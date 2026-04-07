సూర్యవంశీ vs బుమ్రా- IPLలో ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్- ఆందరి కళ్లూ ఈ ఇద్దరి ఫైట్ పైనే!
ఐపీఎల్ 2026 : ముంబయి ఇండియన్స్- రాజస్థాన్ రాయల్స్ పోరు- మ్యాచ్లో ఆ ఆసక్తికర సన్నివేశాన్ని చూస్తామా?
Published : April 7, 2026 at 9:28 AM IST
MI vs RR IPL 2026 : 15 ఏళ్ల కుర్రాడికి ప్రస్తుతం 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలే అతిపెద్ద పరీక్ష. కానీ అంతే వయసున్న వైభవ్ సూర్యవంశీది మాత్రం భిన్నమైన పరిస్థితి. అతడికి మరికొన్ని గంటల్లో అత్యంత కఠినమైన సవాల్ ఎదురుకానుంది. అదేంటో కాదు, ముంబయి ఇండియన్స్తో మ్యాచ్లో స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రాను ఎదుర్కోవడమే! మంగళవారం గువాహటి వేదికగా ముంబయి- రాజస్థాన్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇందులో బుమ్రా- వైభవ్ పోరు ఎలా ఉండనుందో అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
బుమ్రా vs సూర్యవంశీ
గతేడాది ఐపీఎల్లో అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుంచి వైభవ్ క్రికెట్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాడు. ఆ తర్వాత ఆడిన అండర్ 19 ఆసియా కప్, విజయ్ హజారే ట్రోఫీ, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ, అండర్ 19 వరల్డ్కప్లో సత్తా చాటుకున్నాడు. ఇక ప్రస్తుత ఐపీఎల్లోనూ ఒక హాఫ్ సెంచరీ సాధించి ఊపుమీదున్నాడు. ఈ క్రమంలో ముంబయితో మ్యాచ్లో ఇవాళ ఎలా ఆడతాడనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఇప్పటిదాకా ఎదుర్కోలేదు!
ప్రపంచ అత్యుత్తమ బౌలర్లలో బుమ్రా ఒకడు. ఇందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఫార్మాట్ ఏదైనా ప్రత్యర్థి ఎవరైనా వాళ్లను ఒత్తిడిలోకి నెట్టి వికెట్లు తీయడమే బుమ్రా పని. అతడి బౌలింగ్ను ఎదుర్కోవాలంటే ఎంతటి స్టార్ బ్యాటర్కైనా కఠిన పరీక్షే. బుమ్రా సంధించే యార్కర్లకు ఒక్కోసారి బ్యాటర్ల దగ్గర సమాధానం ఉండదు. అలాంటిది ఇప్పుడు యువ బ్యాటరైన వైభవ్- బుమ్రాను ఎలా ఎదుర్కొంటాడనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ ఇద్దరి ముఖాముఖి పోరు కోసం ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
అప్పుడు మిస్
వాస్తవానికి గతేడాదే వైభవ్, బుమ్రా బౌలింగ్ను ఎదుర్కోవాల్సింది. 2025 మే 01న జైపుర్ వేదికగా ముంబయి- రాజస్థాన్ మ్యాచ్ జరిగింది. అయితే ఈ మ్యాచ్లో వైభవ్ రెండు బంతులు ఆడి డకౌట్గా పెవిలియన్కు చేరాడు. అతడు తొలి ఓవర్ నాలుగో బంతికే దీపర్ చాహర్ బౌలింగ్లో ఔటయ్యాడు. దీంతో బుమ్రాను ఎదుర్కొనే ఛాన్స్ అప్పుడు వైభవ్కు రాలేదు. అయితే ఈ మ్యాచ్లో వైభవ్ క్రీజులో ఉండగా బుమ్రా అతడి బౌలింగ్ చేస్తే చూడాలని క్రికెట్ అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. వైభవ్ ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్ ప్రారంభం కానందున నెట్స్లోనూ బుమ్రాను ఎప్పుడూ ఎదుర్కోలేదు. అవకాశం ఉంటే ఇవాళ నేరుగా మ్యాచ్లోనే అతడికి బౌలింగ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. అదే జరిగితే తన ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్లో బుమ్రాను ఎదుర్కోవడం ఇదే తొలిసారి కానుంది. మరి తన అలవాటుగానే హిట్టింగ్ చేస్తాడా? లేదా అందరిలాగే బుమ్రాకు సరెండర్ అవుతాడా? అసలు ఏం జరుగుతుందో చూడాలి!
ఇదొక గొప్ప అవకాశం
కెరీర్లో ఇప్పుడిప్పుడే ఎదుగుతున్న వైభవ్కు బుమ్రాలాంటి మేటి బౌలర్ను ఎదుర్కోవాల్సి రావడం మంచి అవకాశం అని మాజీ క్రికెటర్ కెవిన్ పీటర్సన్ అన్నాడు. 'అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లతో తలపడి నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకోవడానికి ఇదొక గొప్ప అవకాశం. అలాంటి అత్యుత్తమ బౌలర్ను వైభవ్ ఎదుర్కోనున్నాడు. ప్రపంచ క్రికెట్లో మిగతా బౌలర్లతో పోలిస్తే బుమ్రా బౌలింగ్ స్టైల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఒక యువకుడిగా, అతడికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. 15 ఏళ్ల వయసులోనే అతను అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లతో ఆడే అవకాశం దక్కించుకున్నాడు. అతను కేవలం తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడమే కాదు, ఎవరూ ఊహించని దానికంటే ఎంతో మెరుగ్గా రాణిస్తున్నాడు. వైభవ్కు అభినందనలు' అని స్టార్ స్పోర్ట్స్లో రీసెంట్గా కెవిన్ పీటర్సన్ వ్యాఖ్యానించాడు.