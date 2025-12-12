Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / sports

గూగుల్ ట్రెండ్స్​లో టాప్ లేపిన సూర్యవంశీ- రోహిత్, విరాట్​ను వెనక్కినెట్టి మరీ!

2025 గూగుల్ ట్రెండ్స్​లో టాప్ లేపిన వైభవ్

Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi (Source : AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 10:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Sooryavanshi Google Trends : 2025లో క్రికెట్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ పేరు మార్మోగిపోతోంది. ఈ ఏడాది ఐపీఎల్​లో మొదలైన వైభవ్ జోరు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అండర్ 19 ఆసియా కప్​లోనూ కొనసాగుతోంది. ఈ ఏడాదిలో వైభవ్ ఆయా టోర్నీల్లో కలిపి ఇప్పటిదాకా నాలుగు సెంచరీలు బాది ఔరా అనిపించాడు. ఈ క్రమంలో మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు.

ఈ ఏడాది గూగుల్​లో అత్యధిక మంది సెర్చ్ చేసిన వ్యక్తుల పేర్లలో వైభవ్ సూర్యవంశీ టాప్​ ప్లేస్ దక్కించుకున్నాడు. గత ఏడేనిమిది నెలలుగా క్రికెట్​లో రాణిస్తుండడంతో ఈ యువ సంచలనం పేరు మార్మోగిపోతోంది. ఈ క్రమంలో గూగుల్​లో అతడి గురించి సెర్చ్ చేసేవారి సంఖ్య కూడా అమాంతం పెరిగిపోయింది. దీంతో 2025 గూగుల్ సెర్చ్ ట్రెండ్స్​లో భారత్​లో అత్యధిక మంది సెర్చ్ చేసిన క్రికెటర్​గా రికార్డ్ కొట్టాడు.

కాగా, ఈ జాబితాలో ప్రియాంశ్ ఆర్య రెండో ప్లేస్​లో ఉండగా, టీమ్ఇండియా యంగ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ మూడో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఇటీవల ముగిసిన మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్ సెమీఫైనల్​లో అద్భుత శతకంతో భారత్​ను గెలిపించిన జెమీమా రోడ్రిగ్స్​ పేరు ఐదో ప్లేస్​లో ఉంది. అయితే స్టార్ బ్యాటర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ కంటే వైభవ్​ గురించే ఎక్కువ మంది శోధించడం ఇక్కడ మరో విశేషం. ఈ ఇద్దరు లెజెండ్స్ టాప్ 10లో కూడా లేరు.

2025 గూగుల్ ట్రెండ్స్​లో అత్యధిక మంది సెర్చ్ చేసిన టాప్ 10 క్రికెటర్ల పేర్లు

  • వైభవ్ సూర్యవంశీ
  • ప్రియాంశ్ ఆర్య
  • అభిషేక్ శర్మ
  • షేక్ రషీద్
  • జెమీమా రోడ్రిగ్స్
  • ఆయూశ్ మాత్రే
  • స్మృతి మంధాన
  • కరుణ్ నాయర్
  • ఉర్విల్ పటేల్
  • విగ్నేష్ పుతుర్

వీటిపై పెద్దగా దృష్టి పెట్టను
ప్రస్తుతం వైభవ్ అండర్ 19 ఆసియా కప్​లో ఆడుతున్నాడు. శుక్రవారం భారత్- యూఏఈ మ్యాచ్​లో వైభవ్ 171 పరుగులతో భారీ ఇన్నింగ్స్​ ఆడాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్ అనంతరం గూగుల్ ట్రెండ్స్ గురించి అతడు స్పందించాడు. ఇలాంటి వాటిపై తాను పెద్దగా దృష్టి పెట్టనని అన్నాడు. "ఇలాంటి వాటిపై నేను దృష్టి పెట్టను. నా ఆటపైనే దృష్టి పెడతాను. దీని గురించి నేను విన్నాను. ఇవి బాగానే అనిపిస్తాయి. కానీ ఎక్కువగా వీటి గురించి ఆలోచించను. త్వరగా మూవ్ ఆన్ అయిపోతాను" అని మ్యాచ్ తర్వాత జరిగిన వైభవ్ అన్నాడు.

కాగా, ఆసియా కప్ అండర్ 19లో యూఏఈపై తాజా మ్యాచ్​లో చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆకాశమే హద్దుగా రెచ్చిపోయాడు. 95 బంతుల్లోనే 171 పరుగులు నమోదు చేశాడు. ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిన అతడు 55 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఓవరాల్‌గా 95 బంతుల్లో 171 పరుగులు చేసి పెవిలియన్‌కు చేరాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో ఏకంగా 14 సిక్స్‌లు, 9 ఫోర్లు బాదడం విశేషం. ఇక ఇటీవల సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలోనూ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే సయ్యద్ ముస్తాక్​లో శతకం సాధించిన అతి పిన్న వయస్కుడి (14ఏళ్లు)గా రికార్డు సృష్టించాడు.

మళ్లీ సెంచరీతో కదం తొక్కిన 'వైభవ్'- ఈసారి వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్!

'ఇక ఆగేదేలే, గిల్ స్ఫూర్తితో అది పక్కా సాధిస్తా!'- వైభవ్ సూర్యవంశీ

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI VIRAT KOHLI
VAIBHAV SOORYAVANSHI GOOGLE TRENDS
2025 GOOGLE TRENDS CRICKETERS
VAIBHAV SOORYAVANSHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.