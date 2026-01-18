ETV Bharat / sports

కళ్లు చెదిరే క్యాచ్ అందుకున్న వైభవ్- బ్యాటింగే కాదు ఫీల్డింగ్​లోనూ మనోడు చిచ్చరపిడుగే!

బౌండరీ లైన్ వద్ద అద్భుతమైన క్యాచ్ పట్టిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- మ్యాచ్‌ను మలుపు తిప్పిన క్యాచ్- వైరల్‌గా మారిన వీడియో

Vaibhav Suryavanshi Catch
Vaibhav Suryavanshi Catch (Source : AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 18, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Suryavanshi Catch : అండర్‌-19 ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా శనివారం బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‍లో టీమ్ఇండియా యువ సంచలనం వైభవ్‌ సూర్యవంశీ బ్యాట్‌తో పాటు ఫీల్డింగ్‌లోనూ సత్తాచాటాడు. బౌండరీ లైన్ వద్ద ఒక అద్భుతమైన క్యాచ్ పట్టి భారత జట్టుకు కీలకమైన వికెట్‌ను అందించాడు. దీంతో జట్టు విజయంలో బ్యాట్‌తో పాటు ఫీల్డింగ్‌లోనూ భాగమైన సూర్యవంశీపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. సూర్యవంశీ క్యాచ్ పట్టిన వీడియో క్లిప్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

సూపర్ క్యాచ్
రెండో ఇన్నింగ్స్​లో 26వ ఓవర్‌ను ఆఫ్ స్పిన్నర్ విహాన్ మల్హోత్రా వేశాడు. విహాన్ వేసిన బంతిని బంగ్లా బ్యాటర్ మహ్మద్ సమీయున్ బసిర్ రతుల్ లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా భారీ షాట్ కొట్టాడు. దీంతో ఆ బంతి సిక్స్‌ వైపునకు దూసుకెళ్లింది. అయితే లాంగ్ ఆఫ్‌లో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న సూర్యవంశీ నమ్మశక్యం కానీ రీతిలో బంతి స్టాండ్స్​లోకి వెళ్లకుండా ఆపగలిగాడు. సిక్స్ దిశగా వెళ్తున్న బంతిని బౌండరీ లైన్​ వద్ద కళ్లుచెరిదే రీతిలో క్యాచ్​ అందుకున్నాడు.

వెంటనే బౌండరీ లైన్ దాటకుండా తనను తాను కంట్రోల్ చేసుకోడానికి బంతిని స్టేడియంలోకి విసిరేశాడు. ఆ తర్వాత బౌండరీ లైన్​లో కాలు పెట్టి, తిరిగి మైదానంలోకి వచ్చి బంతిని అందుకున్నాడు. ఇదంతా ఒక్క సెకన్​లో జరిగిపోయింది. అలా వైభవ్ క్యాచ్ అందుకోవడంతో మహ్మద్ సమీయున్ ఔట్ అయ్యాడు. ఇది టీమ్ఇండియాకు చాలా కీలకమైన వికెట్ అయ్యింది. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్‌లో పుంజుకోలేకపోయింది. చివరికి భారత జట్టు చివరికి ఈ మ్యాచ్‌‌లో విజయం సాధించింది.

విహాన్ మల్హోత్రా మాయాజాలం
కానీ అద్భుతమైన బౌలింగ్‌తో టీమ్ ఇండియా ఆఫ్ స్పిన్నర్ విహాన్‌ మల్హోత్రా మ్యాచ్‌ను భారత్ వైపునకు టర్న్ చేసేశాడు. తన ఆఫ్‌స్పిన్‌తో బంగ్లాదేశ్‌ను తీవ్రంగా దెబ్బకొట్టాడు. మంచి టర్న్, బౌన్స్‌తో అతడు బంగ్లా మిడిలార్డర్ బ్యాటర్లను పెవిలియన్‌కు పంపాడు. 26 ఓవర్లలో 131/6తో నిలిచింది బంగ్లాదేశ్‌. తర్వాతి ఓవర్లో ఖిలాన్‌ ఓ వికెట్‌ పడగొట్టినప్పటికీ 12 రన్స్ ఇచ్చాడు. అయితే విహాన్‌ వేసిన 28వ ఓవర్లో బంగ్లా 3 పరుగులే ఇచ్చి 2 వికెట్లు తీశాడు. ఆఖరి ఓవర్లో ఇక్బాల్ హొస్సేన్‌ను హెనిల్ పటేల్ అవుట్ చేయడంతో టీమ్ ఇండియా విజయం సాధించింది.

బంగ్లాపై భారత్ విజయం
అండర్‌-19 ప్రపంచకప్‌లో టీమ్ ఇండియా అదరగొట్టింది. ఈ టోర్నీలో వరుసగా రెండో విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఆఫ్‌ స్పిన్నర్‌ విహాన్‌ మల్హోత్రా (4/14) మాయ చేసిన వేళ శనివారం వర్ష ప్రభావిత మ్యాచ్‌లో డక్‌వర్త్‌ లూయిస్‌ పద్ధతిలో 18 పరుగుల తేడాతో భారత్​ విజయం సాధించింది. వర్షం కారణంగా మ్యాచ్‌ను తొలుత 49 ఓవర్లకు కుదించారు. భారత్‌ 48.4 ఓవర్లలో 238 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. అభిజ్ఞాన్‌ కుండు (80; 112 బంతుల్లో 4×4, 3×6), వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (72; 67 బంతుల్లో 6×4, 3×6) అదరగొట్టారు.

వర్షం ఆటంకం కారణంగా బంగ్లాదేశ్ లక్ష్యాన్ని 29 ఓవర్లలో 165 పరుగులకు సవరించారు. బంగ్లాదేశ్‌ 28.3 ఓవర్లలో 146 పరుగులకే కుప్పకూలింది. అజిజుల్‌ హకిమ్‌ (51) టాప్‌ స్కోర‌ర్‌గా నిలిచాడు. బంగ్లా ఓ దశలో విజయం వైపునకు సాగినా, 22 పరుగుల వ్యవధిలో ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి తీవ్రంగా దెబ్బతింది. టాస్‌ సమయంలో భారత్, బంగ్లా జట్ల కెప్టెన్లు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకోలేదు. కానీ మ్యాచ్‌ అనంతరం ఆటగాళ్లు స్నేహపూర్వకంగా ఉన్నారు. షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకున్నారు.

టీమ్​ఇండియా థ్రిల్లింగ్​ విక్టరీ- తిప్పేసిన విహాన్‌ మల్హోత్ర

బంగ్లాదేశ్​తో యువ భారత్ 'నో షేక్​హ్యాండ్'- కుర్రాళ్లూ 'తగ్గేదేలే'

TAGGED:

VAIBHAV SURYAVANSHI CATCH
U19 WORLD CUP 2026 INDIA MATCH
U19 WORLD CUP INDIA VS PAK
U19 WORLD CUP INDIA NO HANDSHAKE
UNDER 19 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.