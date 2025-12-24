విధ్వంసం సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- 190 పరుగులతో ఊచకోత- 39ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్
Published : December 24, 2025 at 11:06 AM IST
Vaibhav Suryavanshi : భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో భాగంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్తో రాంచీ వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్లో సూర్యవంశీ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. ఈ టోర్నీలో బిహార్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అతడు భారీ సెంచరీతో (190 పరుగులు) చెలరేగిపోయాడు. దీంతో వైభవ్ కెరీర్లో పలు రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.
రికార్డుల్లోకి సూర్యవంశీ పేరు!
ఈ క్రమంలో అతడు కేవలం 36 బంతుల్లోనే శతకం అందుకున్నాడు. దీంతో లిస్ట్ Aలో అత్యంత వేగంగా సెంచరీ సాధించిన తొలి భారతీయ క్రికెటర్గా రికార్డ్ సృష్టించాడు. అలాగే లిస్ట్ A చరిత్రలో సెంచరీ బాదిన అతిపిన్న వయస్కుడిగానూ సూర్యవంశీ రికార్డుల్లోకెక్కాడు. ఇవాళ్టితో వైభవ్ వయసు 14ఏళ్ల 272 రోజులు. ఈ రికార్డ్ ఈ మ్యాచ్కు ముందు జహూర్ ఇలాహి పేరిట ఉండేది. అతడు 15ఏళ్ల 209 రోజుల వయసులో రైల్వేస్ జట్టుపై 1986లో ఈ ఘనత సాధించాడు. గత 39ఏళ్లుగా అతడి పేరిట కొనసాగుతూ వస్తున్న ఈ రికార్డ్ను సూర్యవంశీ తన తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్తో బద్దలు కొట్టాడు.
🚨 HISTORY WRITTEN BY 14 YEAR OLD. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 24, 2025
- Vaibhav Suryavanshi smashed 190 (84) with 16 fours and 15 sixes in Vijay Hazare Trophy. 🤯
⚠️ Suryavanshi became the youngest ever to score a hundred in List A cricket. 🥶 pic.twitter.com/J2OIPH9qpv
లిస్ట్ A క్రికెట్లో అత్యంత చిన్న వయసులో సెంచరీ బాదిన క్రికెటర్లు
- వైభవ్ సూర్యవంశీ- 14 ఏళ్ల 272 రోజులు- అరుణాచల్ ప్రదేశ్- 2025
- జహూర్ ఇలాహి - 15 ఏళ్ల 209 రోజులు - రైల్వేస్ - 1986
- రియాజ్ హసన్ - 16 ఏళ్ల 9 రోజులు - బూస్ట్ రీజియన్- 2018
- ఉస్మాన్ తారిక్- 16 ఏళ్ల 91 రోజులు - గుర్జన్వాలా- 2000
- నజీర్ జమ్షెద్- 16 ఏళ్ల 92 రోజులు- కరాచీ డాల్ఫిన్స్ - 2006
- అంబటి రాయుడు - 16 ఏళ్ల 107 రోజులు- గోవా- 2002
- బాబర్ అజామ్ - 16 ఏళ్ల 109 రోజులు- సియాల్కోట్ స్టేలియన్స్ - 2011
ఈ మ్యాచ్లో ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగిన వైభవ్ (190 పరుగులు, 84 బంతుల్లో) బాదాడు. ఇందులో 16 ఫోర్లతోపాటు ఏకంగా 15 సిక్స్లు బాదడం విశేషం. ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడి ఓ విధ్వంసమే సృష్టించాడు. అయితే డబుల్ సెంచరీ చేస్తాడని అనుకునేలోపే 190 వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద తెచి నెరి బౌలింగ్లో క్యాచౌట్గా పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో 10 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో కెరీర్లో తొలి డబుల్ సెంచరీ మిస్ అయ్యాడు. మరో ఓపెనర్ మంగల్ మహ్రూర్ (33 పరుగులు) చేశాడు. ప్రస్తుతం బిహార్ 30 ఓవర్లకు 282-2 స్కోర్తో ఉంది.