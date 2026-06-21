11 బంతుల్లోనే 50- పైనల్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్
విధ్వంసం సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ- శ్రీలంకతో ఫైనల్ మ్యాచ్లో తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్
Vaibhav Sooryavanshi (IANS)
Published : June 21, 2026 at 10:55 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi : దంబుల్లా వేదికగా శ్రీలంక ఏతో జరుగుతున్న ట్రై సిరీస్ ఫైనల్లో భారత్ ఏ చిచ్చరపిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసం సృష్టించాడు. లంక బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతూ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. కేవలం 11 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాతా అదే ఊపుతో బ్యాటింగ్ చేస్తూ సెంచరీకి చేరువయ్యాడు. కానీ ఆరు పరుగుల తేడాతో రికార్డు శతకం మిస్ చేసుకున్నాడు. ఓవరాల్గా 29 బంతుల్లో 94 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో 10 ఫోర్లు, 8 సిక్స్లు ఉన్నాయి. వైభవ్ విధ్వంసానికి టీమ్ఇండియా ఏ 8.5 ఓవర్లలో 132 పరుగులు చేసింది.