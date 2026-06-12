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వైభవ్ సూర్యవంశీ అరంగేట్రంపై సస్పెన్స్​- ఐర్లాండ్​లో అల్లర్ల టెన్షన్- ఏం జరుగుతుంది?

సచిన్ రికార్డు బద్దలు కొట్టి టీమిండియాకు ఎంపికైన వైభవ్- శ్రీలంకలో ఇండియా ఏ జట్టు తరఫున ఆడుతున్న కుర్రాడు- పరిస్థితి చక్కబడకపోతే మ్యాచ్‌ల వేదికలు మార్చే యోచనలో బీసీసీఐ

Vaibhav Sooryavanshi India Debut
Vaibhav Sooryavanshi India Debut ((IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 1:00 PM IST

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Vaibhav Sooryavanshi India Debut : క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ తెందుల్కర్‌ రికార్డును బద్దలు కొట్టి చిన్న వయసులోనే భారత జాతీయ జట్టుకు ఎంపికైన 15 ఏళ్ల కుర్రాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ అరంగేట్రంపై ఇప్పుడు నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. ఈ నెలలో ఐర్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలతో సీనియర్ జట్టులోకి ఎంట్రీ ఇవ్వాల్సిన ఈ కుర్రాడికి ఊహించని టెన్షన్ ఎదురైంది. ప్రస్తుతం ఐర్లాండ్‌లో జరుగుతున్న తీవ్రమైన కమ్యూనిటీ అల్లర్ల కారణంగా టీమిండియా టూర్ జరుగుతుందా లేదా అన్న అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. అలాగే ఈమధ్య వైభవ్ ఆటతీరులో కొంత మార్పు కనిపిస్తోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

ఐర్లాండ్‌లో భయంకరమైన పరిస్థితులు
ఐర్లాండ్ దేశంలో కొన్ని కమ్యూనిటీల మధ్య జరుగుతున్న గొడవలు హింసాత్మకంగా మారడంతో అక్కడి క్రీడా వాతావరణం పూర్తిగా దెబ్బతింది. ఈ పరిస్థితుల కారణంగా ఇప్పటికే లిస్‌బర్న్‌లో జరగాల్సిన ఇంటర్ ప్రొవిన్షియల్ టీ20 ఫెస్టివల్‌ను అక్కడి క్రికెట్ బోర్డు రద్దు చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా వాతావరణం ఏమాత్రం బాగోలేకపోవడంతో ఇండియా వర్సెస్ ఐర్లాండ్ సిరీస్‌ కూడా రద్దయ్యే ప్రమాదం ఉందనే వార్తలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

48 గంటల్లో నిర్ణయం తీసుకుంటామన్న బోర్డు
అక్కడి పరిస్థితులపై ఐర్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు అధికారికంగా స్పందించింది. ప్రస్తుతం అల్లర్లు జరుగుతున్న ప్రాంతాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నామని చెప్పింది. ఆదివారం జరగాల్సిన ఐరిష్ సీనియర్ కప్ నేషనల్ కప్ మ్యాచ్‌ల గురించి రాబోయే 48 గంటల్లో ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటామని బోర్డు వెల్లడించింది. ఆటగాళ్లు కోచ్‌లు మ్యాచ్ అఫీషియల్స్ భద్రతే తమకు మొదటి ప్రాధాన్యం అని పరిస్థితులు చక్కబడితేనే మ్యాచ్‌లు నిర్వహిస్తామని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.

వేదికలు మార్చే ఆలోచనలో బీసీసీఐ
ఈ అల్లర్ల వ్యవహారంపై భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి బీసీసీఐ కూడా సీరియస్​గా ఫోకస్ పెట్టింది. ఐర్లాండ్‌లోని పరిస్థితులను బీసీసీఐ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తున్నారు. ఒకవేళ బెల్ఫాస్ట్‌లో అల్లర్లు తగ్గకపోతే ఆటగాళ్ల భద్రత దృష్ట్యా మ్యాచ్‌ల వేదికలను మరో చోటికి మార్చే ఆలోచనలో బోర్డు ఉన్నట్లు సమాచారం.

శ్రీలంకలో ఇండియా ఏ తరఫున పోరాటం
సీనియర్ జట్టుతో ఐర్లాండ్ టూర్‌కు వెళ్లే ముందు వైభవ్ ప్రస్తుతం శ్రీలంకలో ఇండియా A జట్టు తరఫున ముక్కోణపు సిరీస్ ఆడుతున్నాడు. ఐపీఎల్‌లో సిక్సర్ల సునామీ సృష్టించిన ఈ కుర్రాడు శ్రీలంకలోని స్పిన్ పేస్‌కు అనుకూలించే విదేశీ పిచ్‌లపై ఇప్పుడిప్పుడే అంతర్జాతీయ స్థాయికి అలవాటు పడుతున్నాడు. మొదటి వన్డేలో కేవలం 14 పరుగులే చేసి తడబడిన వైభవ్ రెండో మ్యాచ్‌లో మాత్రం తన ఆట తీరును మార్చుకున్నాడు.

సిక్సర్లు లేకుండానే ఆచితూచి బ్యాటింగ్
అఫ్గానిస్థాన్ A జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో వైభవ్ అద్భుతమైన ఫామ్ కనబరిచాడు. కేవలం 22 బంతుల్లోనే 44 పరుగులు చేసి అవుట్ అయ్యాడు. అయితే ఇక్కడే ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం కనిపించింది. ఐపీఎల్‌లో కేవలం సిక్సర్లతోనే స్కోరు బోర్డును పరుగెత్తించిన ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్ అఫ్గానిస్థాన్‌పై మాత్రం ఒక్క సిక్స్ కూడా కొట్టలేదు. తన 44 పరుగుల్లో 36 పరుగులు కేవలం 9 ఫోర్ల ద్వారానే రాబట్టాడు. బంతిని గాల్లోకి లేపకుండా గ్రౌండ్ షాట్లతో పరిణతి చూపించాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో వైభవ్ అద్భుతంగా ఆడినా ఇండియా ఏ జట్టు అఫ్గానిస్థాన్ ఏ చేతిలో ఓటమి పాలైంది. ఏదేమైనా వైభవ్ కేవలం ఫ్లాట్ పిచ్‌లపైనే కాకుండా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా బ్యాటింగ్ చేయగలనని ఈ సిరీస్ ద్వారా నిరూపిస్తున్నాడు. ఇక ఐర్లాండ్ అల్లర్లు త్వరగా సద్దుమణిగి వైభవ్ తన డ్రీమ్ డెబ్యూను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకోవాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.

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