విధ్వంసం సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- 190 పరుగులతో ఊచకోత- 39ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్

మరో సంచలనం సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి 190 పరుగులు బాదిన బిహార్ చిచ్చరపిడుగు- ఇన్నింగ్స్​లో ఏకంగా 15 సిక్స్​లు- హిస్టరీలో తొలి క్రికెటర్​గా రికార్డ్

Vaibhav Suryavamshi
Vaibhav Suryavamshi (Source : BCCI 'x' Post (File))
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 11:06 AM IST

Vaibhav Suryavanshi : భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. విజయ్‌ హజారే ట్రోఫీలో భాగంగా అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌తో రాంచీ వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో సూర్యవంశీ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. ఈ టోర్నీలో బిహార్​కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అతడు భారీ సెంచరీతో (190 పరుగులు) చెలరేగిపోయాడు. దీంతో వైభవ్ కెరీర్​లో పలు రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

రికార్డుల్లోకి సూర్యవంశీ పేరు!
ఈ క్రమంలో అతడు కేవలం 36 బంతుల్లోనే శతకం అందుకున్నాడు. దీంతో లిస్ట్ Aలో అత్యంత వేగంగా సెంచరీ సాధించిన తొలి భారతీయ క్రికెటర్​గా రికార్డ్‌ సృష్టించాడు. అలాగే లిస్ట్ A చరిత్రలో సెంచరీ బాదిన అతిపిన్న వయస్కుడిగానూ సూర్యవంశీ రికార్డుల్లోకెక్కాడు. ఇవాళ్టితో వైభవ్ వయసు 14ఏళ్ల 272 రోజులు. ఈ రికార్డ్​ ఈ మ్యాచ్​కు ముందు జహూర్ ఇలాహి పేరిట ఉండేది. అతడు 15ఏళ్ల 209 రోజుల వయసులో రైల్వేస్​ జట్టుపై 1986లో ఈ ఘనత సాధించాడు. గత 39ఏళ్లుగా అతడి పేరిట కొనసాగుతూ వస్తున్న ఈ రికార్డ్​ను సూర్యవంశీ తన తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్​తో బద్దలు కొట్టాడు.

లిస్ట్ A క్రికెట్​లో అత్యంత చిన్న వయసులో సెంచరీ బాదిన క్రికెటర్లు

  • వైభవ్ సూర్యవంశీ- 14 ఏళ్ల 272 రోజులు- అరుణాచల్ ప్రదేశ్- 2025
  • జహూర్ ఇలాహి - 15 ఏళ్ల 209 రోజులు - రైల్వేస్ - 1986
  • రియాజ్ హసన్ - 16 ఏళ్ల 9 రోజులు - బూస్ట్ రీజియన్- 2018
  • ఉస్మాన్ తారిక్- 16 ఏళ్ల 91 రోజులు - గుర్జన్​వాలా- 2000
  • నజీర్ జమ్​షెద్- 16 ఏళ్ల 92 రోజులు- కరాచీ డాల్ఫిన్స్ - 2006
  • అంబటి రాయుడు - 16 ఏళ్ల 107 రోజులు- గోవా- 2002
  • బాబర్ అజామ్ - 16 ఏళ్ల 109 రోజులు- సియాల్కోట్ స్టేలియన్స్ - 2011

ఈ మ్యాచ్​లో ఓపెనర్‌గా బరిలోకి దిగిన వైభవ్‌ (190 పరుగులు, 84 బంతుల్లో) బాదాడు. ఇందులో 16 ఫోర్లతోపాటు ఏకంగా 15 సిక్స్‌లు బాదడం విశేషం. ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడి ఓ విధ్వంసమే సృష్టించాడు. అయితే డబుల్ సెంచరీ చేస్తాడని అనుకునేలోపే 190 వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద తెచి నెరి బౌలింగ్​లో క్యాచౌట్​గా పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో 10 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో కెరీర్​లో తొలి డబుల్ సెంచరీ మిస్ అయ్యాడు. మరో ఓపెనర్ మంగల్ మహ్రూర్ (33 పరుగులు) చేశాడు. ప్రస్తుతం బిహార్ 30 ఓవర్లకు 282-2 స్కోర్​తో ఉంది.

