వైభవ్ ఫ్రెండ్ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్- 83బంతుల్లోనే డబుల్ సెంచరీ- తలకు తీవ్ర గాయమైనా తగ్గేదేలే!
83 బంతుల్లోనే 210 రన్స్ చేసిన 14 ఏళ్ల అయాన్ రాజ్ - గతేడాది 134 బంతుల్లోనే 327 రన్స్తో ట్రిపుల్ సెంచరీ - ఐపీఎల్ స్టార్ వైభవ్ సూర్యవంశీ చిన్ననాటి స్నేహితుడు అయాన్
Published : June 11, 2026 at 11:45 AM IST
Vaibhav Friend Ayan Raj Double Century : మరో 14 ఏళ్ల కుర్రాడు క్రికెట్ మైదానంలో పరుగుల విధ్వంసం సృష్టించాడు. బిహార్లోని సమస్తీపుర్కు చెందిన యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ తరహాలోనే ఇప్పుడు ముజఫర్పుర్కు చెందిన అయాన్ రాజ్ అనే ప్లేయర్ తన అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ముజఫర్పుర్ జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ నిర్వహిస్తున్న అండర్ 16 క్రికెట్ లీగ్లో ఈ కుర్రాడు ఆడిన ఇన్నింగ్స్ ఇప్పుడు క్రికెట్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఆ రికార్డుల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
83 బంతుల్లోనే 210 రన్స్ డబుల్ సెంచరీ
ఇటీవలే టీమ్ఇండియా అండర్ 19 జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న ఐపీఎల్ స్టార్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి అయాన్ రాజ్ చిన్ననాటి స్నేహితుడు. జిల్లా అండర్ 16 క్రికెట్ లీగ్ ఓపెనింగ్ మ్యాచ్లోనే సంస్కృతి క్లబ్ తరఫున బరిలోకి దిగిన అయాన్ ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. కేవలం 83 బంతులు మాత్రమే ఎదుర్కొని ఏకంగా 210 పరుగులు సాధించి ధమాకా డబుల్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఈ తుపాన్ ఇన్నింగ్స్లో 35 ఫోర్లు 9 సిక్సర్లు ఉండటం హైలెట్. మైదానం చుట్టూ అతను కొట్టిన షాట్లకు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోయారు.
అయాన్ దెబ్బకు టీమ్ రికార్డ్ స్కోర్
ఈ 14 ఏళ్ల రన్ మెషిన్ సృష్టించిన బీభత్సం వల్ల సంస్కృతి క్లబ్ నిర్ణీత 30 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 464 పరుగుల భారీ స్కోరును సాధించింది. ఈ రికార్డ్ స్కోరులో అయాన్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ అత్యంత కీలకంగా నిలిచింది. అయాన్ రాజ్ ఇలా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో కూడా జిల్లా క్రికెట్లో తన బ్యాటింగ్ పవర్తో భారీ స్కోర్లు సాధించి ప్రస్తుతం బీహార్ క్రికెట్లో మోస్ట్ వాంటెడ్ ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నాడు.
134 బంతుల్లోనే ట్రిపుల్ సెంచరీ
గతంలో 2025 జూన్ 12న ఎల్ఎస్ కాలేజ్ గ్రౌండ్లో జరిగిన అండర్ 14 జిల్లా లీగ్ మ్యాచ్లో కూడా అయాన్ రాజ్ ఇలాంటి విధ్వంసమే సృష్టించాడు. ఆ మ్యాచ్లో సంస్కృతి క్రికెట్ అకాడమీ తరఫున ఆడుతూ కేవలం 134 బంతుల్లోనే నాటౌట్గా 327 పరుగులు చేసి ట్రిపుల్ సెంచరీ బాదాడు. ఆ ఇన్నింగ్స్లో 22 సిక్సర్లు 40 ఫోర్లు ఉన్నాయి. అప్పట్లో 200కు పైగా స్ట్రైక్ రేట్తో అతను చేసిన పరుగుల వల్ల జట్టు 4 వికెట్లకు 427 రన్స్ చేయగలిగింది.
లీడర్బోర్డులో నంబర్ వన్ ప్లేస్
ఈ రేంజ్ పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల ముజఫర్పుర్ జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ బ్యాటింగ్ లీడర్బోర్డులో అయాన్ రాజ్ 36 పాయింట్లతో టాప్ ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు. అయాన్కు చిన్నప్పటి నుంచే క్రికెట్ అంటే విపరీతమైన పిచ్చి. కేవలం 3 ఏళ్ల వయసులోనే అతను మొదటిసారి చేతిలోకి బ్యాట్ తీసుకున్నాడు. అప్పటినుంచి క్రికెట్నే తన ప్రపంచంగా మార్చుకుని కఠినమైన ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు.
తలకు తీవ్ర గాయమైనా తగ్గని ప్యాషన్
ముజఫర్పుర్ నగరంలోని సాత్పురా నీమ్ చౌక్ ప్రాంతానికి చెందిన అయాన్ తండ్రి దినేష్ కుమార్ తన కొడుకు జర్నీ గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. అయాన్కు 3 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆడుకుంటూ తలకు బ్యాట్ బలంగా తగలడంతో తీవ్ర గాయమైంది. అయినా సరే ఆ చిన్న వయసులోనే ఆ గాయానికి భయపడకుండా కోలుకున్న వెంటనే మళ్ళీ బ్యాట్ పట్టి గ్రౌండ్లోకి అడుగుపెట్టాడు. రైట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్ అయిన అయాన్ బ్యాటింగ్తో పాటు ఆఫ్ స్పిన్ బౌలింగ్ కూడా చేయగలడు.
ఐపీఎల్ స్టార్ వైభవే అసలైన ఇన్స్పిరేషన్
తన చిన్ననాటి దోస్త్ వైభవ్ సూర్యవంశీ ఐపీఎల్లో 16 మ్యాచ్లు ఆడి అద్భుతమైన స్ట్రైక్ రేట్తో ఒక సెంచరీ 5 హాఫ్ సెంచరీలతో 776 రన్స్ చేసి సంచలనం సృష్టించాడు. దోస్త్ సాధించిన సక్సెస్ చూసి అయాన్ కూడా దేశం కోసం ఆడాలని కసితో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. తన కోచ్ సపోర్ట్ చాలా ఉందని ఐపీఎల్ ఆడటంతో పాటు టీమిండియా జెర్సీ వేసుకోవడమే తన లైఫ్ గోల్ అని అయాన్ చెప్తున్నాడు. క్రికెట్ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా అయాన్ కన్సిస్టెన్సీ ఇలాగే ఉంటే ఫ్యూచర్లో బీహార్తో పాటు దేశం పేరు నిలబెట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
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