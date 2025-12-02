మళ్లీ సెంచరీతో కదం తొక్కిన 'వైభవ్'- ఈసారి వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్!
వైభవ్ సూర్యవంశీ మరో సెంచరీ- 14ఏళ్లకే మూడు శతకాలు
Published : December 2, 2025 at 3:18 PM IST
Vaibhav Suryavanshi SMAT : 14ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈ ఏడాది అత్యుత్తమ ఫామ్లో దుసుకుపోతున్నాడు. ఇప్పటికే ఐపీఎల్, రైజింగ్ స్టార్ ఆసియా కప్ టోర్నీల్లో సెంచరీ సాధించిన వైభవ్, తాజాగా సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ లీగ్లోనూ సత్తా చాటాడు. మంగళవారం మహారాష్ట్రతో జరిగిన మ్యాచ్లో బిహార్ కుర్రాడు వైభవ్ 61 బంతుల్లోనే 108 పరుగులు బాది అదరగొట్టాడు. ఇందులో 7 ఫోర్లు, 7 సిక్స్లు ఉండడం విశేషం. ఈ క్రమంలోనే వైభవ్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు.
రికార్డు కొట్టిన వైభవ్!
ఇవాళ్టితో వైభవ్ వయసు 14ఏళ్ల 250 రోజులు. దీంతో ముస్తాక్ అలీ లీగ్ చరిత్రలో శతకం నమోదు చేసిన అతిపిన్న వయస్కుడిగా వైభవ్ అరుదైన రికార్డు సాధించాడు. తొలుత హాఫ్ సెంచరీకి 34 బంతులు ఆడిన వైభవ్, తర్వాత 50 పరుగులను 24 బంతుల్లోనే కంప్లీట్ చేశాడు. మొత్తం 58 బంతుల్లో వైభవ్ సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. దీంతో అతడిపై మరోసారి ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.
18ఏళ్లలోపే మూడు సెంచరీలు
కాగా, ఈ ఏడాది ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన వైభవ్, గుజరాత్ టైటాన్స్పై అదిరే శతకం నమోదు చేశాడు. అప్పటికి అతడి వయసు 14ఏళ్ల 32 రోజులు. ఆ తర్వాత ఇటీవల రైజింగ్ స్టార్స్ ఆసియా కప్లోనూ వైభవ్ సత్తా చాటాడు. యూఏఈపై 148 పరుగులు బాది ఔరా అనిపించాడు. ఇక తాజాగా ఈ దేశవాళీ టోర్నీలోనూ శతకం నమోదు చేసి మరోసారి తన ఫామ్ చాటుకున్నాడు. దీంతో ప్రపంచంలోనే 14ఏళ్ల వయసులోనే అత్యధిక (3) టీ20 సెంచరీలు చేసిన బ్యాటర్గా వైభవ్ వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టాడు. ఇప్పటిదాకా వైభవ్ 17 టీ20 ఇన్నింగ్స్ ఆడి, అందులో మూడు సెంచరీలు నమోదు చేశాడు.
VAIBHAV SURYAVANSHI SHOW IN THE SMAT. pic.twitter.com/EneUbt6CBR— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 2, 2025
18 ఏళ్లలోపు అత్యధిక T20 సెంచరీలు బాదిన క్రికెటర్లు
- 3 - వైభవ్ సూర్యవంశీ- భారత్ (17 ఇన్నింగ్స్)
- 2 - గుస్తావ్ మాసియన్- ఫ్రాన్స్ (11 ఇన్నింగ్స్)
- 2 - ఆయుష్ మాత్రే- భారత్ (10 ఇన్నింగ్స్)
వైభవ్ సూర్యవంశీ టీ20 సెంచరీలు
- 101 vs గుజరాత్ టైటాన్స్, ఐపీఎల్ (జైపుర్- 2025)
- 144 vs యూఏఈ, రైజింగ్ ఆసియా కప్ (దోహా - 2025)
- 108* vs మహారాష్ట్ర, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ (కోల్కతా -2025)
🚨 Record Alert 🚨— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 2, 2025
Another feather in the cap for Vaibhav Sooryavanshi who becomes the youngest batter to score a century in #SMAT at the age of 14 years and 250 days 🫡
He achieved the feat with a scintillating 1⃣0⃣8⃣*(61) for Bihar against Maharashtra in Kolkata👏
Scorecard… pic.twitter.com/UFGqPg1vmm
2025లో అత్యధిక T20 సెంచరీలు చేసిన భారత బ్యాటర్లు
- 3* - వైభవ్ సూర్యవంశీ (15 ఇన్నింగ్స్)
- 3 - అభిషేక్ శర్మ (34 ఇన్నింగ్స్)
- 2 - ఆయుష్ మాత్రే (10 ఇన్నింగ్స్)
- 2 - ఇషాన్ కిషన్ (16 ఇన్నింగ్స్)
మ్యాచ్ విషయానికొస్తే,
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బిహార్ 20 ఓవర్లకు 3 వికెట్ల నష్టానికి 176 పరుగులు చేసింది. వైభవ్ (108) ఒక్కడే రాణించాడు. అనంతరం 177 పరుగుల ఛేదనలో దిగిన మహారాష్ట్ర 3 వికెట్ల తేడాతో మ్యాచ్ నెగ్గింది. 19.1 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఛేదనలో పృథ్వీ షా (66 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నాడు.
