గూగుల్ ట్రెండ్స్లో టాప్ లేపిన సూర్యవంశీ- రోహిత్, విరాట్ను వెనక్కినెట్టి మరీ!
2025 గూగుల్ ట్రెండ్స్లో టాప్ లేపిన వైభవ్
Published : December 12, 2025 at 10:30 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Google Trends : 2025లో క్రికెట్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ పేరు మార్మోగిపోతోంది. ఈ ఏడాది ఐపీఎల్లో మొదలైన వైభవ్ జోరు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అండర్ 19 ఆసియా కప్లోనూ కొనసాగుతోంది. ఈ ఏడాదిలో వైభవ్ ఆయా టోర్నీల్లో కలిపి ఇప్పటిదాకా నాలుగు సెంచరీలు బాది ఔరా అనిపించాడు. ఈ క్రమంలో మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు.
ఈ ఏడాది గూగుల్లో అత్యధిక మంది సెర్చ్ చేసిన వ్యక్తుల పేర్లలో వైభవ్ సూర్యవంశీ టాప్ ప్లేస్ దక్కించుకున్నాడు. గత ఏడేనిమిది నెలలుగా క్రికెట్లో రాణిస్తుండడంతో ఈ యువ సంచలనం పేరు మార్మోగిపోతోంది. ఈ క్రమంలో గూగుల్లో అతడి గురించి సెర్చ్ చేసేవారి సంఖ్య కూడా అమాంతం పెరిగిపోయింది. దీంతో 2025 గూగుల్ సెర్చ్ ట్రెండ్స్లో భారత్లో అత్యధిక మంది సెర్చ్ చేసిన క్రికెటర్గా రికార్డ్ కొట్టాడు.
కాగా, ఈ జాబితాలో ప్రియాంశ్ ఆర్య రెండో ప్లేస్లో ఉండగా, టీమ్ఇండియా యంగ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ మూడో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఇటీవల ముగిసిన మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్ సెమీఫైనల్లో అద్భుత శతకంతో భారత్ను గెలిపించిన జెమీమా రోడ్రిగ్స్ పేరు ఐదో ప్లేస్లో ఉంది. అయితే స్టార్ బ్యాటర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ కంటే వైభవ్ గురించే ఎక్కువ మంది శోధించడం ఇక్కడ మరో విశేషం. ఈ ఇద్దరు లెజెండ్స్ టాప్ 10లో కూడా లేరు.
56 BALL HUNDRED BY VAIBHAV SURYAVANSHI IN THE U19 ASIA CUP. 🇮🇳🫡pic.twitter.com/0evBWfVdaD— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 12, 2025
2025 గూగుల్ ట్రెండ్స్లో అత్యధిక మంది సెర్చ్ చేసిన టాప్ 10 క్రికెటర్ల పేర్లు
- వైభవ్ సూర్యవంశీ
- ప్రియాంశ్ ఆర్య
- అభిషేక్ శర్మ
- షేక్ రషీద్
- జెమీమా రోడ్రిగ్స్
- ఆయూశ్ మాత్రే
- స్మృతి మంధాన
- కరుణ్ నాయర్
- ఉర్విల్ పటేల్
- విగ్నేష్ పుతుర్
వీటిపై పెద్దగా దృష్టి పెట్టను
ప్రస్తుతం వైభవ్ అండర్ 19 ఆసియా కప్లో ఆడుతున్నాడు. శుక్రవారం భారత్- యూఏఈ మ్యాచ్లో వైభవ్ 171 పరుగులతో భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్ అనంతరం గూగుల్ ట్రెండ్స్ గురించి అతడు స్పందించాడు. ఇలాంటి వాటిపై తాను పెద్దగా దృష్టి పెట్టనని అన్నాడు. "ఇలాంటి వాటిపై నేను దృష్టి పెట్టను. నా ఆటపైనే దృష్టి పెడతాను. దీని గురించి నేను విన్నాను. ఇవి బాగానే అనిపిస్తాయి. కానీ ఎక్కువగా వీటి గురించి ఆలోచించను. త్వరగా మూవ్ ఆన్ అయిపోతాను" అని మ్యాచ్ తర్వాత జరిగిన వైభవ్ అన్నాడు.
14 YEAR OLD VAIBHAV SURYAVANSHI HAMMERED 171 (95) IN THE U19 ASIA CUP. 🇮🇳 pic.twitter.com/UBJGL4UVkL— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 12, 2025
కాగా, ఆసియా కప్ అండర్ 19లో యూఏఈపై తాజా మ్యాచ్లో చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆకాశమే హద్దుగా రెచ్చిపోయాడు. 95 బంతుల్లోనే 171 పరుగులు నమోదు చేశాడు. ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిన అతడు 55 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఓవరాల్గా 95 బంతుల్లో 171 పరుగులు చేసి పెవిలియన్కు చేరాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 14 సిక్స్లు, 9 ఫోర్లు బాదడం విశేషం. ఇక ఇటీవల సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలోనూ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే సయ్యద్ ముస్తాక్లో శతకం సాధించిన అతి పిన్న వయస్కుడి (14ఏళ్లు)గా రికార్డు సృష్టించాడు.
మళ్లీ సెంచరీతో కదం తొక్కిన 'వైభవ్'- ఈసారి వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్!
'ఇక ఆగేదేలే, గిల్ స్ఫూర్తితో అది పక్కా సాధిస్తా!'- వైభవ్ సూర్యవంశీ