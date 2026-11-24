వైభవ్ సూర్యవంశీ డబుల్ సెంచరీ- యూఏఈపై భారత్ ఘన విజయం
India A vs United Arab Emirates : ఖతార్ రాజధాని దోహాలో జరుగుతున్న ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ గ్రూబ్-B వన్డే మ్యాచ్లో ఈ ఘనత సాధించాడు.
Published : November 24, 2026 at 5:20 PM IST
లిస్ట్-A క్రికెట్లో యూఏఈపై భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ అరుదైన రికార్డు నెలకొల్పాడు. లిస్ట్-ఏ క్రికెట్లో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ చేసిన క్రికెట్గా సరికొత్త రికార్డు నమోదు చేశాడు. ఖతార్ రాజధాని దోహాలో జరుగుతున్న ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ గ్రూబ్-B వన్డే మ్యాచ్లో ఈ ఘనత సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన యూఏఈ 8 వికెట్ల నష్టానికి 249 పరుగులు చేసింది. 250 పరుగుల లక్ష్యంతో భారత్ జట్టు బరిలోకి దిగింది. అభిషేక్ శర్మతో కలిసి ఓపెనర్గా వచ్చిన సూర్య వంశీ విధ్వంసక బ్యాటింగ్ చేశాడు. 28 బంతుల్లోనే 13 సిక్స్లు, 4 ఫోర్లతో శతకం సాధించాడు. తద్వారా లిస్ట్-A క్రికెట్ 29 బంతుల్లో సెంచరీ చేసిన జేక్ ఫ్రేజర్ రికార్డును బద్దలుగొట్టాడు. అదే జోరును కొనసాగిస్తూ 40 బంతుల్లో 20 సిక్స్లు, ఆరు ఫోర్లతో 150 పరుగులు చేశాడు.
50 (16) ➡️ 100 (28) ➡️ 150 (40) 🤯 Vaibhav Sooryavanshi breaks his own record for the fastest List A 150 🫡👏 Updates ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/Ge2TIOJvmM— BCCI (@BCCI) November 24, 2026