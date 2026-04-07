ETV Bharat / sports

సూర్యవంశీ vs బుమ్రా- IPLలో ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్- ఆందరి కళ్లూ ఈ ఇద్దరి ఫైట్ ​పైనే!

ఐపీఎల్ 2026 : ముంబయి ఇండియన్స్- రాజస్థాన్ రాయల్స్ పోరు- మ్యాచ్​లో ఆ ఆసక్తికర సన్నివేశాన్ని చూస్తామా?

Vaibhav Sooryavanshi- Bumrah (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 9:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MI vs RR IPL 2026 : 15 ఏళ్ల కుర్రాడికి ప్రస్తుతం 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలే అతిపెద్ద పరీక్ష. కానీ అంతే వయసున్న వైభవ్ సూర్యవంశీది మాత్రం భిన్నమైన పరిస్థితి. అతడికి మరికొన్ని గంటల్లో అత్యంత కఠినమైన సవాల్ ఎదురుకానుంది. అదేంటో కాదు, ముంబయి ఇండియన్స్​తో మ్యాచ్​లో స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రాను ఎదుర్కోవడమే! మంగళవారం గువాహటి వేదికగా ముంబయి- రాజస్థాన్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇందులో బుమ్రా- వైభవ్ పోరు ఎలా ఉండనుందో అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

బుమ్రా vs సూర్యవంశీ
గతేడాది ఐపీఎల్​లో అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుంచి వైభవ్ క్రికెట్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్​గా మారాడు. ఆ తర్వాత ఆడిన అండర్ 19 ఆసియా కప్, విజయ్ హజారే ట్రోఫీ, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ, అండర్ 19 వరల్డ్​కప్​లో సత్తా చాటుకున్నాడు. ఇక ప్రస్తుత ఐపీఎల్​లోనూ ఒక హాఫ్ సెంచరీ సాధించి ఊపుమీదున్నాడు. ఈ క్రమంలో ముంబయితో మ్యాచ్​లో ఇవాళ ఎలా ఆడతాడనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఇప్పటిదాకా ఎదుర్కోలేదు!
ప్రపంచ అత్యుత్తమ బౌలర్లలో​ బుమ్రా ఒకడు. ఇందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఫార్మాట్ ఏదైనా ప్రత్యర్థి ఎవరైనా వాళ్లను ఒత్తిడిలోకి నెట్టి వికెట్లు తీయడమే బుమ్రా పని. అతడి బౌలింగ్​ను ఎదుర్కోవాలంటే ఎంతటి స్టార్ బ్యాటర్​కైనా కఠిన పరీక్షే. బుమ్రా సంధించే యార్కర్లకు ఒక్కోసారి బ్యాటర్ల దగ్గర సమాధానం ఉండదు. అలాంటిది ఇప్పుడు యువ బ్యాటరైన వైభవ్- బుమ్రాను ఎలా ఎదుర్కొంటాడనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ ఇద్దరి ముఖాముఖి పోరు కోసం ఫ్యాన్స్​ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

అప్పుడు మిస్
వాస్తవానికి గతేడాదే వైభవ్, బుమ్రా బౌలింగ్​ను ఎదుర్కోవాల్సింది. 2025 మే 01న జైపుర్ వేదికగా ముంబయి- రాజస్థాన్ మ్యాచ్ జరిగింది. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో వైభవ్ రెండు బంతులు ఆడి డకౌట్​గా పెవిలియన్​కు చేరాడు. అతడు తొలి ఓవర్​ నాలుగో బంతికే దీపర్ చాహర్ బౌలింగ్​లో ఔటయ్యాడు. దీంతో బుమ్రాను ఎదుర్కొనే ఛాన్స్ అప్పుడు వైభవ్​కు రాలేదు. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో వైభవ్ క్రీజులో ఉండగా బుమ్రా అతడి బౌలింగ్ చేస్తే చూడాలని క్రికెట్ అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. వైభవ్ ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్ ప్రారంభం కానందున నెట్స్​లోనూ బుమ్రాను ఎప్పుడూ ఎదుర్కోలేదు. అవకాశం ఉంటే ఇవాళ నేరుగా మ్యాచ్​లోనే అతడికి బౌలింగ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. అదే జరిగితే తన ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్​లో బుమ్రాను ఎదుర్కోవడం ఇదే తొలిసారి కానుంది. మరి తన అలవాటుగానే హిట్టింగ్ చేస్తాడా? లేదా అందరిలాగే బుమ్రాకు సరెండర్ అవుతాడా? అసలు ఏం జరుగుతుందో చూడాలి!

ఇదొక గొప్ప అవకాశం
కెరీర్​లో ఇప్పుడిప్పుడే ఎదుగుతున్న వైభవ్​కు బుమ్రాలాంటి మేటి బౌలర్​ను ఎదుర్కోవాల్సి రావడం మంచి అవకాశం అని మాజీ క్రికెటర్ కెవిన్ పీటర్సన్ అన్నాడు. 'అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లతో తలపడి నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకోవడానికి ఇదొక గొప్ప అవకాశం. అలాంటి అత్యుత్తమ బౌలర్​ను వైభవ్ ఎదుర్కోనున్నాడు. ప్రపంచ క్రికెట్​లో మిగతా బౌలర్లతో పోలిస్తే బుమ్రా బౌలింగ్ స్టైల్ డిఫరెంట్​గా ఉంటుంది. ఒక యువకుడిగా, అతడికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. 15 ఏళ్ల వయసులోనే అతను అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లతో ఆడే అవకాశం దక్కించుకున్నాడు. అతను కేవలం తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడమే కాదు, ఎవరూ ఊహించని దానికంటే ఎంతో మెరుగ్గా రాణిస్తున్నాడు. వైభవ్​కు అభినందనలు' అని స్టార్ స్పోర్ట్స్‌లో రీసెంట్​గా కెవిన్ పీటర్సన్ వ్యాఖ్యానించాడు.

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI VS BUMRAH
VAIBHAV SOORYAVANSHI IPL 2026
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.