వైభవ్ సూర్యవంశీ దెబ్బకు 21ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్- 171 పరుగులతో ఊచకోత
ఆసియా కప్ అండర్ 19- యూఏఈపై భారీ స్కోర్ సాధించిన భారత్
India U 19 Asia Cup : దుబాయ్ వేదికగా అండర్- 19 ఆసియా కప్ 2025 ప్రారంభమైంది. టోర్నీ ప్రారంభ మ్యాచ్లో భారత్- యూఏఈ తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసింది. టీమ్ఇండియా చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆకాశమే హద్దుగా రెచ్చిపోయాడు. 95 బంతుల్లోనే 171 పరుగులు నమోదు చేశాడు. దీంతో భారత్ అరుదైన రికార్డ్ సృష్టించింది.
21ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన యూఏఈ, భారత్ను మొదట బ్యాటింగ్కు ఆహ్వానించింది. సూర్యవంశీతోపాటు అరోన్ జార్జ్ (69 పరుగులు), వివాన్ మల్హోత్ర (69 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. దీంతో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 433 భారీ స్కోర్ సాధించింది. అండర్ 19 విభాగంలో టీమ్ఇండియాకు ఇదే అత్యధిక స్కోర్ కావడం విశేషం. ఈ క్రమంలో యువ భారత్ 21ఏళ్ల రికార్డ్ను బద్దలుకొట్టింది. ఈ మ్యాచ్కు ముందు 2004లో టీమ్ఇండియా చేసిన 425 పరుగులు టాప్లో ఉండేది.
వైభవ్ అదుర్స్
ఈ ఏడాది వైభవ్ సూర్యవంశీ అత్యుత్తమ ఫామ్లో దూసుకుపోతున్నాడు. మ్యాచ్ ఏదైనా, ఫార్మాట్ ఏదైనా, ప్రత్యర్థి ఎవరైనా వైభవ్ మాత్రం అస్సలు తగ్గేదేలే అన్నట్లు ఆడుతున్నాడు. సెంచరీ బాదడమే తన పని అన్నట్లు బంతిని కసితీరా బాదేస్తున్నాడు. ఇటీవల సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో సెంతరీతో సత్తాచాటిన అతడు, తాజా మ్యాచ్లోనూ శతకంతో మెరిశాడు. ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిన వైభవ్ 55 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఓవరాల్గా 95 బంతుల్లో 171 పరుగులు చేసి పెవిలియన్కు చేరాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 14 సిక్స్లు, 9 ఫోర్లు బాదడం విశేషం. రెండో వికెట్కు అరోన్ జార్జితో కలిసి వైభవ్ 146 బంతుల్లో 212 పరుగులు జోడించాడు.
టీమ్ఇండియా ఇన్నింగ్స్లో చివర్లో వేదాంత్ త్రివేది (38 పరుగులు; 34 బంతుల్లో, 3x4) ఆకట్టుకున్నాడు. అభిజ్ఞాన్ కుందు (32 పరుగులు; 17 బంతుల్లో, 3x4, 1x 6), కాన్సిక్ చౌహాన్ (28 పరుగులు; 12 బంతుల్లో, 1x4, 3x6) మెరుపులు మెరిపించారు. యూఏఈ జట్టు బౌలర్లలో ఉద్దిశ్ సురి, యుగ్ శర్మ చెరో 2, షలోమ్ డిసౌజ, యాయిన్ రాయ్ తలో 1 వికెట్ తీసుకున్నారు.