్‌ త్రివేది (38 పరుగులు; 34 బంతుల్లో, 3x4) ఆకట్టుకున్నాడు. అభిజ్ఞాన్‌ కుందు (32 పరుగులు; 17 బంతుల్లో, 3x4, 1x 6), కాన్సిక్‌ చౌహాన్‌ (28 పరుగులు; 12 బంతుల్లో, 1x4, 3x6) మెరుపులు మెరిపించారు. యూఏఈ జట్టు బౌలర్లలో ఉద్దిశ్‌ సురి, యుగ్‌ శర్మ చెరో 2, షలోమ్‌ డిసౌజ, యాయిన్‌ రాయ్‌ తలో 1 వికెట్‌ తీసుకున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

